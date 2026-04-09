Чому авто "жере" багато пального: 5 причин, які варто знати кожному водію

08:24 09.04.2026 Чт
6 хв
Ціни на пальне зростають настільки, що деякі водії ладні поміняти авто на більш економічне. Чи є сенс у цьому?
aimg Ігор Широкун
Фото: коли ціни на стелах зростають щоранку, гарний настрій мають тільки водії економічних авто (freepik.com)

Невблаганні цифри на стелах АЗС спонукають навіть забезпечених автомобілістів замислитись: чому моє авто їсть більше, ніж сусідське? А і справді, чому?

Про чинники, що впливають на витрату пального машиною, і про те, як повернути їх на свою користь, читайте в матеріалі РБК-Україна.

Головне

  • Машина "їсть" забагато палива - скільки це по-вашому?
  • Причин великого апетиту декілька, і всі їх легко виявити
  • Не та машина - є випадки, коли дійсно варто пересісти на іншу модель
  • Водій сам збільшує витрату - чому слід навчитись заново
  • Машина "бере" забагато - ви впевнені?

Перше, з чого слід почати водієві, який запідозрив свою машину у марнотратстві: чи справді так воно і є? Можливо, вас просто вразили цифри на чеках після заправки?

Фото: тільки від повністю справної машини можна чекати малої витрати палива (gettyimages.com)

Насправді, об’єктивно оцінити апетит машини неважко:

  • Знайдіть офіційні цифри витрати пального вашою моделлю – для вашого двигуна і вашої трансмісії (коробка передач), для трьох циклів - міського, заміського і мішаного. Цим цифрам, хоча й з невеликою похибкою, можна довіряти.
  • Визначайте витрату пального. Залийте повний, під самі вінця, бак, так, щоб бачити рівень пального піж корком, і проїхавши сто-двісті кілометрів, знову заправтесь "до повного". Кількість долитих літрів перерахуйте на 100 км пробігу. Краще влаштувати цей тест у в заміському циклі - так ймовірна методологічна похибка буде менше.
  • Порівняйте ваш результат з паспортними характеристиками. Певно, ваша реальна витрата буде більшою. Але якщо різниця не перевищить 0,5-1,0 л, не хвилюйтесь: мабуть, винен ваш не дуже раціональний стиль керування. А у випадку більшої різниці не на вашу користь треба шукати технічну проблему в авто – і про це ми поговоримо нижче.

Порада: максимально проясніть вашу ситуацію. І вже після того розпочинайте боротьбу за економію пального. У тому числі спираючись і на наші поради нижче.

Від чого залежить витрата пального

Навіть коли мати на увазі, що всі водії керують машиною цілком раціонально, все одно можна помітити велику різницю в апетиті різних моделей. Цьому є кілька пояснень, які слід враховувати при виборі автомобіля автосалоні чи на авторинку:

  • Розмірний клас машини. Більш важкі авто споживають більше;
  • Тип автомобіля. Позашляховики, кросовери і легковики з повним приводом, мінівени і компактвени споживають більше;
  • Тип двигуна. Дизельні мотори споживають суттєво менше (на 1,0 – 2,0 л/100 км), ніж аналогічні за об’ємом бензинові агрегати;
  • Модель двигуна. Є мотори, спеціально задумані для спортивної їзди, з великою потужністю і великим обертовим моментом. При їх створенні конструктори ставили економічність на останнє місце. Крім того, багато пального споживають двигуни старих поколінь, які довго залишалися на конвеєрі і дожили до наших днів на окремих популярних моделях.
  • Тип трансмісії. Автоматичні коробки передач часто додають до витрати пального чималий відсоток - аж до 1,0 літра на 100 км, особливо якщо водій керує не зовсім правильно. В першу чергу йдеться про класичні АКП з гідротрансформатором, "роботи" обох типів і варіатори більш ощадливі.

Автоексперт Дмитро Чабан, тест-пілот тестової команди Tyres Testing Group, пояснює:

"Нікому не хочеться викласти чималі гроші за новенький автомобіль, а потім відчути розчарування – у тому числі через високі витрати на заправку. Тож про це потрібно подумати ще при виборі авто. Перед покупкою завітайте в автосалон і обов'язково (!) не просто поведіть тест-драйв, а приміряйте авто на себе і свої потреби.

Після перевірки машини на зручність і місткість зверніть увагу на паспортну та реальну витрату палива. Більшість моделей сьогодні показують на панелі і середню цифру, і поточну витрату, потрібно тільки не забути обнулити показники перед тест-драйвом. Під час пробної поїздки перевіряйте не лише посадку, оглядовість по дзеркалах та через скло, а й реакції силового агрегату - і не намагайтеся їхати ощадливо, навпаки, дотримуйтесь вашої звичайної манери їзди та не уникайте заторів.

Короткий тест-драйв на кілька кілометрів якраз і покаже значення, близьке до максимального, адже саме під час коротких пробігів і повільної їзди в заторах витрата палива збільшується. А ось в автомобілях з гібридними силовими агрегатами все навпаки. Тому на них краще, за можливості, проїхати швидко по порожній дорозі - у такому режимі гібрид менш ефективний."

Винен технічний стан

Одна з найбільш поширених причин великого апетиту машини – технічні проблеми, причому часто це дрібниці, недорогі при усуненні:

  • Зношені або засмічені відкладеннями свічки запалювання (бензинові мотори);
  • Засмічені паливні форсунки-інжектори (бензинові мотори);
  • Зношені, з порушеннями налаштувань паливні форсунки (дизелі);
  • Порушення кутів становлення коліс;
  • Проблеми з колісними гальмівними механізмами - супортами, колодками, приводом стоянкового гальма.

Подібні негаразди можуть додавати до витрати 0,5-1,0 л/100 км, при тому що завдяки комфортності сучасних моделей водій може нічого не помічати і сприймає машину як цілком справну.

Порада: ключова умова економічної їзди – повна справність машини. Якщо привести до ладу техніку, витрата повернеться до штатних параметрів. Звісно, за умови, якщо водій керує машиною раціонально, без непотрібних перемикань передач і зайвих прискорень "газ у підлогу".

Чому авто &quot;жере&quot; багато пального: 5 причин, які варто знати кожному водіюФото: регулярне ТО - ключ до економії пального. Додатковий чинник - тиск у шинах (gettyimages.com)

Неадекватні умови експлуатації

Машина може споживати забагато пального, якщо вона експлуатується не так, як передбачено виробником. Наприклад, будьте готові до перевитрат, якщо ви:

  • Відправляєтесь на масивному кросовері з приводом 4х4 у далекі вояжі швидкісними трасами. Велика машина буде споживати зайве через високий кузов з великим аеродинамічним опором. На таких авто слід тримати швидкість не вище 90-100 км/год, уникати частої зміни швидкості і перемикання передач;
  • Використовуєте потужний повнорозмірний позашляховик у міському режимі. Перевитрата гарантована завдяки масивним колесам (їх треба розкручувати після кожного світлофора мов чотири маховики), складній трансмісії з додатковими валами і високій масі. На таких машинах у місті треба уникати маршрутів з численними перехрестями і корками;
  • На маленькій машинці з двигуном невеликого об’єму (1,0-1,2 л) мандруєте міжміськими трасами, у швидкісному режимі і з великим навантаженням у салоні і багажнику. Сучасні малооб’ємні моторчики спроможні на таке, але при цьому працюють на високих обертах і споживають забагато палива.


Порада: обирайте авто відповідно до реальних потреб. Якщо ваші пріоритети у поїздках помінялись, а машину ви поміняти не можете, намагайтесь тримати її двигун у режимах, максимально наближених до економічних для даного типу авто.

Автоексперт, тест-пілот Дмитро Чабан наголошує, що більшість сучасних моделей створюються як максимально економічні. Все, що можна, конструктори кожного авто для економічності вже зробили. Але від власника залежить, чи буде машина залишатись у межах заводських параметрів під час експлуатації. Для цього водій має підтримувати машину у справному стані, вчасно перевіряти тиск у шинах і дотримуватись правил економічного керування.

Минулого разу у нашій публікації ми детально обговорювали, наскільки вигідно використовувати ГБО, шукали 5 причин перейти на газ та ділились рекомендаціями щодо правильного вибору системи.

З ранку і до самої ночі: українців попередили про графіки відключення світла 9 квітня
З ранку і до самої ночі: українців попередили про графіки відключення світла 9 квітня
