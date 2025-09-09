Электрокроссовер Volkswagen ID. Cross представили на автосалоне в Мюнхене: все подробности

На международном автосалоне IAA Mobility в Мюнхене мир увидел электрический кроссовер Volkswagen ID. Cross. Отмечается, что он уже максимально близок к будущему серийному электромобилю.
По габаритам это аналог бензинового Volkswagen T-Cross: длина (4161 мм), высота (1588 мм) и колесная база (2601 мм) у электромобиля почти такие же. Однако ID. Cross сразу на 79 мм шире. Концепт имеет колеса диаметром 21 дюйм и специальные шины Goodyear, у которых рисунок на боковинах продолжает оформление самих колес.
В пятиместном салоне концепта - обилие мягкой тканевой отделки, аналоговые кнопки на руле и по центру передней панели, а также большой центральный бокс, в котором даже поселилась растительность.
Все сиденья имеют складные спинки для организации спальных мест. Объем багажника - внушительные для этого класса 450 литров. Дополнительный 25-литровый отсек организован под капотом.
Как и было задумано, электрокроссовер создан на упрощенной платформе MEB+ с электромотором на передней оси. У концепта двигатель выдает 211 л.с., ориентировочный запас хода - 420 км, а максимальная скорость - 175 км/ч. Серийная версия кроссовера должна увидеть свет лишь летом 2026 года, хотя отличий от концепта должно быть не так много.
Напомним, ранее немецкий автопроизводитель показал обновленный Volkswagen Multivan. Минивэн получил восьмиместную версию. До сих пор в гамме были лишь варианты на пять, шесть или семь посадочных мест.