ua en ru
Вт, 15 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Как ездить за городом, чтобы избежать неприятностей: 10 неписаных уроков от бывалых водителей

Вторник 15 июля 2025 14:00
UA EN RU
Как ездить за городом, чтобы избежать неприятностей: 10 неписаных уроков от бывалых водителей Фото: водители с небольшим опытом считают загородные трассы безопасными и легкими для вождения. И ошибаются (unsplash.com).
Автор: Игорь Широкун

Вырвавшись из суеты городских улиц на загородные трассы, водители, казалось бы, получают свободу и не видят никаких ограничений. Между тем, скоростное движение несет свои угрозы, и последствия возможных ошибок здесь несравненно тяжелее.

О действиях, которые нельзя допускать водителю, движущемуся по загородной магистрали, читайте в материале РБК-Украина.

Опасные действия на загородных трассах

Честно говоря, все приведенные ниже предостережения можно в той или иной форме найти в украинских Правилах дорожного движения. Но мы приводим эти рекомендации в практически-прикладном виде - на конкретных примерах.

Итак, во время движения по загородной трассе нельзя:

  • Превышать скорость. Прежде всего, важно не превышать максимальный лимит, определенный для магистрали данного типа, ведь на скорости порядка 120-130 км/ч и ошибку легче совершить, и последствия аварии будут более печальными;
  • Резко тормозить без особой необходимости. Если видимой причины для экстренного замедления нет, водители, едущие сзади, могут не успеть отреагировать на ваш маневр и произойдет тяжелое ДТП;
  • Ехать вплотную к машине впереди. Причина та же самая. Эксперты советуют держать впереди себя интервал продолжительностью хотя бы 3 секунды;
  • "Учить" кого-то, пугать, мигать дальним светом и мстить водителям других машин за какие-то действия, которые вам не понравились. По статистике страховщиков, именно подобные "уроки" часто становятся причиной тяжелых ДТП - в которых страдают обе стороны;
  • Надолго занимать левый ряд. Левая полоса предназначена для опережения, а не для постоянного движения.
  • Отвлекаться на смартфон. На скорости 110 км/ч машина пролетает 31 метр за 1 секунду. И получается, это будет движение вслепую и на неконтролируемой машине.

Как ездить за городом, чтобы избежать неприятностей: 10 неписаных уроков от бывалых водителей

Фото: из-за того, что за городом все едут быстро, риск тяжелых аварий на трассах гораздо больше (unsplash.com)

  • Обгонять "на авось". Выезжать на встречную можно только имея убеждение, что маневр будет завершен даже при неблагоприятных обстоятельствах. Если нет полного обзора вперед - это недопустимый риск;
  • Включать заднюю противотуманку при хорошей видимости. Густой туман, обильный дождь, метель - это условия, когда эта мощная задняя фара не будет ослеплять водителей сзади;
  • Оставлять машину возле колонки на АЗС. Сначала - заправка и перегон машины на площадку отдыха, потом - кофе и закупка бутербродов. Авто, которое долго стоит у колонки без водителя, оказывается в центре чужих маневров (другие пытаются его объехать) и рискует пострадать от чужой неаккуратности;
  • Не рискуйте, объезжая затор по обочине. Даже если вам безразлично, какими эпитетами вас в этот момент "титулуют" дисциплинированные участники движения, это просто опасно для авто. Обочина - это пыль, поцарапанный бампер, порванные на потерянных фурами железках шины, побитое камнями днище и утерянные брызговики.

Вывод

Да, ехать по загородной трассе в разы легче, чем по заполненному транспортом городу. Но и последствия возможных аварий на магистральных дорогах гораздо страшнее. Поэтому для трасс и рождаются особые правила - гласные и негласные, но, как говорят старые водители, писанные кровью. Их следует соблюдать помимо прочего еще и потому, что за нарушение многих предусмотрен штраф согласно Правил дорожного движения.

Ранее в нашей публикации мы рассказывали автомобилистам, по каким признакам выбирать надежный подержанный автомобиль.

Также в наших публикациях недавно мы предостерегали потребителей от пяти грубых ошибок, которые совершают автомобилисты при выборе типа кузова.

А о трех самых эффективных приемах обмана клиентов на СТО мы рассказывали в нашем отдельном материале.

При подготовке статьи были использованы Правила дорожного движения Украины, КУоАП, материалы Autobild и Motor.

Читайте РБК-Украина в Google News
Автомобильное движение
Новости
Ультиматум Трампа. Пойдет ли Путин на уступки после новых угроз США
Ультиматум Трампа. Пойдет ли Путин на уступки после новых угроз США
Аналитика
Испытано в бою. Почему Украине стоит открыть экспорт оружия
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Испытано в бою. Почему Украине стоит открыть экспорт оружия