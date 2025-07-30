Honda показала свій найменший електромобіль: ось як він виглядає

Японський автовиробник представив серійну версію електричного кей-кара Honda N-One e:, в основу якого ліг бензиновий автомобіль N-One.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

N-One e: - це електромобіль з типово японським прямокутним кузовом, високим дахом і оригінальними круглими фарами.

Салон оформлений скромно, причому з безліччю фізичних елементів керування. Задні сидіння складаються у пропорції 50:50.

Головна фішка N-One e: - це підтримка технології V2L (Vehicle to Load), що дозволяє використовувати автомобіль для живлення будь-яких електричних пристроїв. Також цікавим штрихом став індикатор заряду акумулятора на передній панелі.

Honda озвучила лише пробіг при повністю зарядженій батареї – до 270 кілометрів. Єдиний електродвигун N-One e: видає не більше 64 кінських сил.