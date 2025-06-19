Довгоочікуваний кросовер Mazda CX-5 вперше показали без камуфляжу: фото новинки

Про це РБК-Україна з посиланням на Carscoops .

Відомо, що Mazda CX-5 нового покоління отримає доволі стримане зовнішнє оновлення, про що можна судити з зображення, опублікованого у мережі. Однак під капотом очікується нововведення – перша для моделі гібридна силова установка, причому власної розробки Mazda.

Судячи з опублікованого зображення, загальні пропорції моделі залишаться колишніми, як і форма скління, але кузовні панелі змінять. Фари стали вужчими і тепер не розширюються ближче до крил, також змінилися окантовка та малюнок радіаторної решітки.

Також помітно виріс нижній повітрозабірник. По периметру у кросовера пластикова окантовка, але її можна замінити на панелі у колір кузова в топі. На кормі, судячи з ранніх шпигунських знімків, розташуються тонші ліхтарі і пара вихлопних труб.

Вже відомо, що в рух нову CX-5 наводитиме паралельно-гібридна система. До її складу увійдуть бензиновий мотор і два електродвигуни, один з яких відіграватиме роль генератора. Пізніше кросовер можуть оснастити новим, більш економічним та продуктивним агрегатом Skyactiv-Z. Він також стане частиною бензин-електричної установки.