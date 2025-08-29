Как правильно проверять уровень масла, чтобы не "убить" двигатель: пошаговый гайд

Почему надо мерить масло в моторе

Если масла в моторе будет катастрофически мало, на панели приборов загорится аварийная красная лампочка плюс водитель может получить предупреждение другим способом.

Но это уже будет крайний случай, когда надо глушить двигатель - то есть уровень масла надо контролировать вовремя и более-менее систематически. Особенно если речь идет о тех из современных двигателей, которые потребляют масло с аппетитом 0,5 - 1,0 л/1000 км.

Правильный уровень моторного масла - залог долгой и беспроблемной работы двигателя. Причем позволим себе напомнить, что недопустим как недостаток масла, так и переизбыток.

Если в первом случае двигатель ждет лавинообразный износ деталей и аварийная остановка, то во втором - повышенная потеря масла из-за чрезмерного сгорания и утечек. Поэтому так важно регулярно проверять уровень масла. Ниже пошаговая инструкция, как это сделать грамотно.

Фото: для некоторых современных двигателей считается нормальным, когда масло приходится доливать через каждые 1000 км (freepik.com)

Как правильно измерить уровень масла в двигателе

Перед замером необходимо создать правильные условия.

- Прогревать двигатель необязательно.Неважно, горячим будет двигатель или холодным. Но если он будет прогретым, после выключения мотора нужно подождать 3 – 5 минут, чтобы масло со всех каналов сбежало в картер, где собственно и проверяется уровень.

– Мерить уровень масла на работающем двигателе нельзя.

- Поставьте машину на ровную поверхность. Если машина будет стоять не горизонтально, а на уклоне, это может исказить показания - причем принципиально.

- Откройте капот и найдите масляный щуп - обычно он имеет яркую пластиковую ручку (желтую или оранжевую).

- Аккуратно извлеките щуп и протрите его нижний конец чистой тканью, салфеткой или бумажным полотенцем, чтобы удалить остатки масла.

- Теперь выполняйте собственно замер. Вставьте щуп в гнездо до упора, затем снова вытащите.

- Оцените уровень масла. На щупе есть метки MIN и MAX. Масло должно быть между ними. В двигателях, которые не отличаются чрезмерным расходом масла, летом лучше держать уровень ближе к максимуму, зимой - к минимуму. Но в моторе с "масложором" желательно всегда иметь масло ближе к верхней границе.

Если выяснится, что нужен долив, имейте в виду, что у большинства типовых моторов от нижней до верхней меток на щупе "помещается" 0,8 - 1,0 л масла.

Что сделать дополнительно

Рассматривая тонкую пленку масла на щупе, автомобилист может оценить его состояние - это тоже очень важно для контроля за двигателем.

Цвет и консистенция масла: если оно густое даже в горячем виде - возможно, его присадки уже сработали свой ресурс. Сверьтесь с вашими записями о сроках замены.

Наличие мелких металлических частиц: фактически это стружка, которая свидетельствует об интенсивном износе определенных деталей.

Пена или белая эмульсия в масле свидетельствуют о серьезных проблемах с двигателем - попадание в смазочную систему антифриза или топлива.

Самое главное

Измерение уровня масла - простая, но важная процедура, которую может выполнить каждый автовладелец. Она занимает всего несколько минут, но предотвращает серьезные поломки и экономит деньги на ремонт. Проверять уровень масла следует хотя бы раз в месяц, а также перед длительной поездкой и после нее.