Електромобіль Hyundai Ioniq 6 перетворили на спорткар: перші фото

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Судячи з перших офіційних зображень, зовні Ioniq 6 N нагадуватиме виконання N Line. У повноцінного N-седана роздільна "піксельна" оптика та спортивні бампери, але на задньому склі, на відміну від Ioniq N Line, височіє велике антикрило.

Помітно, що Ioniq 6 N пофарбований у фірмовий відтінок Hyundai N Performance Blue з червоними акцентами, а завершують образ легкосплавні колісні диски, "взуті" у спортивні шини.

Технічні подробиці

Очікується, що новинка буде технічно уніфікована зі спорідненим Ioniq 5 N. У хетбчека два електромотори, встановлені на різних осях і сумарно видають 609 кінських сил або 650 при активації Boost-режиму. Батарея, ймовірно, буде та сама – на 84 кВт*год.

Фішки спортивного електромобіля

Електричному седану обіцяні покращена адаптивна підвіска, потужніші гальма та інші налаштування кермового керування. Також в оснащення, напевно, увійде система N e-shift, що імітує роботизовану трансмісію і працює в парі зі звуковим генератором N Sound Plus.

А від Ioniq 5 N, що дебютував два роки тому, новинку вигідно відрізнятимуть нижчий кліренс, покращена аеродинаміка і, можливо, інші нові "фішки", про які Hyundai розповість у липні.