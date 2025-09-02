Доступный кроссовер для Европы Kia Stonic обновили: вот как выглядит авто

Так, большие фары заменены узкой светодиодной оптикой с большими вертикальными секциями. В цветовую гамму кузова добавлены новые оттенки. За счет нового оперения Stonic вырос в длину на 65 мм, до 4165 мм.

Что изменилось внутри

Салон тоже полностью изменен. Так, в авто установлена новая передняя панель с единым блоком для дисплеев приборов и медиасистемы - каждый по 12,3 дюйма. Прежний пульт климат-контроля с большими клавишами заменен сенсорной панелью с двумя ручками.

Появились новый руль, расширенная контурная подсветка, разъем USB-C и площадка беспроводной зарядки. Объем багажника не изменился: 352 литра.

Что под капотом

За все время производства Stonic лишился и турбодизеля, и всех бензиновых "атмосферников". Ко второму рестайлингу кроссовер подошел с единственным двигателем - "турботройкой" 1.0 T-GDi. Доступны два варианта форсировки: 100 л.с. без гибридной составляющей, или 115 л.с. в версии с 48-вольтовым стартер-генератором.

Мотор работает в паре с шестиступенчатой "механикой" или семиступенчатым преселективным "роботом", которые отправляют всю тягу на переднюю ось. Чисто бензиновый вариант разгоняется до "сотни" за 11 секунд с "механикой" и за 12,1 секунды с "роботом", мягкий гибрид делает то же упражнение за 10,7 секунды и 10,8 секунды соответственно.