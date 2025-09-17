Эксперты назвали месяцы, когда покупать авто выгоднее всего

Эксперты о лучшем времени покупать авто

Активность покупателей на рынке подержанных авто демонстрирует не абы какие сезонные колебания. Для многих стран Европы (и Украины в том числе) характерна самая низкая активность рынка в июне. Также заметно низкий спрос в декабре и мае каждого года.

Оно и не удивительно, ведь в начале лета граждане-европейцы традиционно готовятся к отпуску (или уже находятся в нем), создавая для него запас денег. В декабре сознание и бюджеты потребителей также заняты не сменой транспорта, а рождественско-новогодними каникулами. Равно как в мае - майскими праздниками.

Поэтому в названные периоды каждому покупателю особенно рады и в дилерских центрах, и на авторынке, и на сайтах объявлений в интернете.

Когда покупать машину невыгодно

Наиболее активными покупатели оказываются в таких месяцах: сентябрь, октябрь, ноябрь. В это время рынок обычно оживает после сезона отпусков, срабатывает отложенный спрос. Осенью в автомобильном мире Европы начинается новый модельный год, производители выводят в продажу новые поколения моделей и обновленные версии уже известных машин (рестайлинг).

А в Украине есть еще один дополнительный "осенний" фактор - аграрии распродают выращенный урожай и ищут, на что потратить свободные средства.

Следовательно, покупать авто осенью не стоит - цена будет самой высокой, а скидки - наименьшими. В автосалонах в эту пору меньше всего разного рода поощрительных акций и программ лояльности.

Фото: сезонные колебания цен на авто не всегда заметны и касаются не всех марок и моделей (freepik.com)

Какой месяц лучший для покупки авто

Автомобильные маркетологи говорят, что один из самых выгодных месяцев для покупки подержанного авто - январь. В самом начале года вероятность найти авто по цене по крайней мере на 5% ниже рыночной - примерно на 41,1% выше, чем среднегодовая.

Также благоприятны для покупателей декабрь и январь. В эти месяцы часто бывают скидки или продавцы более склонны торговаться или предлагать выгодные условия, чтобы завершить год или вычистить остатки со складов. Потому что автосалонам крайне необходимо распродать модели текущего года производства, ведь в эти дни они на глазах становятся на год старше.

Благоприятный для покупателей период продолжается и после новогодних праздников, иногда - вплоть до конца зимнего периода. Остается возможность найти акционные предложения, особенно на машины, которые только что перешли в статус "дорестайловых" или опять же с прошлогодним производством.

Рекомендации для покупателей

Итак, если говорить упрощенно, когда спрос высокий (осень), цены часто выше. А когда спрос спадает (лето, конец года), есть лучшие шансы найти более выгодное предложение.

Поэтому:

Не спешите. Если машина не нужна срочно, есть смысл отложить покупку до января-февраля или декабря, чтобы воспользоваться более низким спросом и возможностью торга.

Следите за акциями и завершением модельного года. Когда выйдет новое поколение модели или рестайлинг, предыдущие версии могут продаваться со скидками.

Вовремя остановиться. Иногда слишком длительное выжидание может оказать медвежью услугу. Все интересные экземпляры (комплектации, цвета, модель двигателя) будут распроданы по полной цене. А по акционной цене в конце концов будут продавать или бедно укомплектованные остатки, или наоборот слишком дорогие версии с неэкономичным мощным мотором.

Словом, умение экономить деньги - это вид искусства, которым стоит овладеть, если есть желание приобрести интересную машину по приемлемой цене.