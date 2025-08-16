ГБО это выгодно? 5 причин перейти на газ и как правильно выбрать систему

Кому выгодно на газе

Газобаллонное оборудование для автомобилей распространяется в Украине уже более четверти века. За данный период этот вид топлива перестал быть альтернативным и стал обычным, которым можно заправиться практически на каждой АЗС, в том числе и топовых сетей.

Хотя точное количество авто с ГБО в Украине неизвестно (часто владельцы не вносят изменения в техпаспорт), эксперты предполагают, что таких машин по меньшей мере 25% от общего автопарка. В числе газифицированных машин - не только семейный транспорт, но и немало солидных авто высокого класса, в том числе 8-цилиндровые внедорожники.

Но экономия - не единственный аргумент за ГБО.

Расходы на топливо - почти вдвое меньше

Цена литра сжиженной пропан-бутановой смеси LPG на 35 - 45 % ниже бензина А-95. Бывает, что в отдельные сезоны в Украине газ стоит на 50 - 60% дешевле. Но общая экономия составляет меньший процент, поскольку потребление газа немного больше (на 10 - 15%).

И чем больше объем двигателя - тем ощутимее финансовый эффект. Однако, в первую очередь окупаемость установки ГБО зависит от суточного пробега машины.

Фото: использование газообразного топлива дает экономию средств. Но только при определенных условиях (freepik.com)

Удвоенный запас хода

Комбинация бензинового бака и газового баллона позволяет удвоить автономность авто. Это не только удобно, но и практично: в случае окончания одного вида топлива всегда можно перейти на другой.

Также можно перейти на газ и в случае отказа бензиновой системы. Особенно это актуально для подержанных авто с большим пробегом, так как ГБО в большей степени дублирует топливную систему.

Удобство, надежность и долговечность

Наиболее распространенная (и в наших условиях фактически безальтернативная) система ГБО 4-го поколения зарекомендовала себя как стабильная и беспроблемная.

Если установить комплект от авторитетного бренда, ГБО не потребует больше внимания, чем стандартные узлы автомобиля. Управляемая электроникой газовая аппаратура отлично работает в ежедневном режиме, не требуя от водителя никаких дополнительных манипуляций.

Уменьшение износа двигателя

В определенных водительских кругах почему-то ходят разговоры о вредности газа для мотора, хотя на самом деле все наоборот. Газовое топливо положительно влияет на ресурс двигателя.

Газ не смывает смазку со стенок цилиндров, как бензин, особенно при холодном запуске, поэтому кольца и цилиндры изнашиваются меньше. Кроме того, высокое октановое число пропан-бутана (более 100) предотвращает детонацию, что уменьшает ударные нагрузки на поршни. Правда, есть несколько моделей двигателей, которым трудно "подружиться" с ГБО, но инсталляторы хорошо знают эти моторы и принимают соответствующие меры.

Дольше служит моторное масло

Газовая смесь содержит меньше веществ, которые ускоряют старение масла. Даже если это не означает, что можно увеличить межсервисный период, это означает, что масло дольше сохраняет свои первоначальные свойства и лучше защищает двигатель. Естественно, что и при небольшом опоздании с заменой масла детали мотора не подвергаются серьезным повреждениям.

Дополнительные соображения

В нынешних условиях "газобаллонная" тема имеет еще некоторый позитив, который может склонить автомобилиста к переходу на газ.

- Беспроблемность. Нынешние владельцы машин "на газу" имеют минимум дополнительных хлопот, связанных с ГБО. Не проблема найти газовую заправку, доступны как брендовые автозаправочные комплексы, так и бюджетные варианты. Также нет проблем с качеством автомобильного газа, а само оборудование требует минимального сервиса.

- Гибкость в выборе оборудования. Многочисленные поставщики позволяют скомпоновать систему из дорогих высококачественных ключевых компонентов (редуктор, форсунки, ЭБУ) и одновременно из более доступных второстепенных деталей (баллон, трубки, клапаны).

- Качественный монтаж - не проблема. Развитая сеть специализированных мастерских позволяет установить аппаратуру качественно. Ведь ГБО - это не только техническая инсталляция, но и тонкая настройка, требующая опыта и специального программного обеспечения.

Вывод

Небольшой годовой пробег - единственное, что может стать реальным аргументом против перевода машины на газ. Ну и не забываем о тех особых бензиновых двигателях, которые считаются проблемными для газификации из-за конструктивных особенностей.

А в целом ГБО - однозначный плюс для владельца. Хотя его, так сказать, степень эффективности подлежит обсуждению.