Почему городской лимит именно 50 км/ч: что скрывают ПДД

Типичное почти для всего мира ограничение скорости в пределах населенных пунктов - 50 км/ч. Почему столько и почему так опасно эту цифру превышать - тем более что и наши ПДД в этом вопросе снисходительны к водителю?
О том, почему важно в населенном пункте ездить именно до 50 км/ч и что ждет нарушителя, читайте в материале РБК-Украина.
В большинстве стран Европы, да и всего мира, установлено стандартное ограничение скорости в пределах населенных пунктов - 50 км/ч.
На первый взгляд, это определенная Правилами дорожного движения формальность, но еще несколько лет назад в Украине действовал лимит 60 км/ч, и этого законодателям показалось слишком много. На самом деле за ограничением стоит целая система аргументов, исследований и драматических событий, и цифра отнюдь не случайна.
Городские ограничения скорости в первую очередь направлены на защиту пешеходов. Статистика свидетельствует: около 80% наездов на людей случаются именно в черте города. Из них примерно 25% - на пешеходных переходах, а остальные - в местах, где люди переходят дорогу вне разрешенных зон, то есть там, где водитель не ожидает появления человека. И это критически важный момент.
Устанавливая лимит скорости, законодатели всех стран ориентировались как минимум на три ключевые цели:
Это не случайная цифра, она базируется на многолетних исследованиях в сфере безопасности дорожного движения:
Реакция водителя. При скорости 50 км/ч водитель имеет больше времени на реакцию в случае опасности - пешеход, ребенок, другое авто.
Тормозной путь. На сухом асфальте тормозной путь с 50 км/ч составляет примерно 25 - 35 метров (зависит от модели шин и покрытия). При 60 км/ч - уже около 45 метров. Рост здесь не линейный, и явно не в пользу пешехода.
Вероятность выживания пешехода. При наезде на пешехода на скорости 50 км/ч шанс выжить для него - около 60%. При 60 км/ч - уже менее 20%, так как сила удара машины будет больше. Физика движения и физиология человека, ничего больше.
Инфраструктура города. Улицы, перекрестки, остановки общественного транспорта - все это создает обстановку, где более высокая скорость становится опасной.
Нарушение скоростного режима в городе - это не просто наказание от государства, это риск для жизни. Хотя и штрафы весомые. Итак, последствий превышения скорости в населенном пункте целый букет:
- Штраф. В Украине превышение скорости более чем на 20 км/ч - это наложение штрафа 340 грн, а превышение более чем на 50 км/ч - 1700 грн.
- Штраф через автоматическую фото- и видеофиксацию. Система автоматического контроля фиксирует нарушения, даже если водитель не остановлен патрулем. Если оплатить такой штраф вовремя, сумма будет вдвое ниже.
- Аварии. По статистике, превышение скорости - одна из главных причин ДТП в городах.
- Тюрьма. В случае аварии с пострадавшими на виновника ложится уголовная ответственность. То есть водитель может сесть за решетку.
Правила не всегда объясняют, почему именно так, а не иначе. И это создает иллюзию формальности, особенно у слишком "свободолюбивых" граждан. Но стоит понять, что:
Еще одно интересное замечание на тему "ПДД и скорость". На сегодня в Украине есть так называемое "ненаказуемое превышение": если скорость превышена не более чем на 20 км/ч, водитель штраф не получает. Но если происходит ДТП с участием автомобиля-нарушителя, такое превышение фиксируется и в суде считается отягчающим обстоятельством.
Да, городской лимит в 50 км/ч - это может показаться слишком суровым для современных авто, динамичных и оснащенных системами безопасности и электронными помощниками. Но это ограничение на пользу самому водителю, ведь ни один из нас не застрахован от столкновения с пешеходом.
И тогда водитель становится максимально заинтересованным в том, чтобы пешеход выжил - что гораздо вероятнее, когда удар произошел на меньшей скорости - скажем, на 50 км/ч, а не на 70 км/ч.
При подготовке статьи были использованы материалы Autocentre и Autocar.