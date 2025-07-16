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Електро та гібрид. Mercedes-Benz CLA перетворили на універсал та показали офіційні фото

Середа 16 липня 2025 15:59
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Електро та гібрид. Mercedes-Benz CLA перетворили на універсал та показали офіційні фото Фото: Mercedes-Benz CLA перетворили на універсал та показали офіційні фото (media.mercedes-benz.com)
Автор: Константин Широкун

Німецький автовиробник представив новий універсал Mercedes-Benz CLA Shooting Brake одразу у двох варіантах – електромобіля та гібрида.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

В основі обох варіантів лежить модульна платформа MMA (Mercedes-Benz Modular Architecture), яка була розроблена для компактних автомобілів сегменту Entry Luxury - тобто для найдоступніших у лінійці бренду.

Електро та гібрид. Mercedes-Benz CLA перетворили на універсал та показали офіційні фото

Як змінився автомобіль

Новий Mercedes-Benz CLA Shooting Brake виріс у порівнянні з попередником. Його габаритна довжина дорівнює 4723 мм (на 35 мм більше), ширина – 1855 мм (на 25 мм більше), висота – 1469 мм (на 27 мм більше), а відстань між осями – 2790 мм (на 61 мм більше).

Електро та гібрид. Mercedes-Benz CLA перетворили на універсал та показали офіційні фото

Об'єм багажника у CLA Shooting Brake нової генерації дорівнює 455 літрам. Цей параметр на 50 літрів більше в порівнянні з седаном, що раніше дебютував, але на 30 літрів менше, якщо порівнювати з попереднім варіантом універсала.

Особливості салону

Передня частина нового авто не відрізняється від актуального купеподібного седана Mercedes-Benz CLA. Загалом, інтер'єр нового CLA Shooting Brake аналогічний чотиридверному авто. Передня панель, по суті, являє собою цільний екран MBUX Superscreen. За доплату доступний проекційний екран на 12,2 дюйми.

Універсалу, як і седану, дістався електрохромний панорамний дах SkyControl з функцією затемнення окремих секцій. При цьому у Shooting Brake скло може бути оснащене вбудованими 158 трипроменевими зірками.

Електро та гібрид. Mercedes-Benz CLA перетворили на універсал та показали офіційні фото

Електричні версії

Спочатку у продаж надійдуть електричні універсали. Базовою версією є CLA 250+ with EQ Technology, оснащений єдиним 272-сильним електродвигуном, розташованим на передній осі. Топова повнопривідна версія CLA 350 4Matic with EQ Technology має двомоторну установку, сукупна віддача якої дорівнює 354 к.с.

Моделі приводяться у рух тяговою батареєю ємністю 85 кВт*год, запас ходу на одній зарядці становить 761 і 730 км відповідно (за циклом WLTP). На розгін з місця до "сотні" новому універсалу потрібно 6,8 та 5,0 секунд відповідно.

Гібридні варіанти

Також згодом на ринок вийдуть гібридні версії, в основі яких лежить новий 1,5-літровий бензиновий мотор із заводським індексом M252, що працює в тандемі з 27-сильним електромотором, інтегрованим у восьмиступінчасту роботизовану коробку передач з двома зчепленнями.

Електро та гібрид. Mercedes-Benz CLA перетворили на універсал та показали офіційні фото

Також до складу системи входить тягова батарея на 1,2 кВт*год, зарядка від зовнішнього джерела не передбачена. Офіційні подробиці про гібриди з'являться пізніше.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Mercedes-Benz G-Class отримає яскраву лімітовану версію. Нова лімітована серія G 63 Collector's Edition розроблена індійським підрозділом Mercedes-Benz спеціально для індійського ринку.

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