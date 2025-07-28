На чем ездил Оззи Осборн: культовые авто легендарного рокера, которым позавидует любой

Может, оно и странно, что мы говорим об авто человека, который сдавал на права в течение 30 лет. Но это почивший Оззи Осборн - крестный отец хэви-метала, анархист, провокатор и кумир миллионов. В его гараже мы увидели кое-что странное.

Почему Оззи был легендой

Для людей, которые дома и в машине слушают исключительно шансон, классику и поп, напомним, что британский исполнитель Оззи Осборн (настоящее имя Джон Майкл Осборн) считается одним из основателей стиля хэви-метал.

Кроме действительно тяжелых композиций в стиле рок он прославился легким обращением с алкоголем и подобными излишествами, а также эпатажными выходками.

Свой черно-мрачный сценический образ Оззи сдобрял черным макияжем, следами крови (конечно, искусственной), откусыванием голов летучим мышам и голубям (живым или мертвым, биографы спорят до сих пор).

То ли благодаря, то ли вопреки этому публика 1970-1990-х его обожала, и его песни и целые диски стали эталонными образцами для молодежной (и не только) культуры конца прошлого века. Нагуглить те песни несложно, и слушать их можно, рассматривая фото автомобилей, которые любил суперстар от хэви-метал.

ТОП-8 авто Оззи Осборна

Здесь мы вспомним не в буквальном смысле коллекцию автомобилей музыканта, а несколько самых интересных машин, которыми он пользовался в жизни. Не всеми он управлял сам (по крайней мере, легально), но большинство действительно принадлежали ему.

В одном интервью Оззи сказал: "Машины - это оружие. Если не умеешь обращаться, лучше держаться подальше". И еще одна цитата: "Мое любимое средство передвижения - лодки и корабли". Вероятно, поэтому он во время звездной карьеры нечасто садился за руль, а если садился, то это иногда заканчивалось аварией.

Фото: седан Triumph Herald был скромным авто, типичным для Британии 1960-х (wikipedia.org)

Triumph Herald

Скромный автомобиль, типичный для британского автопрома 50-70-х. Оззи сам утверждал, что это была его первая машина - и это может быть правдой, учитывая то, насколько, мягко говоря, небогатой была его молодость.

Модель была скромной, но согласно трендам середины ХХ в. ее можно было приобрести в трех вариантах кузова: седан, купе и кабриолет. Мы не знаем, какой именно модификацией модели владел Озборн.

Фото: универсал Volvo 240-й серии (volvocars.com)

Volvo 245

Есть основания думать, что это одна из первых машин Оззи - точнее, из числа тех, которыми он пользовался, ведь права он получил на четверть века позже (в 2009 г.).

Шведский универсал 240-й серии - отнюдь не эпатажный автомобиль, и хотя он стал культовым, то благодаря отнюдь не рокерским добродетелям - а благодаря своей высокой надежности и практичности.

Фото: Range Rover первого поколения сначала имел только две пассажирские двери (landrover.com)

Range Rover

Когда музыка начала приносить немалые заработки - а это случилось в 70-х - Осборн пересел на внедорожник Range Rover. "Рейндж" был роскошным, но подержанным, и вероятно, донимал проблемами.

Фото: седан представительского класса Mercedes-Benz 280 SE в кузове W126 (mercedes-benz.com)

Mercedes-Benz 280 SE

Следующее роскошное авто было приобретено новым. Оззи вспоминал большой Mercedes 280 SE как замечательную, но проблемную машину. Проблемную в смысле невезучую - на третьей неделе владения жена Шэрон стукнула машину в ДТП, на сервисе из нее украли колеса и магнитолу (ничего не напоминает?), а сам музыкант рассказывал, что несмотря на славный бренд, седан часто ломался.

Фото: Jaguar XJ12 был единственным в мире седаном с огромным12-цилиндровым двигателем (wikipedia.org)

Jaguar XJ12

Отечественный для Оззи Осборна спортивный седан пришел на смену "Мерседесу". Звезда рок-сцены вспоминал, что его реальные (не на спидометре) 210 км/ч "пугали".

Фото: Ferrari 458 Italia Оззи приобрел в Америке - там же ее вскоре и повредил (wikipedia.org)

Ferrari 458 Italia

Первый автомобиль кумира после получения прав. Счастье владения было недолгим - машина попала в аварию там же, где только что была приобретена (и где только что были получены права) - в Лос-Анджелесе.

Американские коллеги-журналисты начала ХХІ в. говорят, что первое ДТП Ferrari произошло с 20-ю милями на одометре. Что как раз и неудивительно, поскольку управление такой машиной доступно не каждому.

Фото: Aston Martin DB7 появился в гараже рок-звезды в 1990-х (astonmartin.com)

Aston Martin DB7 Vantage

Настоящий британский спорткар пополнил коллекцию Оззи Осборна в 1990-х. Даже если бы он не был англичанином, мы можем понять его выбор.

Фото: Rolls-Royce Phantom - одна из вершин эволюции мирового автопрома (www.rolls-royce.com)

Rolls-Royce Phantom

Как и положено звезде шоу-бизнеса, Оззи Осборн в конце концов созрел до "Роллс-Ролса". Родные говорят, что за рулем роскошного седана с мотором V12 самого Оззи видели нечасто. И правильно - Phantom покупают не для того.

Фото: суперкар Audi R8 биографы Осборна называют его последним автомобилем (audi-mediacenter.com)

Audi R8

Белый немецкий спорткар с 5,2-литровым двигателем V10 (525 л.с.) и полным приводом появился у Оззи Осборна уже в ХХІ веке. Автомобиль нравился артисту настолько, что говорят, это была его любимая машина.

Настолько, что несмотря на отсутствие фанатизма в отношении автомобилизма он иногда сам появлялся в этом спорткупе на публике. А еще эту машину называют последней машиной Оззи.

Могу себе позволить

Эта подборка - показательный пример того, какой транспорт выбирает человек, который не имеет ограничений ни в поведении, ни в финансах. Между тем, в свое время говорили, что однажды жена Шэрон рассердилась, что муж снова начал злоупотреблять, и продала большинство имеющихся в то время машин рок-звезды.