Электрокроссовер Volkswagen ID. Cross представили на автосалоне в Мюнхене: все подробности

По габаритам это аналог бензинового Volkswagen T-Cross: длина (4161 мм), высота (1588 мм) и колесная база (2601 мм) у электромобиля почти такие же. Однако ID. Cross сразу на 79 мм шире. Концепт имеет колеса диаметром 21 дюйм и специальные шины Goodyear, у которых рисунок на боковинах продолжает оформление самих колес.

В пятиместном салоне концепта - обилие мягкой тканевой отделки, аналоговые кнопки на руле и по центру передней панели, а также большой центральный бокс, в котором даже поселилась растительность.

Все сиденья имеют складные спинки для организации спальных мест. Объем багажника - внушительные для этого класса 450 литров. Дополнительный 25-литровый отсек организован под капотом.

Как и было задумано, электрокроссовер создан на упрощенной платформе MEB+ с электромотором на передней оси. У концепта двигатель выдает 211 л.с., ориентировочный запас хода - 420 км, а максимальная скорость - 175 км/ч. Серийная версия кроссовера должна увидеть свет лишь летом 2026 года, хотя отличий от концепта должно быть не так много.