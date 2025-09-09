ua en ru
Электрокроссовер Volkswagen ID. Cross представили на автосалоне в Мюнхене: все подробности

Вторник 09 сентября 2025 15:27
Электрокроссовер Volkswagen ID. Cross представили на автосалоне в Мюнхене: все подробности
Автор: Константин Широкун

На международном автосалоне IAA Mobility в Мюнхене мир увидел электрический кроссовер Volkswagen ID. Cross. Отмечается, что он уже максимально близок к будущему серийному электромобилю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

По габаритам это аналог бензинового Volkswagen T-Cross: длина (4161 мм), высота (1588 мм) и колесная база (2601 мм) у электромобиля почти такие же. Однако ID. Cross сразу на 79 мм шире. Концепт имеет колеса диаметром 21 дюйм и специальные шины Goodyear, у которых рисунок на боковинах продолжает оформление самих колес.

Электрокроссовер Volkswagen ID. Cross представили на автосалоне в Мюнхене: все подробности

В пятиместном салоне концепта - обилие мягкой тканевой отделки, аналоговые кнопки на руле и по центру передней панели, а также большой центральный бокс, в котором даже поселилась растительность.

Электрокроссовер Volkswagen ID. Cross представили на автосалоне в Мюнхене: все подробности

Все сиденья имеют складные спинки для организации спальных мест. Объем багажника - внушительные для этого класса 450 литров. Дополнительный 25-литровый отсек организован под капотом.

Электрокроссовер Volkswagen ID. Cross представили на автосалоне в Мюнхене: все подробности

Как и было задумано, электрокроссовер создан на упрощенной платформе MEB+ с электромотором на передней оси. У концепта двигатель выдает 211 л.с., ориентировочный запас хода - 420 км, а максимальная скорость - 175 км/ч. Серийная версия кроссовера должна увидеть свет лишь летом 2026 года, хотя отличий от концепта должно быть не так много.

Электрокроссовер Volkswagen ID. Cross представили на автосалоне в Мюнхене: все подробности

Напомним, ранее немецкий автопроизводитель показал обновленный Volkswagen Multivan. Минивэн получил восьмиместную версию. До сих пор в гамме были лишь варианты на пять, шесть или семь посадочных мест.

