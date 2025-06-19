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Долгожданный кроссовер Mazda CX-5 впервые показали без камуфляжа: фото новинки

Четверг 19 июня 2025 12:59
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Долгожданный кроссовер Mazda CX-5 впервые показали без камуфляжа: фото новинки Фото: кроссовер Mazda CX-5 впервые показали без камуфляжа (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Внешность кроссовера Mazda CX-5 третьей генерации раскрыли до официальной премьеры. В нынешнем виде бестселлер японской марки продается с 2016 года.

Об этом РБК-Украина со ссылкой на Carscoops.

Известно, что Mazda CX-5 нового поколения получит довольно сдержанное внешнее обновление, о чем можно судить по изображению, опубликованному в сети. Однако под капотом ожидается новшество - первая для модели гибридная силовая установка, причем собственной разработки Mazda.

Судя по опубликованному изображению, общие пропорции модели останутся прежними, как и форма остекления, но кузовные панели изменят. Фары стали уже и теперь не расширяются ближе к крыльям, также изменились окантовка и рисунок радиаторной решетки.

Также заметно вырос нижний воздухозаборник. По периметру у кроссовера пластиковая окантовка, но ее можно заменить на панели в цвет кузова в топе. На корме, судя по ранним шпионским снимкам, расположатся более тонкие фонари и пара выхлопных труб.

Кроссовер-бестселлер Mazda CX-5 нового поколения показали без маскировки

Уже известно, что в движение новую CX-5 будет приводить параллельно-гибридная система. В ее состав войдут бензиновый мотор и два электродвигателя, один из которых будет играть роль генератора. Позже кроссовер могут оснастить новым, более экономичным и производительным агрегатом Skyactiv-Z. Он также станет частью бензин-электрической установки.

Напомним, ранее Mazda представила свою новую "Стратегию экономичного использования активов", направленную на повышение эффективности производства и сокращение расходов благодаря стратегическим партнерствам. В рамках стратегии также раскрыли первые подробности о новом Mazda СХ-5.

Японский автопроизводитель также сократил свои запланированные инвестиции в электромобили, одновременно представив новый двигатель SkyActiv-Z, который должен дебютировать до конца 2027 года в гибридной конфигурации под капотом следующего поколения CX-5.

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