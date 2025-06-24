Дороже Rolls Royce: классический Mercedes-Benz превратили в суперкар

Немецкая инжиниринговая фирма HWA Ганса Вернера Ауфрехта показала проект рестомода HWA Evo на базе седана Mercedes-Benz 190E, а также сразу два болида Evo для гонок на выносливость на его базе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Прообразом для HWA Evo выступил седан Mercedes-Benz 190E 2.5-16 Evo II и его гоночная версия для чемпионата DTM, к разработке которых приложила руку компания AMG, также созданная при участии Ауфрехта.

То есть рестомод является своеобразным возвращением к автоспортивным корням, но с использованием современных технологий. Тем более что основной специализацией инжиниринговой фирмы HWA сейчас является именно подготовка гоночных машин.

Создан для гонок на выносливость

Построено два гоночных экземпляра HWA Evo, которые заявлены в классе SP-X без жестких технических ограничений. О доработках дорожных машин для участия в марафоне "24 часа Нюрбургринга" компания HWA сообщает лишь в общих чертах.

Например, заявлены изменения в силовом агрегате, сниженная масса и добавление обязательных по регламенту систем безопасности. Важно, что даже стандартный рестомод очень близок по конструкции и комплектующим к гоночным болидам, а потому значительных переделок не понадобилось.

Напомним, что при постройке рестомода HWA Evo от стандартного седана Mercedes-Benz 190E (W201) остается лишь центральная часть кузова, да и ту значительно усиливают дополнительными элементами, включая трубчатый каркас. К кузову пристыковывают новые подрамники, выполненные из стали, алюминия и углепластика. Все внешние панели и аэродинамический обвес тоже композитные.

Шасси вообще унифицировано с болидами серии DTM: HWA Evo имеет двойные поперечные рычаги спереди и сзади, они дополнены стабилизаторами поперечной устойчивости H&R и винтовыми стойками KW. Керамические тормоза имеют диски диаметром 380 мм и шестипоршневые механизмы спереди, а на задней оси установлены диски на 360 мм и четырехпоршневые суппорты.

Что установлено под капотом

За передней осью в пределах базы установлен доработанный битурбомотор Mercedes-Benz V6 3.0. Его отдача в базовом варианте - 450 л.с. и 550 Нм, а при заказе пакета Affalterbach мощность достигает 500 л.с. Шестиступенчатая коробка передач установлена на задней оси. Максимальная скорость базовой версии - 270 км/ч.

Очевидно, что все это должно вызвать интерес покупателей к гражданским рестомодам, за которые HWA просит не менее 714 тысяч евро до уплаты налогов.