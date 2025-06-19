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Довгоочікуваний кросовер Mazda CX-5 вперше показали без камуфляжу: фото новинки

Четвер 19 червня 2025 12:59
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Довгоочікуваний кросовер Mazda CX-5 вперше показали без камуфляжу: фото новинки Фото: кросовер Mazda CX-5 вперше показали без камуфляжу (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Зовнішність кросовера Mazda CX-5 третьої генерації розкрили до офіційної прем'єри. У нинішньому вигляді бестселер японської марки продається із 2016 року.

Про це РБК-Україна з посиланням на Carscoops.

Відомо, що Mazda CX-5 нового покоління отримає доволі стримане зовнішнє оновлення, про що можна судити з зображення, опублікованого у мережі. Однак під капотом очікується нововведення – перша для моделі гібридна силова установка, причому власної розробки Mazda.

Судячи з опублікованого зображення, загальні пропорції моделі залишаться колишніми, як і форма скління, але кузовні панелі змінять. Фари стали вужчими і тепер не розширюються ближче до крил, також змінилися окантовка та малюнок радіаторної решітки.

Також помітно виріс нижній повітрозабірник. По периметру у кросовера пластикова окантовка, але її можна замінити на панелі у колір кузова в топі. На кормі, судячи з ранніх шпигунських знімків, розташуються тонші ліхтарі і пара вихлопних труб.

Кроссовер-бестселлер Mazda CX-5 нового поколения показали без маскировки

Вже відомо, що в рух нову CX-5 наводитиме паралельно-гібридна система. До її складу увійдуть бензиновий мотор і два електродвигуни, один з яких відіграватиме роль генератора. Пізніше кросовер можуть оснастити новим, більш економічним та продуктивним агрегатом Skyactiv-Z. Він також стане частиною бензин-електричної установки.

Нагадаємо, раніше Mazda представила свою нову "Стратегію економічного використання активів", спрямовану на підвищення ефективності виробництва та скорочення витрат завдяки стратегічним партнерствам. У рамках стратегії також розкрили перші подробиці про новий Mazda СХ-5.

Японський автовиробник також скоротив свої заплановані інвестиції в електромобілі, одночасно представивши новий двигун SkyActiv-Z, який має дебютувати до кінця 2027 року в гібридній конфігурації під капотом наступного покоління CX-5.

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