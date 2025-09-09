Електрокросовер Volkswagen ID. Cross представили на автосалоні у Мюнхені: усі подробиці
На міжнародному автосалоні IAA Mobility у Мюнхені світ побачив електричний кросовер Volkswagen ID. Cross. Зазначається, що він вже максимально близький до майбутнього серійного електромобіля.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.
За габаритами це аналог бензинового Volkswagen T-Cross: довжина (4161 мм), висота (1588 мм) та колісна база (2601 мм) у електромобіля майже такі самі. Однак ID. Cross відразу на 79 мм ширший. Концепт має колеса діаметром 21 дюйм та спеціальні шини Goodyear, у яких малюнок на боковинах продовжує оформлення самих коліс.
У п'ятимісному салоні концепту – велика кількість м'якого тканинного оздоблення, аналогові кнопки на кермі і по центру передньої панелі, а також великий центральний бокс, в якому навіть оселилася рослинність.
Усі сидіння мають складні спинки для організації спальних місць. Об'єм багажника – значні для цього класу 450 літрів. Додатковий 25-літровий відсік організований під капотом.
Як і було задумано, електрокросовер створений на спрощеній платформі MEB+ з електромотором на передній осі. У концепту двигун видає 211 к.с., орієнтовний запас ходу – 420 км, а максимальна швидкість – 175 км/год. Серійна версія кросовера має побачити світ лише влітку 2026 року, хоча відмінностей від концепту має бути не так багато.
