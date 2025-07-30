Honda показала свой самый маленький электромобиль: вот как он выглядит

Японский автопроизводитель представил серийную версию электрического кей-кара Honda N-One e:, в основу которого лег бензиновый автомобиль N-One.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

N-One e: - это электромобиль с типично японским прямоугольным кузовом, высокой крышей и оригинальными круглыми фарами.

Салон оформлен скромно, причем с множеством физических элементов управления. Задние сиденья складываются в пропорции 50:50.

Главная фишка N-One e: - это поддержка технологии V2L (Vehicle to Load), что позволяет использовать автомобиль для питания любых электрических устройств. Также интересным штрихом стал индикатор заряда аккумулятора на передней панели.

Honda озвучила лишь пробег при полностью заряженной батарее - до 270 километров. Единственный электродвигатель N-One e: выдает не более 64 лошадиных сил.