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Honda показала свой самый маленький электромобиль: вот как он выглядит

Среда 30 июля 2025 15:27
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Honda показала свой самый маленький электромобиль: вот как он выглядит Фото: Honda показала свой самый маленький электромобиль (media.honda.com)
Автор: Константин Широкун

Японский автопроизводитель представил серийную версию электрического кей-кара Honda N-One e:, в основу которого лег бензиновый автомобиль N-One.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

N-One e: - это электромобиль с типично японским прямоугольным кузовом, высокой крышей и оригинальными круглыми фарами.

Honda показала свой самый маленький электромобиль: вот как он выглядит

Салон оформлен скромно, причем с множеством физических элементов управления. Задние сиденья складываются в пропорции 50:50.

Главная фишка N-One e: - это поддержка технологии V2L (Vehicle to Load), что позволяет использовать автомобиль для питания любых электрических устройств. Также интересным штрихом стал индикатор заряда аккумулятора на передней панели.

Honda показала свой самый маленький электромобиль: вот как он выглядит

Honda озвучила лишь пробег при полностью заряженной батарее - до 270 километров. Единственный электродвигатель N-One e: выдает не более 64 лошадиных сил.

Honda показала свой самый маленький электромобиль: вот как он выглядит

Напомним, ранее компания Honda представила пару электромобилей под общим названием Honda GT, которые год назад были показаны в виде концепт-кара, а теперь переродились в серийные машины.

Электрические лифтбэки получили безрамочные стекла дверей, выдвижные ручки, а также боковые камеры вместо зеркал. Точные размеры машин пока не приведены.

Также японский автопроизводитель представил квадроцикл для курьеров. На улицах США и Европы необычный транспорт массово появится летом 2026 года.

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Honda Motor Co Электромобили Автомобильный рынок
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