Доступний кросовер для Європи Kia Stonic оновили: ось як виглядає авто

Вівторок 02 вересня 2025 15:29
UA EN RU
Доступний кросовер для Європи Kia Stonic оновили: ось як виглядає авто Фото: доступний кросовер для Європи Kia Stonic оновили (kianewscenter.com)
Автор: Константин Широкун

Кросовер Kia Stonic, що був представлений ще у 2017 році, пережив чергове оновлення. Так, зовнішність авто привели у відповідність до сучасного стилю марки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Так, великі фари замінені вузькою світлодіодною оптикою з великими вертикальними секціями. У гамму кольорів кузова додано нові відтінки. За рахунок нового оперення Stonic виріс у довжину на 65 мм, до 4165 мм.

Доступний кросовер для Європи Kia Stonic оновили: ось як виглядає авто

Що змінилось всередині

Салон теж повністю змінений. Так, в авто встановлена ​ нова передня панель із єдиним блоком для дисплеїв приладів та медіасистеми – кожен по 12,3 дюйма. Колишній пульт клімат-контролю з великими клавішами замінений сенсорною панеллю з двома ручками.

Доступний кросовер для Європи Kia Stonic оновили: ось як виглядає авто

З'явилися нове кермо, розширене контурне підсвічування, роз'єм USB-C і майданчик бездротової зарядки. Об'єм багажника не змінився: 352 літри.

Що під капотом

За весь час виробництва Stonic втратив і турбодизель, і всі бензинові "атмосферники". До другого рестайлінгу кросовер підійшов з єдиним двигуном – "турботрійкою" 1.0 T-GDi. Доступні два варіанти форсування: 100 к.с. без гібридної складової, або 115 к.с. у версії з 48-вольтовим стартер-генератором.

Доступний кросовер для Європи Kia Stonic оновили: ось як виглядає авто

Мотор працює в парі з шестиступінчастою "механікою" або семиступінчастим преселективним "роботом", які відправляють всю тягу на передню вісь. Чисто бензиновий варіант розганяється до "сотні" за 11 секунд з "механікою" і за 12,1 секунди з "роботом", м'який гібрид робить ту ж вправу за 10,7 секунди і 10,8 секунди відповідно.

Доступний кросовер для Європи Kia Stonic оновили: ось як виглядає авто

Раніше повідомлялось, що Kia представив новий доступний хетчбек з ефектним дизайном. Автомобіль Kia K4 прийшов на зміну Cerato, хоча поки що виробництво авто ведеться лише в Мексиці, а продають їх у Північній Америці та Австралії. Першим на ринок вийшов седан.

