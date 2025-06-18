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Детали из травы: BMW заменит важный материал в конструкции своих авто

Среда 18 июня 2025 13:41
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Детали из травы: BMW заменит важный материал в конструкции своих авто Фото: BMW заменит важный материал в конструкции своих авто (press.bmwgroup.com)
Автор: Константин Широкун

Компания BMW на серийных авто начнет использовать детали из льна. Технология, обкатанная в автоспорте, готова к запуску в массовое производство, причем такие композиты будут использовать как снаружи, так и в салоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Отмечается, что новые материалы по структуре, легкости и жесткости похожи на углепластик, но при этом более экологичны.

В партнерстве со швейцарской Bcomp немцы уже несколько лет делают элементы обвеса гоночных машин из природного композита, в состав которого входят льняные волокна, и последние тесты показывают, что этот материал соответствует даже строгим требованиям к жесткости крыши.

Детали из травы: BMW заменит важный материал в конструкции своих авто

Преимущества нового материала

Натуральные композиты одинаково хорошо подходят для изготовления видимых деталей кузова и салона, плюс они заметно сокращают выбросы CO₂e. По подсчетам BMW, замена углепластиковой крыши на "природную" сэкономит около 40% выбросов только на этапе производства - и это без учета утилизации и повторного использования.

Отделение BMW M Motorsport экспериментирует с натуральными композитами более пяти лет. Сначала их использовали в болидах Formula E, затем - в BMW M4 DTM и M4 GT4 вместо армированного углеволокном пластика.

Детали из травы: BMW заменит важный материал в конструкции своих авто

Напомним, ранее немецкий автопроизводитель представил экстремальное спортивное купе BMW M2 CS. Ради снижения веса и большего спортивного антуража машина получила углепластиковые элементы.

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