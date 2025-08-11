Почему в Европе популярны маленькие машины: 5 неочевидных причин

Одна из крепких украинских автомобильных традиций - отрицание компактных легковушек А- и В-классов. Возможно, мы зря отказываемся от этих малышей, ведь в Европе это один из самых популярных сегментов?
О реальных аргументах за приобретение автомобилей городского и субкомпактного классов читайте в материале РБК-Украина.
Все мы знаем, что маленькая машина стоит дешевле, потребляет меньше топлива, проще в управлении и парковке в пределах большого города (кстати, часто это ошибочные стереотипы, но сегодня речь не о том).
Однако об общеизвестных различиях мы говорить сейчас не будем. Вместо этого приведем некоторые другие аргументы, заставляющие жителей развитых - и казалось бы, более богатых - стран покупать авто совсем небольших габаритов.
Пожалуй, главное, почему автомобилисты многих стран охотно покупают маленькие автомобили - они не такие уж и маленькие. Современная классификация определяет А-класс или city cars (городские автомобили) как машины длиной до 3,4 - 3,7 метра. А это больше, чем "горбатый" ЗАЗ-965 "Запорожец" - известный всем своими скромными габаритами (довжина 3,33 м).
Не удивительно, что правильно спроектированные городские автомобильчики легко вмещают четырех взрослых граждан, которые не испытывают во время поездки никакого дискомфорта. А когда нужно, эти малыши перевозят и груз - даже такой габаритный, как холодильник или стиральная машина - правда, вместо задних пассажиров.
В развитых странах, где действует эффективное налоговое законодательство, важная причина для покупки маленьких авто - меньший налог.
Способ взимания может быть разный - или ежегодный платеж, или разовый сбор при покупке в салоне или регистрации. Однако система всегда настроена так, что за меньшую машину гражданин платит меньше. Причем разница часто бывает очень заметной.
Образ жизни большинства жителей европейских городов отличается от того, к которому привыкли украинские граждане. Больший автомобиль среднестатистическому европейцу часто и не нужен: он не пользуется авто для загородных выездов (нет дачи), не ездит им на дальние расстояния по автобанам (для этого есть поезда или самолеты), не перевозит стройматериалы (ремонт - забота владельца жилья или специальной фирмы).
Поэтому, именно небольшая машина на два взрослых и два менее просторных пассажирских места - именно то, что нужно.
Большинство расчетливых европейцев стараются менять машины как можно чаще, то есть как можно ближе к окончанию гарантийного срока. Потому что так проще экономить на сервисе, страховках и прочих сопутствующих расходах.
Понятно, что с недорогими более дешевыми машинками такая "ротация" будет проще.
Довольно часто вторая машина в благополучной западноевропейской семье сознательно выбирается именно малого класса. И здесь во внимание берутся тоже не только экономические причины, но и упомянутые в предыдущих абзацах функциональные особенности - компактность, удобство с парковкой, налоговые тонкости.
Мы отнюдь не агитируем отечественного потребителя срочно пересаживаться на миниатюрные городские автомобильчики - всему свое место и свое время. Как по нам, главное объяснение того, что у нас машины А- и В-классов не в почете - они менее универсальны.
А это качество - одно из самых главных для украинского пользователя. Который использует свое авто и для поездок на работу, и на пикник, и в отпуск, и на вывоз урожая с дачи и т.д.
При подготовке статьи были использованы материалы Autocentre и Autocar