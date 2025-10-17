На фоне кризиса: глава Porsche уходит в отставку

Глава немецкой компании Porsche Оливер Блюме, возглавлявший автопроизводителя десять лет, покинет пост генерального директора в 2026 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel .

Отмечается, что Совет директоров уже утвердил преемника, чье имя пока не раскрывается.

Блюме совмещал руководство Porsche и концерном Volkswagen, что вызвало критику со стороны инвесторов. Они считали, что обе компании нуждаются в отдельном управлении, особенно в период масштабных преобразований и перехода на электромобили.

При его руководстве акции Volkswagen упали более чем на треть, а бумаги Porsche - более чем наполовину. В сентябре 2025 года компания покинула индекс DAX, что стало символом ослабления ее позиций на рынке.

Porsche переживает трудный период: продажи в Китае снизились на 26% за девять месяцев, а планы перехода на электромобили оказались менее успешными, чем ожидалось. В результате бренд возвращается к акценту на классические бензиновые модели, которые принесли ему славу.

Заседание наблюдательного совета Porsche, на котором официально утвердят нового руководителя, состоится 24 октября. Решение об уходе Блюма знаменует собой конец эпохи, в течение которой компания балансировала между традиционным автоспортом и стратегией электрификации, не сумев пока найти устойчивую точку роста.