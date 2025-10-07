Dacia представила обновленные Logan и Sandero: фото и подробности новинок

Компания Dacia представила обновленные Logan и Sandero, которые проще всего узнать по пиксельному оформлению передней части: прямоугольные ячейки встроены и в фары, и в радиаторную решетку, и даже в нижний воздухозаборник на бампере.

Сами бамперы и светотехника новые. Задние фонари у моделей Sandero и Jogger также обрели пиксельную начинку. Кросс-хэтч Sandero Stepway теперь дополнительно украшен черной матовой полосой между задними фонарями.

Модели Sandero Stepway и Jogger также получили обвес из неокрашенного пластика Starkle. Этот композит на 20% состоит из вторичного сырья и обладает повышенной прочностью. Наконец, в гамму цветов кузова добавлено два новых оттенка.

Что изменилось в салоне

Дефлекторы вентиляции в салоне отныне имеют пиксельный декор. Установлен также новый компактный селектор автоматической трансмиссии. Семидюймовый дисплей приборов получил свежую графику, а на смену восьмидюймовому экрану медиасистемы пришел десятидюймовый, хотя это по-прежнему опция.

Также заявлена поддержка беспроводных протоколов Apple CarPlay и Android Auto, а также камеры кругового обзора. Кроме того, появилась площадка беспроводной зарядки и аудиосистема Arkamys 3D с шестью динамиками.

Что изменилось под капотом

Если раньше в этой семье гибридом мог быть только универсал Jogger, то теперь такая силовая установка предложена и для кросс-хэтчбека Sandero Stepway. Речь идет о двигателе hybrid 155 с силовой установкой E-Tech нового поколения. Емкость тяговой батареи - 1,4 кВт*ч вместо 1,2 кВт*ч. Помимо увеличенной мощности, обещан сниженный на 10% расход топлива.

Для Логана и Sandero по-прежнему доступен базовый атмосферник 1.0 SCe (67 л.с.) в паре с пятиступенчатой "механикой". Мощность трехцилиндрового турбомотора 1.0 TCe у этих моделей увеличена с 90 до 100 л.с. У моделей Sandero Stepway и Jogger этот же двигатель по-прежнему настроен на 110 л.с.

Также для моделей подготовили новую газовую модификацию Eco-G 120, которая заменила прежнюю Eco-G 100. Объем трехцилиндрового турбомотора увеличен с 1,0 до 1,2 л, а мощность - со 100 до 120 л.с. Объем баллона для сжиженного газа увеличен с 40 литров до 48,8 литра у модели Jogger и до 49 литров у парочки Sandero/Logan.

В результате чисто газовый пробег увеличен на 20%, при этом сохранен бензобак и совокупная дальнобойность обычных хэтчбеков и седанов достигает 1590 км, а моделей Sandero Stepway и Jogger - 1480 км.