Dacia представила оновлені Logan та Sandero: фото та подробиці новинок

Компанія Dacia представила оновлені Logan та Sandero, які найпростіше упізнати по піксельному оформленню передньої частини: прямокутні осередки вбудовані і в фари, і в радіаторні грати, і навіть в нижній повітрозабірник на бампері.

Самі бампери та світлотехніка нові. Задні ліхтарі у моделей Sandero і Jogger також набули піксельної начинки. Крос-хетч Sandero Stepway тепер додатково прикрашений чорною матовою смугою між задніми ліхтарями.

Моделі Sandero Stepway і Jogger також отримали обвіс з нефарбованого пластику Starkle. Цей композит на 20% складається з вторинної сировини і має підвищену міцність. Нарешті, в гамму кольорів кузова додано два нові відтінки.

Що змінилось в салоні

Дефлектори вентиляції в салоні відтепер мають піксельний декор. Встановлено також новий компактний селектор автоматичної трансмісії. Семидюймовий дисплей приладів отримав свіжу графіку, а на зміну восьмидюймовому екрану медіасистеми прийшов десятидюймовий, хоча це, як і раніше, опція.

Також заявлено підтримку бездротових протоколів Apple CarPlay та Android Auto, а також камери кругового огляду. Окрім того, з'явився майданчик бездротової зарядки та аудіосистема Arkamys 3D із шістьма динаміками.

Що змінилось під капотом

Якщо раніше у цій родині гібридом міг бути тільки універсал Jogger, то тепер така силова установка запропонована і для кросс-хетчбека Sandero Stepway. Мова йде про двигун hybrid 155 з силовою установкою E-Tech нового покоління. Ємність тягової батареї – 1,4 кВт*год замість 1,2 кВт*год. Крім збільшеної потужності, обіцяно знижену на 10% витрату палива.

Для Логана і Sandero, як і раніше, доступний базовий атмосферник 1.0 SCe (67 к.с.) у парі з п'ятиступінчастою "механікою". Потужність трициліндрового турбомотора 1.0 TCe у цих моделей збільшена з 90 до 100 к.с. У моделей Sandero Stepway і Jogger цей же двигун, як і раніше, налаштований на 110 к.с.

Також для моделей підготували нову газову модифікацію Eco-G 120, яка замінила колишню Eco-G 100. Об'єм трициліндрового турбомотора збільшений з 1,0 до 1,2 л, а потужність – зі 100 до 120 к.с. Об'єм балона для зрідженого газу збільшено з 40 літрів до 48,8 літра у моделі Jogger та до 49 літрів у парочки Sandero/Logan.

В результаті суто газовий пробіг збільшений на 20%, при цьому збережений бензобак і сукупна далекобійність звичайних хетчбеків та седанів сягає 1590 км, а моделей Sandero Stepway та Jogger – 1480 км.