Доступный кроссовер для Европы Kia Stonic обновили: вот как выглядит авто

Вторник 02 сентября 2025 15:29
Доступный кроссовер для Европы Kia Stonic обновили: вот как выглядит авто Фото: доступный кроссовер для Европы Kia Stonic обновили (kianewscenter.com)
Автор: Константин Широкун

Кроссовер Kia Stonic, который был представлен еще в 2017 году, пережил очередное обновление. Так, внешность авто привели в соответствие с современным стилем марки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Так, большие фары заменены узкой светодиодной оптикой с большими вертикальными секциями. В цветовую гамму кузова добавлены новые оттенки. За счет нового оперения Stonic вырос в длину на 65 мм, до 4165 мм.

Доступный кроссовер для Европы Kia Stonic обновили: вот как выглядит авто

Что изменилось внутри

Салон тоже полностью изменен. Так, в авто установлена новая передняя панель с единым блоком для дисплеев приборов и медиасистемы - каждый по 12,3 дюйма. Прежний пульт климат-контроля с большими клавишами заменен сенсорной панелью с двумя ручками.

Доступный кроссовер для Европы Kia Stonic обновили: вот как выглядит авто

Появились новый руль, расширенная контурная подсветка, разъем USB-C и площадка беспроводной зарядки. Объем багажника не изменился: 352 литра.

Что под капотом

За все время производства Stonic лишился и турбодизеля, и всех бензиновых "атмосферников". Ко второму рестайлингу кроссовер подошел с единственным двигателем - "турботройкой" 1.0 T-GDi. Доступны два варианта форсировки: 100 л.с. без гибридной составляющей, или 115 л.с. в версии с 48-вольтовым стартер-генератором.

Доступный кроссовер для Европы Kia Stonic обновили: вот как выглядит авто

Мотор работает в паре с шестиступенчатой "механикой" или семиступенчатым преселективным "роботом", которые отправляют всю тягу на переднюю ось. Чисто бензиновый вариант разгоняется до "сотни" за 11 секунд с "механикой" и за 12,1 секунды с "роботом", мягкий гибрид делает то же упражнение за 10,7 секунды и 10,8 секунды соответственно.

Доступный кроссовер для Европы Kia Stonic обновили: вот как выглядит авто

Ранее сообщалось, что Kia представил новый доступный хэтчбек с эффектным дизайном. Автомобиль Kia K4 пришел на смену Cerato, хотя пока производство авто ведется только в Мексике, а продают их в Северной Америке и Австралии. Первым на рынок вышел седан.

