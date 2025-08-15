Чому міський ліміт саме 50 км/год: що приховують ПДР

Типове майже для всього світу обмеження швидкості в межах населених пунктів - 50 км/год. Чому стільки і чому так небезпечно цю цифру перевищувати - тим більше що і наші ПДР в цьому питанні поблажливі до водія?

Про те, чому важливо у населеному пункті їздити саме до 50 км/год і що чекає на порушника, читайте в матеріалі РБК-Україна .

Ліміт швидкості у місті

У більшості країн Європи, та й усього світу, встановлене стандартне обмеження швидкості в межах населених пунктів - 50 км/год.

На перший погляд, це визначена Правилами дорожнього руху формальність, але ще кілька років тому в Україні діяв ліміт 60 км/год, і цього законодавцям здалося забагато. Насправді за обмеженням стоїть ціла система аргументів, досліджень і драматичних подій, і цифра аж ніяк не випадкова.

Навіщо потрібні обмеження швидкості

Міські обмеження швидкості насамперед спрямовані на захист пішоходів. Статистика свідчить: близько 80% наїздів на людей трапляються саме в межах міста. З них приблизно 25% - на пішохідних переходах, а решта - в місцях, де люди переходять дорогу поза дозволеними зонами, тобто там, де водій не очікує появи людини. І це критично важливий момент.

Встановлюючи ліміт швидкості, законодавці усіх країн орієнтувались щонайменше на три ключові мети:

Покращення видимості та реакції: При нижчій швидкості автомобіль легше помітити пішоходу, а водій має більше шансів завчасно побачити людину на дорозі - це пов’язано з особливостями людського зору.

Зменшення гальмівного шляху: Якщо водій помітив пішохода із запізненням, менша швидкість дозволяє швидше зупинитися, знижуючи ризик зіткнення.

Пом’якшення наслідків: У разі, якщо зіткнення з людиною все ж відбудеться, при меншій швидкості травми будуть менш серйозними, а шанси на виживання - вищими.

Фото: міський ліміт швидкості встановлений в першу чергу задля більшої безпеки пішоходів (gettyimages.com)

Чому саме 50 км/год?

Це не випадкове цифра, вона базується на багаторічних дослідженнях у сфері безпеки дорожнього руху:

Реакція водія. При швидкості 50 км/год водій має більше часу на реакцію у разі небезпеки - пішохід, дитина, інше авто.

Гальмівний шлях. На сухому асфальті гальмівний шлях з 50 км/год становить приблизно 25 - 35 метрів (залежить від моделі шин і покриття). При 60 км/год - вже близько 45 метрів. Зростання тут не лінійне, і явно не на користь пішохода.

Ймовірність виживання пішохода. При наїзді на пішохода на швидкості 50 км/год шанс вижити для нього - близько 60%. При 60 км/год - уже менше 20%, бо сила удару машини буде більшою. Фізика руху і фізіологія людини, нічого більше.

Інфраструктура міста. Вулиці, перехрестя, зупинки громадського транспорту - усе це створює обстановку, де більш висока швидкість стає небезпечною.

Що буде, якщо порушити?

Порушення швидкісного режиму в місті - це не просто покарання від держави, це ризик для життя. Хоча і штрафи вагомі. Отже, наслідків перевищення швидкості у населеному пункті цілий букет:

- Штраф. В Україні перевищення швидкості на понад 20 км/год - це стягнення 340 грн, а перевищення понад 50 км/год - 1700 грн.

- Штраф через автоматичну фото- та відеофіксацію. Система автоматичного контролю фіксує порушення, навіть якщо водій не зупинений патрулем. Якщо сплатити штраф вчасно, сума буде удвічі нижчою.

- Аварії. За статистикою, перевищення швидкості - одна з головних причин ДТП у містах.

- В’язниця. У разі аварії з постраждалими на винуватця лягає кримінальна відповідальність. Тобто водій може сісти за грати.

Що приховують ПДР

Правила не завжди пояснюють, чому саме так, а не інакше. І це створює ілюзію формальності, особливо у надто "волелюбних" громадян. Але варто зрозуміти, що:

ПДР - це компроміс між свободою водія і безпекою оточуючих. До числа яких, до речі, постійно потрапляє і сам водій, коли залишає авто.

50 км/год - це межа, за якою ризики зростають у рази.

Це не просто норма - це результат аналізу тисяч трагедій, які могли б не статися.

Ще одне цікаве зауваження на тему "ПДР і швидкість". На сьогодні в Україні є так зване "непокаране перевищення": якщо швидкість перевищено не більше ніж на 20 км/год, водій штраф не отримує. Але якщо стається ДТП за участю автомобіля-порушника, таке перевищення фіксується і в суді вважається обтяжливою обставиною.

Висновок

Так, міський ліміт у 50 км/год - це може здаватись надто суворим для сучасних авто, динамічних і устаткованих системами безпеки та електронними помічниками. Але це обмеження на користь самому водієві, адже жоден з нас не застрахований від зіткнення з пішоходом.

І тоді водій стає максимально зацікавленим у тому, щоб пішохід вижив - що набагато ймовірніше, коли удар стався на меншій швидкості - скажімо, на 50 км/год, а не на 70 км/год.