Ferrari раскрыла характеристики своего первого электромобиля: что известно

Новинка получит полный привод, салон на четыре места, а ее вес составит примерно 2300 кг. Четыре электродвигателя обеспечат суммарную мощность более 1000 лошадиных сил, а запас хода превысит 530 км по стандарту WLTP. Полная премьера ожидается весной 2026 года.

Новая платформа

Для Elettrica инженеры компании создали новую платформу, которая на 75% изготовлена из переработанного алюминия. Хотя тип кузова еще не раскрыли, уже известно, что авто будет четырехместным. По предварительным предположениям, модель станет чем-то средним между шутинг-брейком Ferrari FF и SUV-моделью Purosangue.

Колесная база электромобиля составит 2960 мм. Запланированная снаряженная масса - 2300 кг, распределение веса - 47% на переднюю и 53% на заднюю ось. Авто получит активную независимую подвеску третьего поколения с адаптивными амортизаторами Multimatic, которые работают с 48-вольтовыми актуаторами.

Что известно о двигателях

Ferrari самостоятельно разработала четыре синхронных электромотора с постоянными магнитами - по одному на каждое колесо. Передний силовой блок по конструкции подобен тому, что используется в гибридном суперкаре Ferrari F80.

Основная нагрузка ляжет на задний модуль, который имеет массу 129 кг и обеспечивает до 620 кВт (843 л.с.) мощности. Передние моторы работают как вспомогательные и могут отключаться для уменьшения энергопотребления.

Батарея и динамика

Батарея, которую Ferrari также создала самостоятельно, будет иметь емкость 122 кВт-ч, состоит из 15 модулей и поддерживает зарядку мощностью до 350 кВт. Максимальное напряжение аккумулятора - 880 В. Ожидается, что электромобиль сможет проехать более 530 км на одном заряде (по WLTP).

Разгон до 100 км/ч займет всего 2,5 секунды, а максимальная скорость будет ограничена на уровне 310 км/ч. Стоимость модели пока не объявлена, но можно предположить, что она будет одной из самых высоких в сегменте.