Как правильно проверять уровень масла, чтобы не "убить" двигатель: пошаговый гайд

Низкий уровень масла в картере - самая первая причина, по которой следует немедленно глушить двигатель и искать техническую помощь. И да, при замере остается широкое поле для ошибок - как сделать это правильно?
О том, как правильно контролировать уровень масла в двигателе, читайте в материале РБК-Украина.
Если масла в моторе будет катастрофически мало, на панели приборов загорится аварийная красная лампочка плюс водитель может получить предупреждение другим способом.
Но это уже будет крайний случай, когда надо глушить двигатель - то есть уровень масла надо контролировать вовремя и более-менее систематически. Особенно если речь идет о тех из современных двигателей, которые потребляют масло с аппетитом 0,5 - 1,0 л/1000 км.
Правильный уровень моторного масла - залог долгой и беспроблемной работы двигателя. Причем позволим себе напомнить, что недопустим как недостаток масла, так и переизбыток.
Если в первом случае двигатель ждет лавинообразный износ деталей и аварийная остановка, то во втором - повышенная потеря масла из-за чрезмерного сгорания и утечек. Поэтому так важно регулярно проверять уровень масла. Ниже пошаговая инструкция, как это сделать грамотно.
Перед замером необходимо создать правильные условия.
- Прогревать двигатель необязательно.Неважно, горячим будет двигатель или холодным. Но если он будет прогретым, после выключения мотора нужно подождать 3 – 5 минут, чтобы масло со всех каналов сбежало в картер, где собственно и проверяется уровень.
– Мерить уровень масла на работающем двигателе нельзя.
- Поставьте машину на ровную поверхность. Если машина будет стоять не горизонтально, а на уклоне, это может исказить показания - причем принципиально.
- Откройте капот и найдите масляный щуп - обычно он имеет яркую пластиковую ручку (желтую или оранжевую).
- Аккуратно извлеките щуп и протрите его нижний конец чистой тканью, салфеткой или бумажным полотенцем, чтобы удалить остатки масла.
- Теперь выполняйте собственно замер. Вставьте щуп в гнездо до упора, затем снова вытащите.
- Оцените уровень масла. На щупе есть метки MIN и MAX. Масло должно быть между ними. В двигателях, которые не отличаются чрезмерным расходом масла, летом лучше держать уровень ближе к максимуму, зимой - к минимуму. Но в моторе с "масложором" желательно всегда иметь масло ближе к верхней границе.
Если выяснится, что нужен долив, имейте в виду, что у большинства типовых моторов от нижней до верхней меток на щупе "помещается" 0,8 - 1,0 л масла.
Рассматривая тонкую пленку масла на щупе, автомобилист может оценить его состояние - это тоже очень важно для контроля за двигателем.
Измерение уровня масла - простая, но важная процедура, которую может выполнить каждый автовладелец. Она занимает всего несколько минут, но предотвращает серьезные поломки и экономит деньги на ремонт. Проверять уровень масла следует хотя бы раз в месяц, а также перед длительной поездкой и после нее.
При подготовке статьи были использованы материалы Motor и Autocar.