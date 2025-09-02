Доступний кросовер для Європи Kia Stonic оновили: ось як виглядає авто

Кросовер Kia Stonic, що був представлений ще у 2017 році, пережив чергове оновлення. Так, зовнішність авто привели у відповідність до сучасного стилю марки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Так, великі фари замінені вузькою світлодіодною оптикою з великими вертикальними секціями. У гамму кольорів кузова додано нові відтінки. За рахунок нового оперення Stonic виріс у довжину на 65 мм, до 4165 мм.

Що змінилось всередині

Салон теж повністю змінений. Так, в авто встановлена ​ нова передня панель із єдиним блоком для дисплеїв приладів та медіасистеми – кожен по 12,3 дюйма. Колишній пульт клімат-контролю з великими клавішами замінений сенсорною панеллю з двома ручками.

З'явилися нове кермо, розширене контурне підсвічування, роз'єм USB-C і майданчик бездротової зарядки. Об'єм багажника не змінився: 352 літри.

Що під капотом

За весь час виробництва Stonic втратив і турбодизель, і всі бензинові "атмосферники". До другого рестайлінгу кросовер підійшов з єдиним двигуном – "турботрійкою" 1.0 T-GDi. Доступні два варіанти форсування: 100 к.с. без гібридної складової, або 115 к.с. у версії з 48-вольтовим стартер-генератором.

Мотор працює в парі з шестиступінчастою "механікою" або семиступінчастим преселективним "роботом", які відправляють всю тягу на передню вісь. Чисто бензиновий варіант розганяється до "сотні" за 11 секунд з "механікою" і за 12,1 секунди з "роботом", м'який гібрид робить ту ж вправу за 10,7 секунди і 10,8 секунди відповідно.