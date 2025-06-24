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Ford представил скоростной пикап с V8: вот как он выглядит

Вторник 24 июня 2025 15:48
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Ford представил скоростной пикап с V8: вот как он выглядит Фото: Ford представил скоростной пикап с V8 (media.ford.com)
Автор: Константин Широкун

Компания Ford представила дорожный пикап Ford F-150 Lobo с мощным двигателем V8, который развивает 406 сил, и работает с "автоматом" на 9 передач.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Automotive News.

Сообщается, что F-150 Lobo получил заниженную на 50 мм заднюю подвеску и оригинальный обвес по периметру кузова, который призван визуально уменьшить клиренс.

На передней части появились пунктирная светодиодная полоса и черная радиаторная решетка. На капоте отныне расположены дополнительные воздуховоды. Пикап также получил черный декор и шильдики с названием. На выбор предложено пять цветов кузова.

Ford представил скоростной пикап с V8: вот как он выглядит

Что спрятано под капотом

Пикап Ford F-150 Lobo создан на базе серийной версии STX с двухрядной кабиной Super Crew. Стандартное шасси перенастроено для более уверенной езды по асфальту, а вот атмосферный двигатель V8 на 5,0 л остался без доработок и по-прежнему развивает 406 л.с. и 556 Нм. Вместе с ним работают десятиступенчатый "автомат" и полноприводная трансмиссия.

Ford представил скоростной пикап с V8: вот как он выглядит

Цена вопроса

Главным преимуществом модели Ford F-150 Lobo перед тюнинговыми машинами создатели считают полностью заводское исполнение с сохранением официальной гарантии. Кроме того, доплата за версию Lobo относительно базового пикапа Ford F-150 STX вполне гуманна: 4700 долларов. Таким образом, серийный пикап обойдется энтузиастам чуть более чем в 60 тысяч долларов.

Напомним, что Ford отзывает миллион машин из-за критического изъяна - на автомобилях может "заглючить" задняя камера. В некоторых версиях программного обеспечения изображение с камеры зависает, отображается с задержкой или его вовсе нет. Из-за этого дефекта в США объявлена кампания по отзыву.

Всего в прошлом году Ford пришлось отозвать два миллиона автомобилей - кампания касалась только модели Explorer. Выяснилось, что у внедорожников, произведенных с 2011 по 2019 год, во время движения может отлететь внешняя отделка передней стойки лобового стекла.

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