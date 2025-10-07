ua en ru
Вт, 07 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Авто

Dacia представила оновлені Logan та Sandero: фото та подробиці новинок

Вівторок 07 жовтня 2025 15:40
UA EN RU
Dacia представила оновлені Logan та Sandero: фото та подробиці новинок Фото: Dacia представила оновлені Logan та Sandero (media.dacia.com)
Автор: Константин Широкун

Компанія Dacia представила оновлені Logan та Sandero, які найпростіше упізнати по піксельному оформленню передньої частини: прямокутні осередки вбудовані і в фари, і в радіаторні грати, і навіть в нижній повітрозабірник на бампері.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням прес-службу компанії.

Самі бампери та світлотехніка нові. Задні ліхтарі у моделей Sandero і Jogger також набули піксельної начинки. Крос-хетч Sandero Stepway тепер додатково прикрашений чорною матовою смугою між задніми ліхтарями.

Dacia представила оновлені Logan та Sandero: фото та подробиці новинок

Моделі Sandero Stepway і Jogger також отримали обвіс з нефарбованого пластику Starkle. Цей композит на 20% складається з вторинної сировини і має підвищену міцність. Нарешті, в гамму кольорів кузова додано два нові відтінки.

Dacia представила оновлені Logan та Sandero: фото та подробиці новинок

Що змінилось в салоні

Дефлектори вентиляції в салоні відтепер мають піксельний декор. Встановлено також новий компактний селектор автоматичної трансмісії. Семидюймовий дисплей приладів отримав свіжу графіку, а на зміну восьмидюймовому екрану медіасистеми прийшов десятидюймовий, хоча це, як і раніше, опція.

Dacia представила оновлені Logan та Sandero: фото та подробиці новинок

Також заявлено підтримку бездротових протоколів Apple CarPlay та Android Auto, а також камери кругового огляду. Окрім того, з'явився майданчик бездротової зарядки та аудіосистема Arkamys 3D із шістьма динаміками.

Що змінилось під капотом

Якщо раніше у цій родині гібридом міг бути тільки універсал Jogger, то тепер така силова установка запропонована і для кросс-хетчбека Sandero Stepway. Мова йде про двигун hybrid 155 з силовою установкою E-Tech нового покоління. Ємність тягової батареї – 1,4 кВт*год замість 1,2 кВт*год. Крім збільшеної потужності, обіцяно знижену на 10% витрату палива.

Dacia представила оновлені Logan та Sandero: фото та подробиці новинок

Для Логана і Sandero, як і раніше, доступний базовий атмосферник 1.0 SCe (67 к.с.) у парі з п'ятиступінчастою "механікою". Потужність трициліндрового турбомотора 1.0 TCe у цих моделей збільшена з 90 до 100 к.с. У моделей Sandero Stepway і Jogger цей же двигун, як і раніше, налаштований на 110 к.с.

Також для моделей підготували нову газову модифікацію Eco-G 120, яка замінила колишню Eco-G 100. Об'єм трициліндрового турбомотора збільшений з 1,0 до 1,2 л, а потужність – зі 100 до 120 к.с. Об'єм балона для зрідженого газу збільшено з 40 літрів до 48,8 літра у моделі Jogger та до 49 літрів у парочки Sandero/Logan.

В результаті суто газовий пробіг збільшений на 20%, при цьому збережений бензобак і сукупна далекобійність звичайних хетчбеків та седанів сягає 1590 км, а моделей Sandero Stepway та Jogger – 1480 км.

Dacia представила оновлені Logan та Sandero: фото та подробиці новинок

Нагадаємо, раніше німецькі інженери перетворили Dacia Duster на справжній спортивний автомобіль. Пакет доробок кросовера представила фірма Carpoint, яка займається продажем моделей марки у Німеччині.

Читайте РБК-Україна в Google News
Renault Автомобільний ринок
Новини
У ЗСУ збільшують підрозділи безпілотних систем: Сирський озвучив успіхи за вересень
У ЗСУ збільшують підрозділи безпілотних систем: Сирський озвучив успіхи за вересень
Аналітика
ЗАЕС у темряві. Навіщо росіяни відключили станцію і чи є загроза ядерної катастрофи
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна ЗАЕС у темряві. Навіщо росіяни відключили станцію і чи є загроза ядерної катастрофи