Детали из травы: BMW заменит важный материал в конструкции своих авто

Отмечается, что новые материалы по структуре, легкости и жесткости похожи на углепластик, но при этом более экологичны.

В партнерстве со швейцарской Bcomp немцы уже несколько лет делают элементы обвеса гоночных машин из природного композита, в состав которого входят льняные волокна, и последние тесты показывают, что этот материал соответствует даже строгим требованиям к жесткости крыши.

Преимущества нового материала

Натуральные композиты одинаково хорошо подходят для изготовления видимых деталей кузова и салона, плюс они заметно сокращают выбросы CO₂e. По подсчетам BMW, замена углепластиковой крыши на "природную" сэкономит около 40% выбросов только на этапе производства - и это без учета утилизации и повторного использования.

Отделение BMW M Motorsport экспериментирует с натуральными композитами более пяти лет. Сначала их использовали в болидах Formula E, затем - в BMW M4 DTM и M4 GT4 вместо армированного углеволокном пластика.