Как ездить за городом, чтобы избежать неприятностей: 10 неписаных уроков от бывалых водителей
Вырвавшись из суеты городских улиц на загородные трассы, водители, казалось бы, получают свободу и не видят никаких ограничений. Между тем, скоростное движение несет свои угрозы, и последствия возможных ошибок здесь несравненно тяжелее.
О действиях, которые нельзя допускать водителю, движущемуся по загородной магистрали, читайте в материале РБК-Украина.
Опасные действия на загородных трассах
Честно говоря, все приведенные ниже предостережения можно в той или иной форме найти в украинских Правилах дорожного движения. Но мы приводим эти рекомендации в практически-прикладном виде - на конкретных примерах.
Итак, во время движения по загородной трассе нельзя:
- Превышать скорость. Прежде всего, важно не превышать максимальный лимит, определенный для магистрали данного типа, ведь на скорости порядка 120-130 км/ч и ошибку легче совершить, и последствия аварии будут более печальными;
- Резко тормозить без особой необходимости. Если видимой причины для экстренного замедления нет, водители, едущие сзади, могут не успеть отреагировать на ваш маневр и произойдет тяжелое ДТП;
- Ехать вплотную к машине впереди. Причина та же самая. Эксперты советуют держать впереди себя интервал продолжительностью хотя бы 3 секунды;
- "Учить" кого-то, пугать, мигать дальним светом и мстить водителям других машин за какие-то действия, которые вам не понравились. По статистике страховщиков, именно подобные "уроки" часто становятся причиной тяжелых ДТП - в которых страдают обе стороны;
- Надолго занимать левый ряд. Левая полоса предназначена для опережения, а не для постоянного движения.
- Отвлекаться на смартфон. На скорости 110 км/ч машина пролетает 31 метр за 1 секунду. И получается, это будет движение вслепую и на неконтролируемой машине.
Фото: из-за того, что за городом все едут быстро, риск тяжелых аварий на трассах гораздо больше (unsplash.com)
- Обгонять "на авось". Выезжать на встречную можно только имея убеждение, что маневр будет завершен даже при неблагоприятных обстоятельствах. Если нет полного обзора вперед - это недопустимый риск;
- Включать заднюю противотуманку при хорошей видимости. Густой туман, обильный дождь, метель - это условия, когда эта мощная задняя фара не будет ослеплять водителей сзади;
- Оставлять машину возле колонки на АЗС. Сначала - заправка и перегон машины на площадку отдыха, потом - кофе и закупка бутербродов. Авто, которое долго стоит у колонки без водителя, оказывается в центре чужих маневров (другие пытаются его объехать) и рискует пострадать от чужой неаккуратности;
- Не рискуйте, объезжая затор по обочине. Даже если вам безразлично, какими эпитетами вас в этот момент "титулуют" дисциплинированные участники движения, это просто опасно для авто. Обочина - это пыль, поцарапанный бампер, порванные на потерянных фурами железках шины, побитое камнями днище и утерянные брызговики.
Вывод
Да, ехать по загородной трассе в разы легче, чем по заполненному транспортом городу. Но и последствия возможных аварий на магистральных дорогах гораздо страшнее. Поэтому для трасс и рождаются особые правила - гласные и негласные, но, как говорят старые водители, писанные кровью. Их следует соблюдать помимо прочего еще и потому, что за нарушение многих предусмотрен штраф согласно Правил дорожного движения.
Ранее в нашей публикации мы рассказывали автомобилистам, по каким признакам выбирать надежный подержанный автомобиль.
Также в наших публикациях недавно мы предостерегали потребителей от пяти грубых ошибок, которые совершают автомобилисты при выборе типа кузова.
А о трех самых эффективных приемах обмана клиентов на СТО мы рассказывали в нашем отдельном материале.
При подготовке статьи были использованы Правила дорожного движения Украины, КУоАП, материалы Autobild и Motor.