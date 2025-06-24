ua en ru
Вт, 24 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Ford представив швидкісний пікап з V8: ось як він виглядає

Вівторок 24 червня 2025 15:48
UA EN RU
Ford представив швидкісний пікап з V8: ось як він виглядає Фото: Ford представив швидкісний пікап з V8 (media.ford.com)
Автор: Константин Широкун

Компанія Ford представила дорожний пікап Ford F-150 Lobo з потужним двигуном V8, який розвиває 406 сил, та працює з "автоматом" на 9 передач.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Automotive News.

Повідомляється, що F-150 Lobo отримав занижену на 50 мм задню підвіску і оригінальний обвіс по периметру кузова, який покликаний візуально зменшити кліренс.

На передній частини з'явилися пунктирна світлодіодна смуга і чорні радіаторні грати. На капоті відтепер розташовані додаткові повітроводи. Пікап також отримав чорний декор і шильдики з назвою. На вибір запропоновано п'ять кольорів кузова.

Ford представив швидкісний пікап з V8: ось як він виглядає

Що сховано під капотом

Пікап Ford F-150 Lobo створений на базі серійної версії STX із дворядною кабіною Super Crew. Стандартне шасі переналаштоване для більш впевненої їзди асфальтом, а ось атмосферний двигун V8 на 5,0 л залишився без доопрацювань і, як і раніше, розвиває 406 к.с. та 556 Нм. Разом з ним працюють десятиступінчастий "автомат" і повнопривідна трансмісія.

Ford представив швидкісний пікап з V8: ось як він виглядає

Ціна питання

Головною перевагою моделі Ford F-150 Lobo перед тюнінговими машинами творці вважають повністю заводське виконання із збереженням офіційної гарантії. Крім того, доплата за версію Lobo щодо базового пікапа Ford F-150 STX цілком гуманна: 4700 доларів. Таким чином, серійний пікап обійдеться ентузіастам трохи більше ніж 60 тисяч доларів.

Нагадаємо, що Ford відкликає мільйон машин через критичну ваду – на автомобілях може "заглючити" задня камера. У деяких версіях програмного забезпечення зображення з камери зависає, відображається із затримкою або його зовсім немає. Через цей дефект у США оголошено з кампанію з відклику.

Загалом минулого року Ford довелося відкликати два мільйони автомобілів – кампанія стосувалась лише моделі Explorer. З'ясувалося, що у позашляховиків, вироблених з 2011 по 2019 рік, під час руху можуть відлетіти зовнішнє оздоблення передньої стійки лобового скла.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ford Автомобільний ринок
Новини
Який вигляд має пошкоджений потяг після атаки РФ по Дніпру (відео)
Який вигляд має пошкоджений потяг після атаки РФ по Дніпру (відео)
Аналітика
НАТО під тиском Трампа: чи врятують 5% Альянс і підтримку України
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна НАТО під тиском Трампа: чи врятують 5% Альянс і підтримку України