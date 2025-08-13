Дебютировал стильный пикап от Fiat с привлекательным ценником: вот как он выглядит

Доступный пикап Fiat Toro дебютировал после серьезного обновления. Автомобиль популярен, в первую очередь, на рынках Южной Америки - за несколько лет авто разошлось тиражом 600 тысяч штук.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Так, благодаря новым бамперам с горизонтальными акцентами и угловатой решеткой радиатора передняя часть пикапа стала выглядеть грубее, чем раньше, задние фонари стали компактнее.

Богатые версии Ranch и Ultra получили новое оформление силовых дуг над грузовым отсеком. За счет нового обвеса подросла и длина пикапа - с 4915 мм до 4954 мм. Покупатели смогут выбрать колеса диаметром 17 или 18 дюймов с новым дизайном.

Что в салоне

Интерьер пикапа также изменился. Например, появились новые руль и рычаг трансмиссии. Кроме того, для исполнения Ranch предусмотрена отделка салона коричневой кожей. У 7-дюймового дисплея приборов изменена графика.

Что под капотом

Переднеприводный Fiat Toro сохранил бензиновый турбомотор на 1,3 л (180 л.с., 270 Нм) семейства Firefly, который сочетается с шестиступенчатым "автоматом". А вот простой атмосферный двигатель на 1,8 л (139 л.с.) и турбодизель 2.0 MultiJet (170 л.с.) исключены из гаммы. Полноприводный Toro отныне оснащается турбодизелем на 2,2 л (203 л.с., 450 Нм) в сочетании с девятиступенчатым "автоматом".

Обновленные пикапы Fiat Toro уже поступили в производство. Цены начинаются с 29 500 долларов за переднеприводный вариант и достигают 42 000 долларов за полноприводный дизельный вариант Ranch.