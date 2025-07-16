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Электро и гибрид. Mercedes-Benz CLA превратили в универсал и показали официальные фото

Среда 16 июля 2025 15:59
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Электро и гибрид. Mercedes-Benz CLA превратили в универсал и показали официальные фото Фото: Mercedes-Benz CLA превратили в универсал и показали официальные фото (media.mercedes-benz.com)
Автор: Константин Широкун

Немецкий автопроизводитель представил новый универсал Mercedes-Benz CLA Shooting Brake сразу в двух вариантах - электромобиля и гибрида.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

В основе обоих вариантов лежит модульная платформа MMA (Mercedes-Benz Modular Architecture), которая была разработана для компактных автомобилей сегмента Entry Luxury - то есть для самых доступных в линейке бренда.

Электро и гибрид. Mercedes-Benz CLA превратили в универсал и показали официальные фото

Как изменился автомобиль

Новый Mercedes-Benz CLA Shooting Brake вырос по сравнению с предшественником. Его габаритная длина равна 4723 мм (на 35 мм больше), ширина - 1855 мм (на 25 мм больше), высота - 1469 мм (на 27 мм больше), а расстояние между осями - 2790 мм (на 61 мм больше).

Электро и гибрид. Mercedes-Benz CLA превратили в универсал и показали официальные фото

Объем багажника у CLA Shooting Brake новой генерации равен 455 литрам. Этот параметр на 50 литров больше по сравнению с ранее дебютировавшим седаном, но на 30 литров меньше, если сравнивать с предыдущим вариантом универсала.

Особенности салона

Передняя часть нового авто не отличается от актуального купеобразного седана Mercedes-Benz CLA. В целом, интерьер нового CLA Shooting Brake аналогичен четырехдверному авто. Передняя панель, по сути, представляет собой цельный экран MBUX Superscreen. За доплату доступен проекционный экран на 12,2 дюйма.

Универсалу, как и седану, досталась электрохромная панорамная крыша SkyControl с функцией затемнения отдельных секций. При этом у Shooting Brake стекло может быть оснащено встроенными 158 трехлучевыми звездами.

Электро и гибрид. Mercedes-Benz CLA превратили в универсал и показали официальные фото

Электрические версии

Сначала в продажу поступят электрические универсалы. Базовой версией является CLA 250+ with EQ Technology, оснащенный единственным 272-сильным электродвигателем, расположенным на передней оси. Топовая полноприводная версия CLA 350 4Matic with EQ Technology имеет двухмоторную установку, совокупная отдача которой равна 354 л.с.

Модели приводятся в движение тяговой батареей емкостью 85 кВт*ч, запас хода на одной зарядке составляет 761 и 730 км соответственно (по циклу WLTP). На разгон с места до "сотни" новому универсалу требуется 6,8 и 5,0 секунд соответственно.

Гибридные варианты

Также со временем на рынок выйдут гибридные версии, в основе которых лежит новый 1,5-литровый бензиновый мотор с заводским индексом M252, работающий в тандеме с 27-сильным электромотором, интегрированным в восьмиступенчатую роботизированную коробку передач с двумя сцеплениями.

Электро и гибрид. Mercedes-Benz CLA превратили в универсал и показали официальные фото

Также в состав системы входит тяговая батарея на 1,2 кВт*ч, зарядка от внешнего источника не предусмотрена. Официальные подробности о гибридах появятся позже.

Напомним, ранее сообщалось, что Mercedes-Benz G-Class получит яркую лимитированную версию. Новая лимитированная серия G 63 Collector's Edition разработана индийским подразделением Mercedes-Benz специально для индийского рынка.

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