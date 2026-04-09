Почему авто "жрет" много горючего: 5 причин, которые стоит знать каждому водителю

08:24 09.04.2026 Чт
Цены на топливо растут настолько, что некоторые водители готовы поменять авто на более экономичное. Есть ли смысл в этом?
Игорь Широкун
Почему авто "жрет" много горючего: 5 причин, которые стоит знать каждому водителю Фото: когда цены на стелах растут каждое утро, хорошее настроение имеют только водители экономичных авто (freepik.com)

Неумолимые цифры на стелах АЗС побуждают даже обеспеченных автомобилистов задуматься: почему мое авто ест больше, чем соседское? А действительно, почему?

О факторах, влияющих на расход топлива машиной, и о том, как повернуть их в свою пользу, читайте в материале РБК-Украина.

Главное

  • Машина "ест" слишком много топлива - сколько это по-вашему?
  • Причин большого аппетита несколько, и все их легко выявить
  • Не та машина - есть случаи, когда действительно стоит пересесть на другую модель
  • Водитель сам увеличивает расход - чему следует научиться заново
  • Машина "берет" слишком много - вы уверены?

Первое, с чего следует начать водителю, который заподозрил свою машину в расточительстве: действительно ли так оно и есть? Возможно, вас просто поразили цифры на чеках после заправки?

Почему авто &quot;жрет&quot; много горючего: 5 причин, которые стоит знать каждому водителюФото: только от полностью исправной машины можно ожидать малого расхода топлива (gettyimages.com)

На самом деле, объективно оценить аппетит машины нетрудно:

  • Найдите официальные цифры расхода топлива вашей моделью - для вашего двигателя и вашей трансмиссии (коробка передач), для трех циклов - городского, загородного и смешанного. Этим цифрам, хотя и с небольшой погрешностью, можно доверять.
  • Определяйте расход топлива. Залейте полный, под самый венец, бак, так, чтобы видеть уровень топлива под пробкой, и проехав сто-двести километров, снова заправьтесь "до полного". Количество долитых литров пересчитайте на 100 км пробега. Лучше устроить этот тест в загородном цикле - так вероятная методологическая погрешность будет меньше.
  • Сравните ваш результат с паспортными характеристиками. Вероятно, ваш реальный расход будет больше. Но если разница не превысит 0,5-1,0 л, не волнуйтесь: видимо, виноват ваш не очень рациональный стиль вождения. А в случае большей разницы не в вашу пользу надо искать техническую проблему в авто - и об этом мы поговорим ниже.

Совет: максимально проясните вашу ситуацию. И уже после этого начинайте борьбу за экономию топлива. В том числе опираясь и на наши советы ниже.

От чего зависит расход топлива

Даже если иметь в виду, что все водители управляют машиной вполне рационально, все равно можно заметить большую разницу в аппетите разных моделей. Этому есть несколько объяснений, которые следует учитывать при выборе автомобиля в автосалоне или на авторынке:

  • Размерный класс машины. Более тяжелые авто потребляют больше;
  • Тип автомобиля. Внедорожники, кроссоверы и легковушки с полным приводом, минивэны и компактвэны потребляют больше;
  • Тип двигателя. Дизельные моторы потребляют существенно меньше (на 1,0 - 2,0 л/100 км), чем аналогичные по объему бензиновые агрегаты;
  • Модель двигателя. Есть моторы, специально задуманные для спортивной езды, с большой мощностью и большим крутящим моментом. При их создании конструкторы ставили экономичность на последнее место. Кроме того, много горючего потребляют двигатели старых поколений, которые долго оставались на конвейере и дожили до наших дней на отдельных популярных моделях.
  • Тип трансмиссии. Автоматические коробки передач часто добавляют к расходу топлива немалый процент - вплоть до 1,0 литра на 100 км, особенно если водитель управляет не совсем правильно. В первую очередь речь идет о классических АКП с гидротрансформатором, "роботы" обоих типов и вариаторы более экономны.

Автоэксперт Дмитрий Чабан, тест-пилот тестовой команды Tyres Testing Group, объясняет:

"Никому не хочется выложить немалые деньги за новенький автомобиль, а потом испытать разочарование - в том числе из-за высоких расходов на заправку. Поэтому об этом нужно подумать еще при выборе авто. Перед покупкой посетите автосалон и обязательно (!) не просто поведите тест-драйв, а примерьте авто на себя и свои потребности.

После проверки машины на удобство и вместительность обратите внимание на паспортный и реальный расход топлива. Большинство моделей сегодня показывают на панели и среднюю цифру, и текущий расход, нужно только не забыть обнулить показатели перед тест-драйвом. Во время пробной поездки проверяйте не только посадку, обзорность по зеркалам и через стекло, но и реакции силового агрегата - и не пытайтесь ехать экономно, наоборот, придерживайтесь вашей обычной манеры езды и не избегайте пробок.

Короткий тест-драйв на несколько километров как раз и покажет значение, близкое к максимальному, ведь именно во время коротких пробегов и медленной езды в пробках расход топлива увеличивается. А вот в автомобилях с гибридными силовыми агрегатами все наоборот. Поэтому на них лучше, по возможности, проехать быстро по пустой дороге - в таком режиме гибрид менее эффективен."

Виновато техническое состояние

Одна из наиболее распространенных причин большого аппетита машины - технические проблемы, причем часто это мелочи, недорогие при устранении:

  • Изношенные или засоренные отложениями свечи зажигания (бензиновые моторы);
  • Засоренные топливные форсунки-инжекторы (бензиновые моторы);
  • Изношенные, с нарушениями настроек топливные форсунки (дизели);
  • Нарушение углов становления колес;
  • Проблемы с колесными тормозными механизмами - суппортами, колодками, приводом стояночного тормоза.

Подобные неполадки могут добавлять к расходу 0,5-1,0 л/100 км, при том что благодаря комфортности современных моделей водитель может ничего не замечать и воспринимает машину как вполне исправную.

Совет: ключевое условие экономичной езды - полная исправность машины. Если привести в порядок технику, расход вернется к штатным параметрам. Конечно, при условии, если водитель управляет машиной рационально, без ненужных переключений передач и лишних ускорений "газ в пол".

Почему авто &quot;жрет&quot; много горючего: 5 причин, которые стоит знать каждому водителюФото: регулярное ТО - ключ к экономии топлива. Дополнительный фактор - давление в шинах (gettyimages.com)

Неадекватные условия эксплуатации

Машина может потреблять много топлива, если она эксплуатируется не так, как предусмотрено производителем. Например, будьте готовы к перерасходу, если вы:

  • Отправляетесь на массивном кроссовере с приводом 4х4 в дальние вояжи по скоростным трассам. Большая машина будет потреблять лишнее из-за высокого кузова с большим аэродинамическим сопротивлением. На таких авто следует держать скорость не выше 90-100 км/ч, избегать частой смены скорости и переключения передач;
  • Используете мощный полноразмерный внедорожник в городском режиме. Перерасход гарантирован благодаря массивным колесам (их надо раскручивать после каждого светофора как четыре маховика), сложной трансмиссии с дополнительными валами и высокой массе. На таких машинах в городе надо избегать маршрутов с многочисленными перекрестками и пробками;
  • На маленькой машинке с двигателем небольшого объема (1,0-1,2 л) путешествуете по междугородним трассам, в скоростном режиме и с большой нагрузкой в салоне и багажнике. Современные малообъемные моторчики способны на такое, но при этом работают на высоких оборотах и потребляют много топлива.


Совет: выбирайте авто в соответствии с реальными потребностями. Если ваши приоритеты в поездках поменялись, а машину вы поменять не можете, старайтесь держать ее двигатель в режимах, максимально приближенных к экономичным для данного типа авто.

Автоэксперт, тест-пилот Дмитрий Чабан отмечает, что большинство современных моделей создаются как максимально экономичные. Все, что можно, конструкторы каждого авто для экономичности уже сделали. Но от владельца зависит, будет ли машина оставаться в пределах заводских параметров во время эксплуатации. Для этого водитель должен поддерживать машину в исправном состоянии, вовремя проверять давление в шинах и соблюдать правила экономичного управления.

