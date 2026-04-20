Головна » Бізнес » Авто

В Кабміні розповіли, коли на кордоні запустять "єЧергу" для легкових авто

21:33 20.04.2026 Пн
Більше ніякої "живої" черги. З червня легковики перетинатимуть кордон за записом
aimg Марія Науменко
В Кабміні розповіли, коли на кордоні запустять "єЧергу" для легкових авто Фото: кордон України (Getty Images)

Водії легкових авто зможуть заздалегідь бронювати час перетину кордону онлайн. Новий функціонал стане частиною оновленої системи "єЧерга".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис віцепрем’єр-міністра з відновлення України - міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби в Telegam.

За його словами, модернізація передбачає два ключові напрямки: запуск електронної черги для легкових автомобілів і розширення функціоналу для вантажівок та автобусів.

Очікується, що для легкового транспорту сервіс запрацює вже у червні. Водії зможуть записатися в чергу через "Дію", а також на сайті та у мобільному застосунку "єЧерга". Послуга буде доступною як для громадян України, так і для іноземців.

Крім того, планується впровадження автоматичної перевірки страхового полісу "Зелена картка" для всіх типів транспорту.

Для вантажного транспорту передбачено оновлення системи пріоритетного проїзду. Зокрема, її інтегрують із митними документами Т1 та книжками МДП, а також забезпечать пріоритет для авторизованих економічних операторів.

"єЧерга вже довела свою ефективність: понад 3 млн перетинів кордону вантажівками та автобусами за онлайн-записом. Наступний етап - розширити сервіс для приватних авто і водночас посилити функціонал для бізнесу", - зазначив Кулеба.

Нагадуємо, із початком повномасштабної війни в Україні запровадили систему "Шлях", яка дозволяла водіям перевізників і гуманітарних вантажів перетинати кордон. Про особливості її роботи розповів військовий юрист ЮК "Приходько та партнери" Данило Гончаренко.

За його словами, з 2025 року правила змінилися: водії гуманітарних перевезень більше не отримують окремих дозволів і перетинають кордон на загальних підставах. Наразі "Шлях" доступний лише для ліцензованих перевізників, а всі документи перевіряються через державні реєстри.

Зеленський розкритикував Київ та назвав аутсайдерів підготовки до зими
Зеленський розкритикував Київ та назвав аутсайдерів підготовки до зими
Зона ризику. Хто в Євросоюзі справді готовий відбивати російську агресію
Роман Коткореспондент РБК-Україна