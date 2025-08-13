Дебютував стильний пікап від Fiat з привабливим цінником: ось як він виглядає

Доступний пікап Fiat Toro дебютував після серйозного оновлення. Автомобіль популярний, в першу чергу, на ринках Південної Америки – за кілька років авто розійшлось тиражем 600 тисяч штук.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Так, завдяки новим бамперам з горизонтальними акцентами і незграбними гратами радіатора передня частина пікапа стала виглядати грубіше, ніж раніше, задні ліхтарі стали компактнішими.

Багаті версії Ranch і Ultra отримали нове оформлення силових дуг над вантажним відсіком. За рахунок нового обвісу підросла і довжина пікапа – з 4915 мм до 4954 мм. Покупці зможуть вибрати колеса діаметром 17 або 18 дюймів із новим дизайном.

Що в салоні

Інтер'єр пікапа також змінився. Наприклад, з'явилися нові кермо та важіль трансмісії. Крім того, для виконання Ranch передбачено оздоблення салону коричневою шкірою. У 7-дюймового дисплея приладів змінена графіка.

Що під капотом

Передньопривідний Fiat Toro зберіг бензиновий турбомотор на 1,3 л (180 к.с., 270 Нм) сімейства Firefly, який поєднується з шестиступінчастим "автоматом". А ось простий атмосферний двигун на 1,8 л (139 к.с.) та турбодизель 2.0 MultiJet (170 к.с.) виключені з гами. Повнопривідний Toro відтепер оснащується турбодизелем на 2,2 л (203 к.с., 450 Нм) у поєднанні з дев'ятиступінчастим "автоматом".

Оновлені пікапи Fiat Toro вже надійшли у виробництво. Ціни починаються з 29 500 доларів за передньопривідний варіант і сягають 42 000 доларів за повнопривідний дизельний варіант Ranch.