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Электромобиль Hyundai Ioniq 6 превратили в спорткар: первые фото

Пятница 20 июня 2025 14:56
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Электромобиль Hyundai Ioniq 6 превратили в спорткар: первые фото Фото: Hyundai Ioniq 6 превратили в спорткар (hyundai.news)
Автор: Константин Широкун

Корейский автопроизводитель раскрыл дату премьеры спортивной версии электромобиля Hyundai Ioniq 6 N. Дебют новинки состоится на Фестивале скорости в Гудвуде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Судя по первым официальным изображениям, внешне Ioniq 6 N будет напоминать исполнение N Line. У полноценного N-седана разрешающая "пиксельная" оптика и спортивные бамперы, но на заднем стекле, в отличие от Ioniq N Line, возвышается большое антикрыло.

Заметно, что Ioniq 6 N окрашен в фирменный оттенок Hyundai N Performance Blue с красными акцентами, а завершают образ легкосплавные колесные диски, "обутые" в спортивные шины.

Электромобиль Hyundai Ioniq 6 превратили в спорткар: первые фото

Технические подробности

Ожидается, что новинка будет технически унифицирована с родственным Ioniq 5 N. У хэтбчека два электромотора, установленные на разных осях и суммарно выдающие 609 лошадиных сил или 650 при активации Boost-режима. Батарея, вероятно, будет та же - на 84 кВт*ч.

Электромобиль Hyundai Ioniq 6 превратили в спорткар: первые фото

Фишки спортивного электромобиля

Электрическому седану обещаны улучшенная адаптивная подвеска, более мощные тормоза и другие настройки рулевого управления. Также в оснащение наверняка войдет система N e-shift, имитирующая роботизированную трансмиссию и работающая в паре со звуковым генератором N Sound Plus.

А от дебютировавшего два года назад Ioniq 5 N новинку будут выгодно отличать более низкий клиренс, улучшенная аэродинамика и, возможно, другие новые "фишки", о которых Hyundai расскажет в июле.

Электромобиль Hyundai Ioniq 6 превратили в спорткар: первые фото

Напомним, ранее корейский автопроизводитель представил обновленный кроссовер Hyundai Palisade. Фактически это тот же автомобиль, который уже несколько месяцев продается в родной Южной Корее, однако на автосалоне в Нью-Йорке Palisade появился в новых версиях.

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