Гібридні автомобілі CHERY в Україні: нові моделі з інноваційною системою Super Hybrid

Офіційний дистриб’ютор CHERY в Україні цієї осені представить чотири нові гібридні моделі, що поєднують потужність, ефективність та сучасні технології.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз дистриб'ютора.

Офіційний дистриб’ютор автомобілів CHERY в Україні, компанія ТОВ "СІ ЕЙ АВТОМОТІВ" вже цієї осені представить на український ринок одразу чотири нові гібридні автомобілі – CHERY TIGGO 4 HEV, CHERY TIGGO 7 PRO PHEV, CHERY TIGGO 8 PRO PHEV та CHERY TIGGO 9 PHEV.

Новинки поєднують сучасні технології, високу потужність та ефективність, підтверджуючи курс бренду CHERY на інновації та екологічність.

Chery Super Hybrid – новий рівень технологій

У серці нових моделей CHERY лежить інноваційна система Chery Super Hybrid (Чері Супер Гібрид).

Вона поєднує бензиновий двигун, трансмісію DHT та електродвигун, забезпечуючи:

високу потужність при мінімальній витраті палива;

плавність руху і динаміку в будь-яких умовах;

відповідність сучасним екологічним стандартам.

Гібридні автомобілі CHERY, що очікуються:

CHERY TIGGO 4 HEV

Фото: авто CHERY TIGGO 4 HEV (пресслужба)

CHERY TIGGO 7 PRO PHEV

Фото: авто CHERY TIGGO 7 PRO PHEV (пресслужба)

CHERY TIGGO 8 PRO PHEV

Фото: авто CHERY TIGGO 8 PRO PHEV (пресслужба)

CHERY TIGGO 9 PHE

Фото: авто CHERY TIGGO 9 PHE (пресслужба)

Вихід гібридних автомобілей CHERY демонструє прагнення бренду запропонувати клієнтам сучасні та екологічні рішення, які поєднують потужність, стиль та економічність, при цьому роблячи свідомий вибір на користь екології.

Новинки очікуються в офіційній дилерській мережі CHERY в Україні вже цієї осені – жовтень-листопад.

Про старт продажів, деталі технічних характеристик, комплектації та ціни буде повідомлено додатково, слідкуйте за новинами на сайті компанії.