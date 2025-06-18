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Деталі з трави: BMW замінить важливий матеріал у конструкції своїх авто

Середа 18 червня 2025 13:41
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Деталі з трави: BMW замінить важливий матеріал у конструкції своїх авто Фото: BMW замінить важливий матеріал у конструкції своїх авто (press.bmwgroup.com)
Автор: Константин Широкун

Компанія BMW на серійних авто почне використовувати деталі з льону. Технологія, обкатана в автоспорті, готова до запуску в масове виробництво, причому такі композити будуть використовувати як зовні, так і у салоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Зазначається, що нові матеріали за структурою, легкістю та жорсткістю схожі на вуглепластик, але при цьому більш екологічні.

У партнерстві зі швейцарською Bcomp німці вже кілька років роблять елементи обвісу гоночних машин із природного композиту, до складу якого входять льонові волокна, і останні тести показують, що цей матеріал відповідає навіть суворим вимогам до жорсткості даху.

Деталі з трави: BMW замінить важливий матеріал у конструкції своїх авто

Переваги нового матеріалу

Натуральні композити однаково добре підходять виготовлення видимих ​​деталей кузова і салону, плюс вони помітно скорочують викиди CO₂e. За підрахунками BMW, заміна вуглепластикового даху на "природний" заощадить близько 40% викидів лише на етапі виробництва – і це без урахування утилізації та повторного використання.

Відділення BMW M Motorsport експериментує з натуральними композитами понад п'ять років. Спочатку їх використовували у болідах Formula E, потім – у BMW M4 DTM та M4 GT4 замість армованого вуглеволокном пластику.

Деталі з трави: BMW замінить важливий матеріал у конструкції своїх авто

Нагадаємо, раніше німецький автовиробник представив екстремальне спортивне купе BMW M2 CS. Заради зниження ваги і більшого спортивного антуражу машина отримала вуглепластикові елементи.

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