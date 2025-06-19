Экстремальное купе Chevrolet Corvette ZR1 получило полный привод: вот как оно выглядит

В модельной линейке Chevrolet Corvette появился полноприводный 1267-сильный гибрид. Такая модификация называется ZR1X, и по сути, это смесь Corvette ZR1 с гибридом E-Ray.

Об этом РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Новая версия Chevrolet Corvette носит индекс ZR1X, где X означает полный электрический привод. Задние колеса здесь по-прежнему вращает битурбодвигатель V8 на 5,5 л от Corvette ZR1 (1079 л.с., 1121 Нм), но на передней оси также появился модернизированный электромотор от E-Ray (189 л.с., 197 Нм).

Максимальная отдача, которая доступна в режиме Push-to-Pass, составляет 1267 л.с. Разгон с места до 97 км/ч у суперкара занимает менее двух секунд.

Особенность силовой установки

Электрическая и бензиновая части силовой установки ZR1X не связаны между собой - в этом плане суперкар похож на E-Ray. Он использует адаптированную под более мощный ДВС управляющую электронику и предлагает три трековых режима работы гибридной системы.

В Endurance поддерживается заряд батареи для снижения расхода топлива, Qualifying выбирается оптимальная стратегия для лучшего времени круга, а в Push-to-Pass раскрывается весь потенциал.

Также вместе с ZR1X на Corvette дебютировала антибуксовочная система PTM Pro, который включает систему управления вектором тяги с функцией рекуперации, функцию Front Axle Pre-Control (подтормаживает внутреннее колесо в поворотах для лучшей маневренности) и лонч-контроль. Кроме этого Corvette ZR1X получил самые большие тормозные диски за всю историю модели с 10-поршневыми суппортами Alcon спереди, и шестипоршневыми сзади.

Варианты шасси

Покупателям ZR1X предложат два варианта шасси, оба - с амортизаторами Magnetic Selective Ride Control 4.0. Базовое настроено под комфортную езду, поэтому идет с шинами Michelin Pilot Sport 4S.

Второе включает пакет ZTK Performance, в составе которого более жесткие пружины, шины Michelin Pilot Sport Cup 2 R с особыми характеристиками и аэродинамический обвес Carbon Aero, генерирующий до 544 килограммов прижимного усилия.