Как ездить за городом, чтобы избежать неприятностей: 10 неписаных уроков от бывалых водителей

Вырвавшись из суеты городских улиц на загородные трассы, водители, казалось бы, получают свободу и не видят никаких ограничений. Между тем, скоростное движение несет свои угрозы, и последствия возможных ошибок здесь несравненно тяжелее.

О действиях, которые нельзя допускать водителю, движущемуся по загородной магистрали, читайте в материале РБК-Украина .

Опасные действия на загородных трассах

Честно говоря, все приведенные ниже предостережения можно в той или иной форме найти в украинских Правилах дорожного движения. Но мы приводим эти рекомендации в практически-прикладном виде - на конкретных примерах.

Итак, во время движения по загородной трассе нельзя:

Превышать скорость . Прежде всего, важно не превышать максимальный лимит, определенный для магистрали данного типа, ведь на скорости порядка 120-130 км/ч и ошибку легче совершить, и последствия аварии будут более печальными;

. Прежде всего, важно не превышать максимальный лимит, определенный для магистрали данного типа, ведь на скорости порядка 120-130 км/ч и ошибку легче совершить, и последствия аварии будут более печальными; Резко тормозить без особой необходимости . Если видимой причины для экстренного замедления нет, водители, едущие сзади, могут не успеть отреагировать на ваш маневр и произойдет тяжелое ДТП;

. Если видимой причины для экстренного замедления нет, водители, едущие сзади, могут не успеть отреагировать на ваш маневр и произойдет тяжелое ДТП; Ехать вплотную к машине впереди . Причина та же самая. Эксперты советуют держать впереди себя интервал продолжительностью хотя бы 3 секунды;

. Причина та же самая. Эксперты советуют держать впереди себя интервал продолжительностью хотя бы 3 секунды; "Учить" кого-то, пугать, мигать дальним светом и мстить водителям других машин за какие-то действия, которые вам не понравились. По статистике страховщиков, именно подобные "уроки" часто становятся причиной тяжелых ДТП - в которых страдают обе стороны;

мигать дальним светом и мстить водителям других машин за какие-то действия, которые вам не понравились. По статистике страховщиков, именно подобные "уроки" часто становятся причиной тяжелых ДТП - в которых страдают обе стороны; Надолго занимать левый ряд . Левая полоса предназначена для опережения, а не для постоянного движения.

. Левая полоса предназначена для опережения, а не для постоянного движения. Отвлекаться на смартфон. На скорости 110 км/ч машина пролетает 31 метр за 1 секунду. И получается, это будет движение вслепую и на неконтролируемой машине.

Фото: из-за того, что за городом все едут быстро, риск тяжелых аварий на трассах гораздо больше (unsplash.com)

Обгонять "на авось". Выезжать на встречную можно только имея убеждение, что маневр будет завершен даже при неблагоприятных обстоятельствах. Если нет полного обзора вперед - это недопустимый риск;

Выезжать на встречную можно только имея убеждение, что маневр будет завершен даже при неблагоприятных обстоятельствах. Если нет полного обзора вперед - это недопустимый риск; Включать заднюю противотуманку при хорошей видимости . Густой туман, обильный дождь, метель - это условия, когда эта мощная задняя фара не будет ослеплять водителей сзади;

. Густой туман, обильный дождь, метель - это условия, когда эта мощная задняя фара не будет ослеплять водителей сзади; Оставлять машину возле колонки на АЗС. Сначала - заправка и перегон машины на площадку отдыха, потом - кофе и закупка бутербродов. Авто, которое долго стоит у колонки без водителя, оказывается в центре чужих маневров (другие пытаются его объехать) и рискует пострадать от чужой неаккуратности;

Сначала - заправка и перегон машины на площадку отдыха, потом - кофе и закупка бутербродов. Авто, которое долго стоит у колонки без водителя, оказывается в центре чужих маневров (другие пытаются его объехать) и рискует пострадать от чужой неаккуратности; Не рискуйте, объезжая затор по обочине. Даже если вам безразлично, какими эпитетами вас в этот момент "титулуют" дисциплинированные участники движения, это просто опасно для авто. Обочина - это пыль, поцарапанный бампер, порванные на потерянных фурами железках шины, побитое камнями днище и утерянные брызговики.

Вывод

Да, ехать по загородной трассе в разы легче, чем по заполненному транспортом городу. Но и последствия возможных аварий на магистральных дорогах гораздо страшнее. Поэтому для трасс и рождаются особые правила - гласные и негласные, но, как говорят старые водители, писанные кровью. Их следует соблюдать помимо прочего еще и потому, что за нарушение многих предусмотрен штраф согласно Правил дорожного движения.