Дорожче Rolls Royce: класичний Mercedes-Benz перетворили на суперкар

Німецька інжинірингова фірма HWA Ганса Вернера Ауфрехта показала проект рестомоду HWA Evo на базі седана Mercedes-Benz 190E, а також відразу два боліди Evo для гонок на витривалість на його базі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Прообразом для HWA Evo виступив седан Mercedes-Benz 190E 2.5-16 Evo II і його гоночна версія для чемпіонату DTM, до розробки яких доклала руку компанія AMG, також створена за участю Ауфрехта.

Тобто рестомод є своєрідним поверненням до автоспортивного коріння, але з використанням сучасних технологій. Тим більше що основною спеціалізацією інжинірингової фірми HWA зараз є саме підготовка гоночних машин.

Створений для гонок на витривалість

Побудовано два гоночні екземпляри HWA Evo, які заявлені у класі SP-X без жорстких технічних обмежень. Про доробки дорожніх машин для участі в марафоні "24 години Нюрбургрингу" компанія HWA повідомляє лише загалом.

Наприклад, заявлені зміни у силовому агрегаті, знижена маса та додавання обов'язкових за регламентом систем безпеки. Важливо, що навіть стандартний рестомод дуже близький за конструкцією та комплектуючими до гоночних болідів, а тому значних переробок не знадобилося.

Нагадаємо, що при будівництві рестомоду HWA Evo від стандартного седана Mercedes-Benz 190E (W201) залишається лише центральна частина кузова, та й ту значно підсилюють додатковими елементами, включаючи трубчастий каркас. До кузова пристиковують нові підрамники, виконані зі сталі, алюмінію та вуглепластику. Всі зовнішні панелі та аеродинамічний обвіс теж композитні.

Шасі взагалі уніфіковано з болідами серії DTM: HWA Evo має подвійні поперечні важелі спереду та ззаду, вони доповнені стабілізаторами поперечної стійкості H&R та гвинтовими стійками KW. Керамічні гальма мають диски діаметром 380 мм і шестипоршневі механізми спереду, а на задній осі встановлені диски на 360 мм і чотирипоршневі супорти.

Що встановлено під капотом

За передньою віссю в межах бази встановлений дороблений бітурбомотор Mercedes-Benz V6 3.0. Його віддача в базовому варіанті – 450 к.с. та 550 Нм, а при замовленні пакету Affalterbach потужність досягає 500 к.с. Шестиступінчаста коробка передач встановлена на задній вісі. Максимальна швидкість базової версії – 270 км/год.

Очевидно, що все це має викликати інтерес покупців до цивільних рестомодів, за які HWA просить щонайменше 714 тисяч євро до сплати податків.