Як їздити за містом, щоб уникнути халепи: 10 неписаних уроків від бувалих водіїв
Вирвавшись з метушні міських вулиць на заміські траси, водії, здавалося б, отримують волю і не відчувають обмежень. Між тим, швидкісний рух несе свої загрози, і наслідки можливих помилок тут незрівнянно важчі.
Про дії, яких не можна припускатись водієві, що рухається заміською магістраллю, читайте в матеріалі РБК-Україна.
Небезпечні дії на заміських трасах
Чесно кажучи, всі приведені нижче застереження можна в тій чи іншій формі знайти в українських Правилах дорожнього руху. Але ми приводимо ці рекомендації у практично-ужитковому вигляді - на конкретних прикладах.
Отже, під час руху заміською трасою не можна:
- Перевищувати швидкість. Перш за все, важливо не перевищувати максимальний ліміт, визначений для магістралі даного типу, адже на швидкості порядку 120-130 км/год і помилку легше скоїти, і наслідки аварії будуть сумнішими;
- Різко гальмувати без особливої потреби. Якщо видимої причини для екстреного уповільнення немає, водії, що їдуть позаду, можуть не встигнути відреагувати на ваш маневр і станеться важке ДТП;
- Їхати впритул до машини попереду. Причина та сама. Експерти радять тримати попереду себе інтервал тривалістю бодай 3 секунди;
- "Навчати" когось, лякати, мигати дальнім світлом і мститись водіям інших машин за якісь дії, що вам не сподобались. За статистикою страховиків, саме подібні "уроки" часто стають причиною важких ДТП - в яких страждають обидві сторони;
- Надовго займати лівий ряд. Ліва смуга призначена для випередження, а не для постійного руху.
- Відволікатись на смартфон. На швидкості 110 км/год машина пролітає 31 метр за 1 секунду. І виходить, це буде рух всліпу і на неконтрольованій машині.
Фото: через те, що за містом усі їдуть швидко, ризик важких аварій на трасах набагато більший (unsplash.com)
- Обганяти "на авось". Виїздити на зустрічну можна тільки маючи переконання, що маневр буде завершено навіть за несприятливих обставин. Якщо немає повного огляду вперед - це неприпустимий ризик;
- Вмикати задню протитуманку за гарної видимості. Густий туман, рясний дощ, заметіль - це ті умови, коли ця потужна задня фара не буде засліплювати водіїв позаду;
- Залишати машину біля колонки на АЗС. Спочатку - заправка і перегін машини на майданчик відпочинку, потім - кава і закупівля бутербродів. Авто, яке довго стоїть біля колонки без водія, опиняється у центрі чужих маневрів (інші намагаються його об’їхати) і ризикує постраждати від чужої неакуратності;
- Не ризикуйте, об’їжджаючи затор узбіччям. Навіть якщо вам байдуже, якими епітетами вас в цю мить "титулують" дисципліновані учасники руху, це просто небезпечно для авто. Узбіччя - це курява, подряпаний бампер, порвані на загубленому фурами залізяччі шини, побите камінням днище і загублені бризковики.
Висновок
Так, їхати заміської трасою в рази легше, ніж заповненим транспортом містом. Але ж наслідки можливих аварій на магістральних дорогах набагато страшніші. Тому для трас і народжуються особливі правила - гласні і негласні, але, як говорять старі водії, писані кров’ю. Їх слід дотримуватись крім іншого ще й тому, що за порушення багатьох передбачено штраф згідно Правил дорожнього руху.
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При підготовці статті були використані Правила дорожнього руху України, КУпАП, матеріали Autobild та Motor.