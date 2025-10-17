На фоні кризи: глава Porsche йде у відставку

Глава німецької компанії Porsche Олівер Блюм, який очолював автовиробника десять років, залишить посаду генерального директора у 2026 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel .

Зазначається, що Рада директорів уже затвердила наступника, чиє ім'я поки що не розкривається.

Блюм поєднував керівництво Porsche та концерном Volkswagen, що викликало критику з боку інвесторів. Вони вважали, що обидві компанії потребують окремого управління, особливо в період масштабних перетворень та переходу на електромобілі.

За його керівництва акції Volkswagen впали більш ніж на третину, а папери Porsche – більш ніж наполовину. У вересні 2025 року компанія покинула індекс DAX, що стало символом ослаблення її позицій на ринку.

Porsche переживає важкий період: продажі в Китаї знизилися на 26% за дев'ять місяців, а плани переходу на електромобілі виявилися менш успішними, ніж очікувалося. Внаслідок цього бренд повертається до акценту на класичні бензинові моделі, які принесли йому славу.

Засідання наглядової ради Porsche, на якому офіційно затвердять нового керівника, відбудеться 24 жовтня. Рішення про звільнення Блюма знаменує собою кінець епохи, протягом якої компанія балансувала між традиційним автоспортом і стратегією електрифікації, не зумівши поки що знайти стійку точку зростання.