Как сэкономить на ремонте авто без рисков для безопасности: важные советы водителям

Даже народные модели авто в наше время нуждаются в квалифицированном сервисе. Но многим владельцам высококлассные СТО не по карману - как быть, чтобы машина не стала опасной и не истощала семейный бюджет?

О том, как сэкономить на ремонте авто и при этом не навредить себе и машине, читайте в материале РБК-Украина .

Главное

Квалифицированный ремонт современного авто не может быть дешевым

современного авто не может быть дешевым Высокая цена ремонта не означает автоматически качественный ремонт

не означает автоматически качественный ремонт Ремонтировать машину своими силами все сложнее даже при большом желании

своими силами все сложнее даже при большом желании Несмотря на все, возможность сэкономить на сервисе машины есть - но надо постараться

Фото: современные автомобили сложны, и в сервисе они нуждаются в соответствующем (gettyimage.com)

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Бывалый водитель знает, что скупой платит дважды, и что дешевая рыбка – плохая юшка, и что дёшево хорошо не бывает. Но есть и другая мудрость, тоже древняя: хочешь сделать хорошо – сделай сам.

И когда средств на дорогостоящий автосервис с профессионалами высокого класса нет, остается если не искать компромиссов, так браться за инструмент самому.

Многих украинских водителей это не пугает, но для постороннего наблюдателя это немного странно. Особенно если учесть, что автомастерских в стране бесчисленное количество. Однако лучшая их часть не по карману рядовому автовладельцу. А те, что по карману, часто не удовлетворяют качеством.

Что не так с автосервисом

Поскольку любой автосервис – сфера услуг, а в ней клиент бывает не только прав, попробуем разобраться, почему водителю может не понравиться та или иная СТО.

Прежде всего - не ахти какая оперативность, ведь на хорошей станции ждать свободного мастера приходится по несколько дней. Это менее актуально для больших городов, но суровая реальность для областных центров и меньших населенных пунктов.

Вторая претензия – неудовлетворительный результат. Не редкость, когда после ремонта симптомы неисправности остаются. Или как вариант появляются другие. Такое бывает из-за ошибок диагностики, но иногда виноват и мастер, заменявший детали и нарушивший технологию.

Третье, что заставляет многих клиентов искать другую мастерскую или вообще альтернативные варианты - очень дорого. Либо по объективным причинам, либо из-за чрезмерных аппетитов конкретных сервисменов.

Почему так дорого?

Менеджеры в столе заказов по нескольку раз в день если не слышат этот вопрос, то читают его в глазах клиентов. Многие посетители удивляются, когда видят счет за работу и детали.

Между тем, структура тарифов на СТО в последние годы существенно изменилась - из-за особенностей конструкции нынешних машин. По оценкам участников рынка, оснащение современного мультибрендового сервиса обходится в сотни тысяч евро, а дилерского - порой и более миллиона. Эти инвестиции закладываются в стоимость каждого нормо-часа.

Итак, в стоимости нормо-часа:

диагностическое оборудование и лицензионный софт к нему. На современных авто большинство систем объединены компьютерным управлением, и без сканера бывает даже невозможно поменять расходные детали, например, тормозные колодки;

к нему. На современных авто большинство систем объединены компьютерным управлением, и без сканера бывает даже невозможно поменять расходные детали, например, тормозные колодки; информационная поддержка - подписка на информационные базы автопроизводителей и горячие линии технической поддержки. Уровень технологий в авто теперь таков, что даже подготовленный инженер не может знать всех тонкостей ремонта;

- подписка на информационные базы автопроизводителей и горячие линии технической поддержки. Уровень технологий в авто теперь таков, что даже подготовленный инженер не может знать всех тонкостей ремонта; специальный инструмент . Конструкторы все меньше думают об удобстве ремонта машины, и все чаще бывает нужен специальный инструмент - иногда свой для каждой модели;

. Конструкторы все меньше думают об удобстве ремонта машины, и все чаще бывает нужен специальный инструмент - иногда свой для каждой модели; обучение персонала , поддержание его квалификации. Чтобы механик эффективно использовал свое высокооплачиваемое рабочее время и ничего не сломал при ремонте, он должен регулярно изучать особенности новых моделей;

, поддержание его квалификации. Чтобы механик эффективно использовал свое высокооплачиваемое рабочее время и ничего не сломал при ремонте, он должен регулярно изучать особенности новых моделей; налоги . Серьезные предприятия, от которых можно ожидать качественного сервиса и гарантии на выполненные работы, работают прозрачно - и это отражается на тарифах;

. Серьезные предприятия, от которых можно ожидать качественного сервиса и гарантии на выполненные работы, работают прозрачно - и это отражается на тарифах; риски, что будет что-то дополнительно сломано. Об этом клиентам не говорят, но вероятность ошибки мастера при работе со сложными системами всегда есть. Исправляет ущерб мастерская за свой счет, поэтому в тарифах часто есть страховка на подобный случай;

что будет что-то дополнительно сломано. Об этом клиентам не говорят, но вероятность ошибки мастера при работе со сложными системами всегда есть. Исправляет ущерб мастерская за свой счет, поэтому в тарифах часто есть страховка на подобный случай; гарантия на выполненные работы . Приблизительно то же, что и предыдущий пункт. Вероятность случайной ошибки исполнителя часто закладывается в стоимость нормо-часа.

Очень дорого – это сколько?

Говоря о ценах, следует честно ответить себе на один вопрос: действительно ли на СТО так дорого, может, мы просто недостаточно состоятельны?

Надо понять, что сервис для современных машин не может быть дешевым . Конструкции в наше время сложны, большинство систем связаны с электронными блоками, а значит, любое вмешательство в них требует знания электроники и соответствующего оборудования.

И здесь стоит отметить характерную именно для Украины особенность: б/у машины высокого класса, которых полно на наших улицах, часто покупают граждане с ограниченными финансовыми возможностями.

И пока машина работает, все хорошо. Но когда она ломается (а это случается скоро, потому что не зря машина имела такую соблазнительную цену при покупке), владелец бывает поражен счетом, который ему выставляют на СТО. И в конце концов просто не может отдать такой автомобиль в ремонт квалифицированным высокооплачиваемым мастерам.

Александр Черевко, руководитель подразделения сервиса и технической поддержки компании Robert Bosch в Украине, говорит по этому поводу:

"На самом деле это довольно распространенная ситуация. Однако, покупая авто, нужно ориентироваться не только на сумму "на руках" , но и на свою финансовую состоятельность в перспективе. Выбирая машину высокого класса по умеренной цене, следует понимать, что ее обслуживание не будет таким доступным, как цена".

Какие машины дешевле содержать

Итак, первый рецепт для снижения затрат на содержание авто - приобрести модель, которая требует меньше средств на сервис и ремонт. Это может быть:

модель ниже классом . В настоящее время можно подобрать модель В- или С-класса, которая не уступает большему авто по потребительским качествам - вместимости, динамике, безопасности. Да, будет частично потерян комфорт – шумы, вибрации, тактильные ощущения в салоне;

. В настоящее время можно подобрать модель В- или С-класса, которая не уступает большему авто по потребительским качествам - вместимости, динамике, безопасности. Да, будет частично потерян комфорт – шумы, вибрации, тактильные ощущения в салоне; менее престижный бренд . Часто запчасти дороже только потому, что они - к машине премиум-класса;

. Часто запчасти дороже только потому, что они - к машине премиум-класса; менее изношенное авто. Машина может быть старше по возрасту (и потому дешевле), но в лучшем состоянии из-за бережливого использования предыдущим владельцем. Такой экземпляр будет меньше ломаться.

Между тем, радует, что в стране есть прослойка автомобилистов, которые даже имея определенную финансовую состоятельность, сознательно используют машины бюджетного сегмента .

Смысл - чтобы содержать их без напряжения для кошелька. При этом комплектуя авто высококлассными шинами, фирменными запчастями, дорогим маслом… И поддерживая в порядке такие необязательные ("на скорость не влияет") опции как кондиционер, системы безопасности и нейтрализации выхлопа.

Как сэкономить на ремонте

Даже если считать ремонт своими силами уделом отчаянных людей и энтузиастов, сэкономить деньги при обращении к профессионалам тоже можно. Хотя это дело не несколько минут, потому что придется принять определенные меры.

Свой механик . Ищите ответственного мастера с большим опытом, от которого можно ожидать прежде всего добросовестного отношения к работе. Как минимум используйте его для диагностики и консультаций - если уж не будет возможности заказывать у него ремонт.

Чужой опыт . Чтобы найти место ремонта с высоким качеством и приемлемой ценой, собирайте больше информации. Обращайтесь к опыту людей, эксплуатирующих вашу модель автомобиля и уже прошедших через технические проблемы, подобные вашим. И желательно использовать несколько источников, проверяя данные.

Адекватно СТО . Это самое сложное, потому что нужны: надежная диагностика, гарантия на выполненную работу, разрешение присутствовать при ремонте (это желательно для общения с мастером - исполнителем работы), хорошие отзывы от коллег-автомобилистов.

Специализированные мастерские . "Свой" мастер и "своя" СТО - это очень хорошо, но некоторые виды работ бывает выгодно выполнять на специализированных предприятиях. Например, есть отдельные мастерские по кондиционерам, по стартерам и генераторам, по коробкам-автоматам и т.п.

Собственными руками . Некоторые виды сервисных работ и ремонтов можно выполнить своими силами. Но и возможность в целом, и успех зависят от модели автомобиля. Поэтому, прежде всего, надо подготовиться - разобраться с алгоритмом действий и запастись нужным инструментом.

Фото: одна из проблем недорогих СТО - мастеру не хватает информации для ремонта (freepik.com)

Своими руками

Кое-что для своего авто можно действительно сделать своими руками. В первую очередь речь идет о плановом ТО и замене деталей, не связанных с электронными системами.

В частности, перечень операций ТО-1 состоит из визуальной проверки некоторых параметров и замены расходников:

Воздушные фильтры - двигателя и салона. Это самое простое и с этого следует начать, чтобы получить вдохновляющий положительный опыт;

- двигателя и салона. Это самое простое и с этого следует начать, чтобы получить вдохновляющий положительный опыт; Моторное масло и фильтр. Здесь сложнее, но все вполне доступно даже для человека без стойких слесарных навыков. Лучше заранее запастись ключом для фильтра или импровизированным устройством из подручных средств;

Здесь сложнее, но все вполне доступно даже для человека без стойких слесарных навыков. Лучше заранее запастись ключом для фильтра или импровизированным устройством из подручных средств; Топливный фильтр. Операция не сложна, но иногда приходится повозиться с разборкой корпуса фильтра (дизель) или с защелками шлангов (бензин).

Касательно более масштабных работ обычно не составляет космической сложности замена тормозных колодок, свечей зажигания, шарниров подвески и рулевого управления. А самый первый совет – своевременная подготовка, то есть наличие нужного инструмента и изучение порядка действий.

Гаража мало

Тем не менее, здесь следует предостеречь тех автомобилистов, которые ищут альтернативных вариантов и собираются ремонтировать машину "на гаражах" или собственными силами. Даже если есть удобное место, яма (подъемник) и инструмент, дело может упереться в невидимый барьер: информация.

Александр Черевко, руководитель подразделения сервиса и технической поддержки компании Robert Bosch в Украине, рассказывая об основах качественного обслуживания транспорта, говорит:

"Для полноценного ремонта мастерам СТО нужны информационные базы автопроизводителей, доступ к которым стоит несколько тысяч евро. И это только для одной марки автомобиля, и это подписка только на год. Успешные автомастерские платят эти деньги, при том что многие из них обслуживают машины 5 - 10 брендов".

Эксперт также говорит, что иногда и этих данных оказывается мало. И на такой случай у авторитетных сетевых СТО есть доступ к фирменной линии технической поддержки. Ее специалисты помогают решить проблемы ремонта или предоставляют нужную информацию.

Это следует иметь в виду тем, кто попытается обойтись без специалистов. Если мощные СТО платят тысячи евро за техническую информацию и подсказки профессиональных консультантов, сможете ли вы обойтись без этого?

В заключение

Стремиться к экономии на ремонте машины следует с большой осторожностью - правильно будет говорить об оптимизации затрат. Иначе есть риск сделать машину опасной.

А с продуманной "сервисной политикой" действительно можно будет не платить лишних денег - но мы бы советовали в первую очередь искать не более дешевую мастерскую, а качество, ответственность и гарантию на выполненные работы.