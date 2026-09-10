"Фантомный" страх: как работают и кого штрафуют машины перезапущенного проекта МВД

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Автомобили скрытого патрулирования придумали не сегодня, и даже в Украине они известны не один год

придумали не сегодня, и даже в Украине они известны не один год Неприметная машина без маркировки - это всего лишь носитель комплекта оборудования ценой почти как само авто.

без маркировки - это всего лишь носитель комплекта оборудования ценой почти как само авто. Главный инструмент "Фантомов" - не электроника, а психология

- не электроника, а психология Законно ли фоткать, когда я не хочу? Юристы успокаивают

Юристы успокаивают Полицейским система понравилась, так где ждать новых "фантомов"?

Фото: цена оборудования, которое интегрирует машину в общенациональную систему контроля нарушений, достигает стоимости авто (mvs.gov.ua)

Проект с длительным стартом

Идея с "Фантомами" не нова: мобильный скрытый контроль широко используется в ряде развитых стран. Суть такая: полиция может быть где угодно, и когда угодно - и в любом автомобиле. Поэтому, водители, всегда остерегайтесь ее и не нарушайте Правил дорожного движения никогда.

Национальная полиция Украины первую пилотную партию автомобилей скрытого патрулирования получила еще в 2020 году. После тестирования, адаптации и сертификации на полноценные маршруты они вышли в январе 2022 года, но из-за полномасштабного вторжения проработали всего около месяца.

За тот короткий период четыре машины успели зафиксировать более 26 тысяч нарушений скоростного режима. Тогдашняя задумка была амбициозной: в МВД говорили о закупке еще 30 таких авто в 2022 году и 110 – в 2023-м.

То есть государство изначально рассматривало "Фантомы" не как четыре экспериментальных машины, а как основу для масштабной мобильной системы контроля скорости .

Кстати, по закупкам: тогда только за четыре "Шкода" заплатили 3,7 млн грн., и еще почти 3,0 млн - за комплект оборудования европейского производства.

Фантомный страх

Обычная патрульная машина предупреждает водителя своим видом: увидел полицейских - убрал ногу с педали газа. У "Фантомов" другая психология.

Водитель, зная, что в городе/регионе/участке трассы работают такие экипажи "под прикрытием", не знает, есть ли где-то рядом с ним такая полицейская машина.

Поэтому система ограничивает скорость на дороге не только тогда, когда полиция видимо присутствует на конкретном участке, а постоянно создает для водителя предупреждение: превысил скорость – можешь быть наказан в любой момент.

Именно поэтому полиция называет "Фантомы", прежде всего превентивным инструментом. Теперь проект возобновили, с 31 августа три "Фантома" работают в Киеве и Киевской области. И первая неделя показала: система отнюдь не потеряла своей эффективности. И неудивительно.

Что такое "Фантом" на самом деле

Похоже, теперь за нами следят три машины из той же первой пилотной четверки – неприметные серые кроссоверы Skoda Kodiaq, первого поколения в дорестайлинговой версии. Но главное здесь – не сами машины, а скрытое в них оборудование с системой контроля нарушений ПДД.

Еще в 2022 году Национальная полиция описывала систему как интегрированный программно-аппаратный комплекс контроля скорости транспорта, распознавания номерных знаков и проверки полученной информации по базам данных.

Комплекс может одновременно отслеживать до 50 движущихся целей.

И это важный момент: речь идет не об одной машине рядом, которая случайно попала в поле зрения камеры: система работает с потоком .

"Фантом" может фиксировать автомобили:

впереди себя;

позади себя;

во встречном направлении;

в попутном направлении;

когда патрульная машина-носитель двигается;

когда сам патрульный автомобиль стоит.

То есть классическая шоферская схема "увидел полицейскую машину - притормозил" здесь не работает.

Фото: "Фантом" - фактически мобильный комплекс фиксации нарушений (mvs.gov.ua)

Как робот штрафует нарушителей

Эти три полицейских "Шкоды" - фактически первые украинские работы-полицейские . По крайней мере, ничего более автоматизированного на страже закона у нас нет. Нарушения скоростного режима фиксируются автоматически без участия человека в форме и без остановки автомобиля-нарушителя.

Машины оснащены двумя видеокамерами, через которые они видят ситуацию вокруг. Электроника сама вычленяет в потоке авто, едущие в превышением скорости, фиксирует их номера и фото. Данные через мобильный интернет поступают в систему автоматической фиксации - той самой, которая работает со стационарными камерами на дорогах.

В аналитическом центре формируется материал, а уполномоченный полицейский после его проверки выносит административное постановление о штрафе.

Распечатанное на бумаге письмо по почте отправляется по месту регистрации владельца авто. Дополнительно наложенный штраф появляется в личном кабинете водителя в сервисном центре МВД и в "Дії". Для подтверждения предлагается фото и QR-ссылка на короткое видео с машиной в момент нарушения.

Камеры "Фантомов", равно как и стационарные, настроены не на ту цифру предельной скорости, которую устанавливает ПДД и дорожные знаки, а на большую. Она плюсует так называемый ненаказуемый бонус в 20 км/ч и 2 км/ч на техническую погрешность приборов.

То есть в населенном пункте (при отсутствии других ограничений) будут фиксироваться автомобили, двигающиеся со скоростью 73 км/ч.

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Дополнительные возможности "Фантомов"

По неподтвержденной информации, технический комплекс, использованный в украинских "Фантомах", поставлялся предприятием Inkomerc Holding AS из Латвии.

Подобные системы:

контролируют скорость и передают необходимые данные в единую государственную систему;

распознают номера и, сверившись с базами, поднимают тревогу, если видят машину в статусе "в розыске", "утилизированная" и т.п.;

отслеживают сам патрульный автомобиль.

Иными словами, "Фантом" - это мобильный комплекс автофиксации, который передвигается по дорогам и в непрерывном режиме обнаруживает нарушителей.

Кстати, подобная система - но в стационарном исполнении - под названием "Гарпун" работала на постоянном полицейском посту в Днепропетровской области. По крайней мере, тестовый запуск состоялся в июле 2020 года.

В конце концов экипажу этих машин оставили возможность работать в офф-лайн режиме. Если копы видят нарушение, не наказуемое автоматической системой - проезд на красный свет, незаконное пересечение линий разметки, парковка и т.д. - они включают скрытые под радиаторной решеткой и лобовым стеклом мигалки и останавливают водителя для оформления на месте.

Эффект использования

Первый день запуска этих машин дал 810 постановлений за нарушения, зафиксированные в автоматическом режиме. На следующий день их было уже 1799, за два дня - 2609. А по состоянию на 6 сентября МВД сообщило о результате первых шести дней: три "Фантома" зафиксировали 7012 нарушений скоростного режима. Среди них и случаи превышения на 50 км/ч и больше.

Кроме автоматической фиксации скорости, экипажи за шесть дней остановили 55 водителей - которые нарушили пункты ПДД, не фиксируемые системой автоматически

Кому нужен скрытый контроль

Нельзя сказать, что все водители обрадовались новациям от МВД, но на самом деле польза будет всем: автодороги станут хоть немного безопаснее.

МВД отмечает, что скорость является одной из ключевых причин тяжелых ДТП, а цель "Фантомов" - не увеличение количества штрафов, а превенция. Нацполиция прямо заявляла, что около 40% смертей и травм на дорогах связано с превышением скорости.

Подобные системе особенно выгодны государству потому, что позволяют меньшими силами контролировать одновременно большое количество водителей – патрульным не нужно тратить время на остановку каждого нарушителя.

Выгодны они в конце концов и водителям, соблюдающим правила. Поскольку если контроль становится менее зависимым от того, стоит ли сейчас патрульная машина на обочине, правила постепенно начинают работать одинаково для всех.

Возможно, таким образом меняется сама философия дорожного контроля. Полицейский больше не должен присутствовать перед глазами водителя, чтобы, извините, пугать его и влиять на его поведение. Достаточно знать, что он может находиться рядом. Именно эта невидимость и есть главная сила "Фантома".

Фото: штраф выписывается в автоматическом режиме, но последний этап – проверка инспектором (mvs.gov.ua)

Фантомов“ будет больше

Министр внутренних дел Украины Иван Выговский объясняет возвращение патрулей-невидимок на дороги просто:

"Это был необходимый шаг для усиления превентивной работы и уменьшения количества нарушений скоростного режима - основной причины трагических ДТП с пострадавшими и погибшими".

В целом картина ясна: тремя машинами ситуацию с аварийностью не изменить – слишком велика у нас дорожная сеть, слишком большое количество машин на них. Вероятность, а точнее страх получения наказания для водителя-нарушителя должен быть более реальным – скрытые патрули должны ежедневно работать не только в столичном регионе.

Глава МВД подтверждает:

"Запуск "Фантомов" - лишь один из элементов комплекса мероприятий, которые мы планируем ввести в целях безопасности на дорогах.

Прорабатываем вопрос увеличения количества таких автомобилей и их появления в других регионах, усиливаем превентивную работу и рассчитываем на поддержку народными депутатами Украины законодательных инициатив, которые должны усилить ответственность за систематические нарушения ПДД."

А законно ли прячутся полицейские?

Однако у придирчивых граждан не могло не возникнуть сомнений: а могут ли полицейские наказывать людей, сознательно скрываясь от граждан?

Помнится, еще при ГАИ руководство ведомства публично отрекалось от практики сокрытия машин с радарами в кустах. А здесь – целая система, построенная на том же принципе.

Адвокат Евгений Булименко подтверждает, что нарушений со стороны правоохранителей здесь нет:

"Закон “О Национальной полиции" (ст. 40) прямо позволяет полиции размещать технические средства фото- и видеофиксации в служебных автомобилях , в том числе не имеющих цветографических схем, опознавательных знаков и надписей о принадлежности к полиции."

То есть, отсутствие надписи "Полиция" не делает работу такого автомобиля незаконной.

Также все в порядке и с тем, что водитель отсутствует при вынесении постановления: Кодекс об административных правонарушениях предусматривает специальную процедуру для таких случаев. Таким образом, автоматическая фиксация не требует присутствия водителя при вынесении постановления.

Причем ответственность за автоматически зафиксированное нарушение возлагается на ответственное лицо - владельца автомобиля или надлежащего пользователя, если он внесен в соответствующий реестр.

Следовательно, "Фантом" не стоит вне правовой системы. Он является только мобильным способом получить доказательство нарушения.

Главное

Ничего не поделаешь, у большинства водителей "Фантом" вызывает вполне понятное раздражение. Неприятно знать, что рядом может ехать полицейский автомобиль, которого ты не видишь, но видящий твои нарушения. Неприятно получить постановление, хотя тебя никто не останавливал, и ты даже не знал, что попал в поле зрения камеры.

Но в этом и состоит смысл системы. Государство переходит от контроля, который зависит от видимости полицейского, к постоянно работающему контролю.

Для водителя правило должно быть одинаковым: ограничение скорости существует не потому, что где-то рядом стоит полицейский. Оно существует потому, что скорость имеет значение для жизни.