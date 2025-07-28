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На чому їздив Оззі Осборн: культові авто легендарного рокера, яким позаздрить будь-хто

Понеділок 28 липня 2025 14:00
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На чому їздив Оззі Осборн: культові авто легендарного рокера, яким позаздрить будь-хто Фото: гараж батька хеві-металу вражає розмаїттям моделей (gettyimages.com)
Автор: Ігор Широкун

Може, воно і дивно, що ми говоримо про авто людини, яка складала на права протягом 30 років. Але це спочилий Оззі Осборн - хрещений батько хеві-металу, анархіст, провокатор і кумир мільйонів. В його гаражі ми побачили дещо дивне.

Про те, якими машинами користувалася легенда важкого року Оззі Осборн , читайте в матеріалі РБК-Україна.

Чому Оззі був легендою

Для людей, які вдома і в машині слухають виключно шансон, класику і поп, нагадаємо, що британський виконавець Оззі Осборн (справжнє ім’я Джон Майкл Осборн) вважається одним з засновників стилю хеві-метал.

Крім справді важких композицій у стилі рок він прославився легким поводженням з алкоголем та подібними надмірностями, а також епатажними витівками.

Свій чорно-похмурий сценічний образ Оззі присмачував чорним макіяжем, слідами крові (звісно, штучної), відкушуванням голів кажанам та голубам (живим чи мертвим, біографи сперечаються і досі).

Чи завдяки, чи всупереч тому публіка 1970-1990-їх його обожнювала, і його пісні і цілі диски стали еталонними зразками для молодіжної (і не тільки) культури кінця минулого століття. Нагуглити ті пісні нескладно, і слухати їх можна, розглядаючи фото автомобілів, які любив суперстар від хеві-метал.

ТОП-8 авто Оззі Осборна

Тут ми згадаємо не в буквальному сенсі колекцію автомобілів музиканта, а кілька найцікавіших машин, якими він користувався у житті. Не усіма він керував сам (принаймні, легально), але більшість дійсно належали йому.

В одному інтерв'ю Оззі сказав: "Машини – це зброя. Якщо не вмієш звертатися, краще триматися подалі". І ще одна цитата: "Мій улюблений засіб пересування - човни та кораблі". Певно, тому він під час зоряної кар’єри нечасто сідав за кермо, а якщо сідав, то це іноді закінчувалося аварією.

На чому їздив Оззі Осборн: культові авто легендарного рокера, яким позаздрить будь-хтоФото: седан Triumph Herald був скромним авто, типовим для Британії 1960-х (wikipedia.org)

Triumph Herald

Скромний автомобіль, типовий для британського автопрому 50-70-х. Оззі сам стверджував, що то була його перша машина - і це може бути правдою, зважаючи на те, наскільки, м’яко кажучи, небагатою була його молодість.

Модель була скромною, але згідно трендів середини ХХ ст. її можна було придбати у трьох варіантах кузова: седан, купе та кабріолет. Ми не знаємо, якою саме модифікацією моделі володів Озборн.

На чому їздив Оззі Осборн: культові авто легендарного рокера, яким позаздрить будь-хтоФото: універсал Volvo 240-ї серії (volvocars.com)

Volvo 245

Є підстави думати, що це одна з перших машин Оззі – точніше, з числа тих, якими він користувався, адже права він отримав на чверть століття пізніше (в 2009 р.).

Шведський універсал 240-ї серії- аж ніяк не епатажний автомобіль, і хоча він став культовим, то завдяки аж ніяк не рокерським чеснотам – а завдяки своїй високій надійності і практичності.

На чому їздив Оззі Осборн: культові авто легендарного рокера, яким позаздрить будь-хтоФото: Range Rover першого покоління спочатку мав лише двоє пасажирських дверцят (landrover.com)

Range Rover

Коли музика почала приносити чималі заробітки – а це сталося в 70-х - Осборн пересів на позашляховик Range Rover. "Рейндж" був розкішним, але уживаним, і певно, дошкуляв проблемами.

На чому їздив Оззі Осборн: культові авто легендарного рокера, яким позаздрить будь-хтоФото: седан представницького класу Mercedes-Benz 280 SE в кузові W126 (mercedes-benz.com)

Mercedes-Benz 280 SE

Наступне розкішний авто було придбано новим. Оззі згадував великий Mercedes 280 SE як чудову, але проблемну машину. Проблемну у сенсі невезучу - на третьому тижні володіння дружина Шерон стукнула машину в ДТП, на сервісі з неї вкрали колеса і магнітолу (нічого не нагадує?), а сам музикант розповідав, що попри славний бренд, седан часто ламався.

На чому їздив Оззі Осборн: культові авто легендарного рокера, яким позаздрить будь-хтоФото: Jaguar XJ12 був єдиним у світі седаном з величезним 12-циліндровим двигуном (wikipedia.org)

Jaguar XJ12

Вітчизняний для Оззі Осборна спортивний седан прийшов на зміну "Мерседесу". Зірка рок-сцени пригадував, що його реальні (не на спідометрі) 210 км/год "лякали".

На чому їздив Оззі Осборн: культові авто легендарного рокера, яким позаздрить будь-хтоФото: Ferrari 458 Italia Оззі придбав в Америці - там же її незабаром і пошкодив (wikipedia.org)

Ferrari 458 Italia

Перший автомобіль кумира після отримання прав. Щастя володіння було недовгим - машина потрапила в аварію там же, де щойно була придбана (і де щойно були отримані права) - в Лос-Анджелесі.

Американські колеги-журналісти початку ХХІ ст. кажуть, що перше ДТП Ferrari сталося з 20-ма милями на одометрі. Що як раз і не дивно, оскільки керування такою машиною доступно не кожному.

На чому їздив Оззі Осборн: культові авто легендарного рокера, яким позаздрить будь-хтоФото: Aston Martin DB7 з'явився в гаражі рок-зірки у 1990-х (astonmartin.com)

Aston Martin DB7 Vantage

Справжній британский спорткар поповнив колекцію Оззі Осборна у 1990-х. Навіть якщо б він не був англійцем, ми можемо зрозуміти його вибір.

На чому їздив Оззі Осборн: культові авто легендарного рокера, яким позаздрить будь-хто

Фото: Rolls-Royce Phantom - одна з вершин еволюції світового автопрому (www.rolls-royce.com)

Rolls-Royce Phantom

Як і належить зірці шоу-бізнесу, Оззі Осборн врешті решт дозрів до "Роллс-Ролса". Рідні кажуть, що за кермом розкішного седана з мотором V12 самого Оззі бачили нечасто. І правильно - Phantom купують не для того.

На чому їздив Оззі Осборн: культові авто легендарного рокера, яким позаздрить будь-хтоФото: суперкар Audi R8 біографи Осборна називають його останнім автомобилем (audi-mediacenter.com)

Audi R8

Білий німецький спорткар з 5,2-літровим двигуном V10 (525 к.с.) і повним приводом з’явився в Оззі Осборна вже у ХХІ столітті. Автомобіль подобався артисту настільки, що кажуть, це була його улюблена машина.

Настільки, що попри відсутність фанатизму стосовно автомобілізму він іноді сам з’являвся у цьому спорткупе на публіці. А ще цю автівку називають останньою машиною Оззі.

Можу собі дозволити

Ця добірка - показовий приклад того, який транспорт обирає людина, яка не має обмежень ані в поведінці, ані у фінансах. Між тим, свого часу говорили, що одного дня дружина Шерон розсердилася, що чоловік знову почав зловживати, і продала більшість наявних на той час машини рок-зірки.

Раніше в нашій публікації ми розповідали водіям, які автомобільні фари краще світять та чому.

Також у наших публікаціях нещодавно ми застерігали споживачів від п’яти грубих помилок, які роблять автомобілісти при виборі типу кузова.

А про три найефективніші прийоми обману клієнтів на СТО ми розповідали в нашому окремому матеріалі.

При підготовці статті були використані матеріали Motor та Autocar.

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