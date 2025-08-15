ua en ru
Чому міський ліміт саме 50 км/год: що приховують ПДР

П'ятниця 15 серпня 2025 18:00
Чому міський ліміт саме 50 км/год: що приховують ПДР Фото: у населеному пункті найбільша ймовірність потрапити в ДТП, і чим меншою буде швидкість - тим м'якішими наслідки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ігор Широкун

Типове майже для всього світу обмеження швидкості в межах населених пунктів - 50 км/год. Чому стільки і чому так небезпечно цю цифру перевищувати - тим більше що і наші ПДР в цьому питанні поблажливі до водія?

Про те, чому важливо у населеному пункті їздити саме до 50 км/год і що чекає на порушника, читайте в матеріалі РБК-Україна.

Ліміт швидкості у місті

У більшості країн Європи, та й усього світу, встановлене стандартне обмеження швидкості в межах населених пунктів - 50 км/год.

На перший погляд, це визначена Правилами дорожнього руху формальність, але ще кілька років тому в Україні діяв ліміт 60 км/год, і цього законодавцям здалося забагато. Насправді за обмеженням стоїть ціла система аргументів, досліджень і драматичних подій, і цифра аж ніяк не випадкова.

Навіщо потрібні обмеження швидкості

Міські обмеження швидкості насамперед спрямовані на захист пішоходів. Статистика свідчить: близько 80% наїздів на людей трапляються саме в межах міста. З них приблизно 25% - на пішохідних переходах, а решта - в місцях, де люди переходять дорогу поза дозволеними зонами, тобто там, де водій не очікує появи людини. І це критично важливий момент.

Встановлюючи ліміт швидкості, законодавці усіх країн орієнтувались щонайменше на три ключові мети:

  • Покращення видимості та реакції: При нижчій швидкості автомобіль легше помітити пішоходу, а водій має більше шансів завчасно побачити людину на дорозі - це пов’язано з особливостями людського зору.
  • Зменшення гальмівного шляху: Якщо водій помітив пішохода із запізненням, менша швидкість дозволяє швидше зупинитися, знижуючи ризик зіткнення.
  • Пом’якшення наслідків: У разі, якщо зіткнення з людиною все ж відбудеться, при меншій швидкості травми будуть менш серйозними, а шанси на виживання - вищими.

Чому міський ліміт саме 50 км/год: що приховують ПДРФото: міський ліміт швидкості встановлений в першу чергу задля більшої безпеки пішоходів (gettyimages.com)

Чому саме 50 км/год?

Це не випадкове цифра, вона базується на багаторічних дослідженнях у сфері безпеки дорожнього руху:

Реакція водія. При швидкості 50 км/год водій має більше часу на реакцію у разі небезпеки - пішохід, дитина, інше авто.

Гальмівний шлях. На сухому асфальті гальмівний шлях з 50 км/год становить приблизно 25 - 35 метрів (залежить від моделі шин і покриття). При 60 км/год - вже близько 45 метрів. Зростання тут не лінійне, і явно не на користь пішохода.

Ймовірність виживання пішохода. При наїзді на пішохода на швидкості 50 км/год шанс вижити для нього - близько 60%. При 60 км/год - уже менше 20%, бо сила удару машини буде більшою. Фізика руху і фізіологія людини, нічого більше.

Інфраструктура міста. Вулиці, перехрестя, зупинки громадського транспорту - усе це створює обстановку, де більш висока швидкість стає небезпечною.

Що буде, якщо порушити?

Порушення швидкісного режиму в місті - це не просто покарання від держави, це ризик для життя. Хоча і штрафи вагомі. Отже, наслідків перевищення швидкості у населеному пункті цілий букет:

- Штраф. В Україні перевищення швидкості на понад 20 км/год - це стягнення 340 грн, а перевищення понад 50 км/год - 1700 грн.

- Штраф через автоматичну фото- та відеофіксацію. Система автоматичного контролю фіксує порушення, навіть якщо водій не зупинений патрулем. Якщо сплатити штраф вчасно, сума буде удвічі нижчою.

- Аварії. За статистикою, перевищення швидкості - одна з головних причин ДТП у містах.

- В’язниця. У разі аварії з постраждалими на винуватця лягає кримінальна відповідальність. Тобто водій може сісти за грати.

Що приховують ПДР

Правила не завжди пояснюють, чому саме так, а не інакше. І це створює ілюзію формальності, особливо у надто "волелюбних" громадян. Але варто зрозуміти, що:

  • ПДР - це компроміс між свободою водія і безпекою оточуючих. До числа яких, до речі, постійно потрапляє і сам водій, коли залишає авто.
  • 50 км/год - це межа, за якою ризики зростають у рази.
  • Це не просто норма - це результат аналізу тисяч трагедій, які могли б не статися.

Ще одне цікаве зауваження на тему "ПДР і швидкість". На сьогодні в Україні є так зване "непокаране перевищення": якщо швидкість перевищено не більше ніж на 20 км/год, водій штраф не отримує. Але якщо стається ДТП за участю автомобіля-порушника, таке перевищення фіксується і в суді вважається обтяжливою обставиною.

Висновок

Так, міський ліміт у 50 км/год - це може здаватись надто суворим для сучасних авто, динамічних і устаткованих системами безпеки та електронними помічниками. Але це обмеження на користь самому водієві, адже жоден з нас не застрахований від зіткнення з пішоходом.

І тоді водій стає максимально зацікавленим у тому, щоб пішохід вижив - що набагато ймовірніше, коли удар стався на меншій швидкості - скажімо, на 50 км/год, а не на 70 км/год.

Раніше в нашій публікації ми розповідали водіям, які автомобільні фари краще світять та чому.

Також у наших публікаціях нещодавно ми застерігали споживачів від п’яти грубих помилок, які роблять автомобілісти при виборі типу кузова.

При підготовці статті були використані матеріали Autocentre та Autocar.

Білий дім назвав склад делегації на зустрічі Трампа та Путіна, - Sky News
