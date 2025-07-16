Электро и гибрид. Mercedes-Benz CLA превратили в универсал и показали официальные фото

В основе обоих вариантов лежит модульная платформа MMA (Mercedes-Benz Modular Architecture), которая была разработана для компактных автомобилей сегмента Entry Luxury - то есть для самых доступных в линейке бренда.

Как изменился автомобиль

Новый Mercedes-Benz CLA Shooting Brake вырос по сравнению с предшественником. Его габаритная длина равна 4723 мм (на 35 мм больше), ширина - 1855 мм (на 25 мм больше), высота - 1469 мм (на 27 мм больше), а расстояние между осями - 2790 мм (на 61 мм больше).

Объем багажника у CLA Shooting Brake новой генерации равен 455 литрам. Этот параметр на 50 литров больше по сравнению с ранее дебютировавшим седаном, но на 30 литров меньше, если сравнивать с предыдущим вариантом универсала.

Особенности салона

Передняя часть нового авто не отличается от актуального купеобразного седана Mercedes-Benz CLA. В целом, интерьер нового CLA Shooting Brake аналогичен четырехдверному авто. Передняя панель, по сути, представляет собой цельный экран MBUX Superscreen. За доплату доступен проекционный экран на 12,2 дюйма.

Универсалу, как и седану, досталась электрохромная панорамная крыша SkyControl с функцией затемнения отдельных секций. При этом у Shooting Brake стекло может быть оснащено встроенными 158 трехлучевыми звездами.

Электрические версии

Сначала в продажу поступят электрические универсалы. Базовой версией является CLA 250+ with EQ Technology, оснащенный единственным 272-сильным электродвигателем, расположенным на передней оси. Топовая полноприводная версия CLA 350 4Matic with EQ Technology имеет двухмоторную установку, совокупная отдача которой равна 354 л.с.

Модели приводятся в движение тяговой батареей емкостью 85 кВт*ч, запас хода на одной зарядке составляет 761 и 730 км соответственно (по циклу WLTP). На разгон с места до "сотни" новому универсалу требуется 6,8 и 5,0 секунд соответственно.

Гибридные варианты

Также со временем на рынок выйдут гибридные версии, в основе которых лежит новый 1,5-литровый бензиновый мотор с заводским индексом M252, работающий в тандеме с 27-сильным электромотором, интегрированным в восьмиступенчатую роботизированную коробку передач с двумя сцеплениями.

Также в состав системы входит тяговая батарея на 1,2 кВт*ч, зарядка от внешнего источника не предусмотрена. Официальные подробности о гибридах появятся позже.