Екстремальне купе Chevrolet Corvette ZR1 отримало повний привід: ось як воно виглядає
У модельній лінійці Chevrolet Corvette з'явився повнопривідний 1267-сильний гібрид. Така модифікація називається ZR1X, і по суті, це суміш Corvette ZR1 з гібридом E-Ray.
Про це РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.
Нова версія Chevrolet Corvette носить індекс ZR1X, де X означає повний електричний привід. Задні колеса тут, як і раніше, обертає бітурбодвигун V8 на 5,5 л від Corvette ZR1 (1079 к.с., 1121 Нм), але на передній осі також з'явився модернізований електромотор від E-Ray (189 к.с., 197 Нм).
Максимальна віддача, яка доступна в режимі Push-to-Pass, становить 1267 к.с. Розгін з місця до 97 км/год у суперкара займає менше двох секунд.
Особливість силової установки
Електрична та бензинова частини силової установки ZR1X не пов'язані між собою – у цьому плані суперкар схожий на E-Ray. Він використовує адаптовану під потужніший ДВЗ керуючу електроніку і пропонує три трекові режими роботи гібридної системи.
В Endurance підтримується заряд батареї для зниження витрати палива, Qualifying вибирається оптимальна стратегія для кращого часу кола, а в Push-to-Pass розкривається весь потенціал.
Також разом із ZR1X на Corvette дебютувала антибуксувальна система PTM Pro, який включає систему управління вектором тяги з функцією рекуперації, функцію Front Axle Pre-Control (підгальмовує внутрішнє колесо в поворотах для кращої маневреності) та лонч-контроль. Крім цього Corvette ZR1X отримав найбільші гальмівні диски за всю історію моделі з 10-поршневими супортами Alcon спереду, і шестипоршневими ззаду.
Варіанти шасі
Покупцям ZR1X запропонують два варіанти шасі, обидва – з амортизаторами Magnetic Selective Ride Control 4.0. Базове налаштоване під комфортну їзду, тому йде з шинами Michelin Pilot Sport 4S.
Друге включає пакет ZTK Performance, у складі якого більш жорсткі пружини, шини Michelin Pilot Sport Cup 2 R з особливими характеристиками та аеродинамічний обвіс Carbon Aero, що генерує до 544 кілограмів притискного зусилля.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що компанія Chevrolet цього року припинить випуск кросовера Blazer. Попит на модель падає вже не перший рік, тому автовиробник вирішив відмовитися від випуску паливної версії моделі.
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