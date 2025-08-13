ua en ru
Ср, 13 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Дебютировал стильный пикап от Fiat с привлекательным ценником: вот как он выглядит

Среда 13 августа 2025 15:58
UA EN RU
Дебютировал стильный пикап от Fiat с привлекательным ценником: вот как он выглядит Фото: дебютировал стильный пикап от Fiat с привлекательным ценником (media.stellantis.com)
Автор: Константин Широкун

Доступный пикап Fiat Toro дебютировал после серьезного обновления. Автомобиль популярен, в первую очередь, на рынках Южной Америки - за несколько лет авто разошлось тиражом 600 тысяч штук.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Так, благодаря новым бамперам с горизонтальными акцентами и угловатой решеткой радиатора передняя часть пикапа стала выглядеть грубее, чем раньше, задние фонари стали компактнее.

Дебютировал стильный пикап от Fiat с привлекательным ценником: вот как он выглядит

Богатые версии Ranch и Ultra получили новое оформление силовых дуг над грузовым отсеком. За счет нового обвеса подросла и длина пикапа - с 4915 мм до 4954 мм. Покупатели смогут выбрать колеса диаметром 17 или 18 дюймов с новым дизайном.

Что в салоне

Интерьер пикапа также изменился. Например, появились новые руль и рычаг трансмиссии. Кроме того, для исполнения Ranch предусмотрена отделка салона коричневой кожей. У 7-дюймового дисплея приборов изменена графика.

Дебютировал стильный пикап от Fiat с привлекательным ценником: вот как он выглядит

Что под капотом

Переднеприводный Fiat Toro сохранил бензиновый турбомотор на 1,3 л (180 л.с., 270 Нм) семейства Firefly, который сочетается с шестиступенчатым "автоматом". А вот простой атмосферный двигатель на 1,8 л (139 л.с.) и турбодизель 2.0 MultiJet (170 л.с.) исключены из гаммы. Полноприводный Toro отныне оснащается турбодизелем на 2,2 л (203 л.с., 450 Нм) в сочетании с девятиступенчатым "автоматом".

Обновленные пикапы Fiat Toro уже поступили в производство. Цены начинаются с 29 500 долларов за переднеприводный вариант и достигают 42 000 долларов за полноприводный дизельный вариант Ranch.

Дебютировал стильный пикап от Fiat с привлекательным ценником: вот как он выглядит

Напомним, ранее итальянский автопроизводитель официально представил электрический грузовик Fiat Tris. Интересно, что это первая трехколесная модель за всю 126-летнюю историю компании.

Читайте РБК-Украина в Google News
Fiat Автомобильный рынок
Новости
"Нет ни одного признака": Зеленский о нежелании РФ завершать войну
"Нет ни одного признака": Зеленский о нежелании РФ завершать войну
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия