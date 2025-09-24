ua en ru
Гибридные автомобили CHERY в Украине: новые модели с инновационной системой Super Hybrid

Среда 24 сентября 2025 14:37 promo
Гибридные автомобили CHERY в Украине: новые модели с инновационной системой Super Hybrid Фото: новая модель CHERY TIGGO 7 PRO PHEV (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

Официальный дистрибьютор CHERY в Украине этой осенью представит четыре новые гибридные модели, объединяющие мощность, эффективность и современные технологии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз дистрибьютора.

Официальный дистрибьютор автомобилей CHERY в Украине, компания ООО "СИ ЭЙ АВТОМОТОВ" уже этой осенью представит на украинский рынок сразу четыре новых гибридных автомобиля – CHERY TIGGO 4 HEV, CHERY TIGGO 7 PRO PHEV, CHERY TIGGO 8 PRO PHEV и CHERY.

Новинки сочетают современные технологии, высокую мощность и эффективность, подтверждая курс бренда CHERY на инновации и экологичность.

Chery Super Hybrid – новый уровень технологий

В сердце новых моделей CHERY лежит инновационная система Chery Super Hybrid (Чери Супер Гибрид).

Она сочетает бензиновый двигатель, трансмиссию DHT и электродвигатель, обеспечивая:

  • высокую мощность при минимальном расходе топлива;
  • плавность движения и динамику в любых условиях;
  • соответствие современным экологическим стандартам.

Гибридные автомобили CHERY, которые ожидаются:

  • CHERY TIGGO 4 HEV

Гибридные автомобили CHERY в Украине: новые модели с инновационной системой Super HybridФото: авто CHERY TIGGO 4 HEV (пресс-служба)

  • CHERY TIGGO 7 PRO PHEV

Гибридные автомобили CHERY в Украине: новые модели с инновационной системой Super HybridФото: авто CHERY TIGGO 7 PRO PHEV (пресс-служба)

  • CHERY TIGGO 8 PRO PHEV

Гибридные автомобили CHERY в Украине: новые модели с инновационной системой Super Hybrid Фото: авто CHERY TIGGO 8 PRO PHEV (пресс-служба)

  • CHERY TIGGO 9 PHE

Гибридные автомобили CHERY в Украине: новые модели с инновационной системой Super HybridФото: авто CHERY TIGGO 9 PHE (пресс-служба)

Выход гибридных автомобилей CHERY демонстрирует стремление бренда предложить клиентам современные и экологичные решения, сочетающие мощность, стиль и экономичность, при этом делая осознанный выбор в пользу экологии.

Новинки ожидаются в официальной дилерской сети CHERY в Украине уже этой осенью – октябрь-ноябрь.

О старте продаж, деталях технических характеристик, комплектации и ценах будет сообщено дополнительно, следите за новостями на сайте компании.

Внешний вид приведен в изображениях для иллюстрации и может отличаться от вида автомобилей имеющихся у официальных дилеров CHERY в Украине. ООО "СИ ЭЙ АВТОМОТОВ" и официальные дилеры CHERY в Украине оставляют за собой право без предварительного уведомления изменять комплектации, оснащение и технические характеристики автомобилей.

