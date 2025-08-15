ua en ru
Пт, 15 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Почему городской лимит именно 50 км/ч: что скрывают ПДД

Пятница 15 августа 2025 18:00
UA EN RU
Почему городской лимит именно 50 км/ч: что скрывают ПДД Фото: в населенном пункте наибольшая вероятность попасть в ДТП, и чем меньше будет скорость - тем мягче последствия (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Игорь Широкун

Типичное почти для всего мира ограничение скорости в пределах населенных пунктов - 50 км/ч. Почему столько и почему так опасно эту цифру превышать - тем более что и наши ПДД в этом вопросе снисходительны к водителю?

О том, почему важно в населенном пункте ездить именно до 50 км/ч и что ждет нарушителя, читайте в материале РБК-Украина.

Лимит скорости в городе

В большинстве стран Европы, да и всего мира, установлено стандартное ограничение скорости в пределах населенных пунктов - 50 км/ч.

На первый взгляд, это определенная Правилами дорожного движения формальность, но еще несколько лет назад в Украине действовал лимит 60 км/ч, и этого законодателям показалось слишком много. На самом деле за ограничением стоит целая система аргументов, исследований и драматических событий, и цифра отнюдь не случайна.

Зачем нужны ограничения скорости

Городские ограничения скорости в первую очередь направлены на защиту пешеходов. Статистика свидетельствует: около 80% наездов на людей случаются именно в черте города. Из них примерно 25% - на пешеходных переходах, а остальные - в местах, где люди переходят дорогу вне разрешенных зон, то есть там, где водитель не ожидает появления человека. И это критически важный момент.

Устанавливая лимит скорости, законодатели всех стран ориентировались как минимум на три ключевые цели:

  • Улучшение видимости и реакции: При более низкой скорости пешеходу легче заметить машину, а водитель имеет больше шансов заблаговременно увидеть человека на дороге - это связано с особенностями человеческого зрения.
  • Уменьшение тормозного пути: Если водитель заметил пешехода с опозданием, меньшая скорость позволяет быстрее остановиться, снижая риск столкновения.
  • Смягчение последствий: В случае, если столкновение с человеком все же произойдет, при меньшей скорости травмы будут менее серьезными, а шансы на выживание - выше.

Почему городской лимит именно 50 км/ч: что скрывают ПДДФото: городской лимит скорости установлен в первую очередь для большей безопасности пешеходов (gettyimages.com)

Почему именно 50 км/ч?

Это не случайная цифра, она базируется на многолетних исследованиях в сфере безопасности дорожного движения:

Реакция водителя. При скорости 50 км/ч водитель имеет больше времени на реакцию в случае опасности - пешеход, ребенок, другое авто.

Тормозной путь. На сухом асфальте тормозной путь с 50 км/ч составляет примерно 25 - 35 метров (зависит от модели шин и покрытия). При 60 км/ч - уже около 45 метров. Рост здесь не линейный, и явно не в пользу пешехода.

Вероятность выживания пешехода. При наезде на пешехода на скорости 50 км/ч шанс выжить для него - около 60%. При 60 км/ч - уже менее 20%, так как сила удара машины будет больше. Физика движения и физиология человека, ничего больше.

Инфраструктура города. Улицы, перекрестки, остановки общественного транспорта - все это создает обстановку, где более высокая скорость становится опасной.

Что будет, если нарушить?

Нарушение скоростного режима в городе - это не просто наказание от государства, это риск для жизни. Хотя и штрафы весомые. Итак, последствий превышения скорости в населенном пункте целый букет:

- Штраф. В Украине превышение скорости более чем на 20 км/ч - это наложение штрафа 340 грн, а превышение более чем на 50 км/ч - 1700 грн.

- Штраф через автоматическую фото- и видеофиксацию. Система автоматического контроля фиксирует нарушения, даже если водитель не остановлен патрулем. Если оплатить такой штраф вовремя, сумма будет вдвое ниже.

- Аварии. По статистике, превышение скорости - одна из главных причин ДТП в городах.

- Тюрьма. В случае аварии с пострадавшими на виновника ложится уголовная ответственность. То есть водитель может сесть за решетку.

Что скрывают ПДД

Правила не всегда объясняют, почему именно так, а не иначе. И это создает иллюзию формальности, особенно у слишком "свободолюбивых" граждан. Но стоит понять, что:

  • ПДД - это компромисс между свободой водителя и безопасностью окружающих. В число которых, кстати, постоянно попадает и сам водитель, когда оставляет авто.
  • 50 км/ч - это предел, за которым риски возрастают в разы.
  • Это не просто норма - это результат анализа тысяч трагедий, которые могли бы не произойти.

Еще одно интересное замечание на тему "ПДД и скорость". На сегодня в Украине есть так называемое "ненаказуемое превышение": если скорость превышена не более чем на 20 км/ч, водитель штраф не получает. Но если происходит ДТП с участием автомобиля-нарушителя, такое превышение фиксируется и в суде считается отягчающим обстоятельством.

Вывод

Да, городской лимит в 50 км/ч - это может показаться слишком суровым для современных авто, динамичных и оснащенных системами безопасности и электронными помощниками. Но это ограничение на пользу самому водителю, ведь ни один из нас не застрахован от столкновения с пешеходом.

И тогда водитель становится максимально заинтересованным в том, чтобы пешеход выжил - что гораздо вероятнее, когда удар произошел на меньшей скорости - скажем, на 50 км/ч, а не на 70 км/ч.

Ранее в нашей публикации мы рассказывали водителям, какие автомобильные фары лучше светят и почему.

Также в наших публикациях недавно мы предостерегали потребителей от пяти грубых ошибок, которые совершают автомобилисты при выборе типа кузова.

При подготовке статьи были использованы материалы Autocentre и Autocar.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости
Белый дом назвал состав делегации на встречу Трампа и Путина, - Sky News
Белый дом назвал состав делегации на встречу Трампа и Путина, - Sky News
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия