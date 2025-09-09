ua en ru
Вт, 09 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Електрокросовер Volkswagen ID. Cross представили на автосалоні у Мюнхені: усі подробиці

Вівторок 09 вересня 2025 15:27
UA EN RU
Електрокросовер Volkswagen ID. Cross представили на автосалоні у Мюнхені: усі подробиці Фото: електрокросовер Volkswagen ID. Cross представили на автосалоні у Мюнхені (volkswagen-newsroom.com)
Автор: Константин Широкун

На міжнародному автосалоні IAA Mobility у Мюнхені світ побачив електричний кросовер Volkswagen ID. Cross. Зазначається, що він вже максимально близький до майбутнього серійного електромобіля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

За габаритами це аналог бензинового Volkswagen T-Cross: довжина (4161 мм), висота (1588 мм) та колісна база (2601 мм) у електромобіля майже такі самі. Однак ID. Cross відразу на 79 мм ширший. Концепт має колеса діаметром 21 дюйм та спеціальні шини Goodyear, у яких малюнок на боковинах продовжує оформлення самих коліс.

Електрокросовер Volkswagen ID. Cross представили на автосалоні у Мюнхені: усі подробиці

У п'ятимісному салоні концепту – велика кількість м'якого тканинного оздоблення, аналогові кнопки на кермі і по центру передньої панелі, а також великий центральний бокс, в якому навіть оселилася рослинність.

Електрокросовер Volkswagen ID. Cross представили на автосалоні у Мюнхені: усі подробиці

Усі сидіння мають складні спинки для організації спальних місць. Об'єм багажника – значні для цього класу 450 літрів. Додатковий 25-літровий відсік організований під капотом.

Електрокросовер Volkswagen ID. Cross представили на автосалоні у Мюнхені: усі подробиці

Як і було задумано, електрокросовер створений на спрощеній платформі MEB+ з електромотором на передній осі. У концепту двигун видає 211 к.с., орієнтовний запас ходу – 420 км, а максимальна швидкість – 175 км/год. Серійна версія кросовера має побачити світ лише влітку 2026 року, хоча відмінностей від концепту має бути не так багато.

Електрокросовер Volkswagen ID. Cross представили на автосалоні у Мюнхені: усі подробиці

Нагадаємо, раніше німецький автовиробник показав оновлений Volkswagen Multivan. Мінівен отримав восьмимісну версію. Досі в гамі були лише варіанти на п'ять, шість чи сім посадкових місць.

Читайте РБК-Україна в Google News
Volkswagen Мюнхен Електромобілі Автомобільний ринок
Новини
Понад 20 загиблих. РФ скинула бомбу під час видачі пенсій на Донеччині, - Зеленський
Понад 20 загиблих. РФ скинула бомбу під час видачі пенсій на Донеччині, - Зеленський
Аналітика
Осінній наступ РФ: де вдарять росіяни і які загрози для України
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Осінній наступ РФ: де вдарять росіяни і які загрози для України