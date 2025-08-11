Почему в Европе популярны маленькие машины: 5 неочевидных причин

Какая машина лучше

Все мы знаем, что маленькая машина стоит дешевле, потребляет меньше топлива, проще в управлении и парковке в пределах большого города (кстати, часто это ошибочные стереотипы, но сегодня речь не о том).

Однако об общеизвестных различиях мы говорить сейчас не будем. Вместо этого приведем некоторые другие аргументы, заставляющие жителей развитых - и казалось бы, более богатых - стран покупать авто совсем небольших габаритов.

Все относительно

Пожалуй, главное, почему автомобилисты многих стран охотно покупают маленькие автомобили - они не такие уж и маленькие. Современная классификация определяет А-класс или city cars (городские автомобили) как машины длиной до 3,4 - 3,7 метра. А это больше, чем "горбатый" ЗАЗ-965 "Запорожец" - известный всем своими скромными габаритами (довжина 3,33 м).

Не удивительно, что правильно спроектированные городские автомобильчики легко вмещают четырех взрослых граждан, которые не испытывают во время поездки никакого дискомфорта. А когда нужно, эти малыши перевозят и груз - даже такой габаритный, как холодильник или стиральная машина - правда, вместо задних пассажиров.

Фото: рациональные и экономные европейцы отнюдь не брезгуют пользоваться маленькими машинками (unsplash.com)

Налоги

В развитых странах, где действует эффективное налоговое законодательство, важная причина для покупки маленьких авто - меньший налог.

Способ взимания может быть разный - или ежегодный платеж, или разовый сбор при покупке в салоне или регистрации. Однако система всегда настроена так, что за меньшую машину гражданин платит меньше. Причем разница часто бывает очень заметной.

Для чего больше?

Образ жизни большинства жителей европейских городов отличается от того, к которому привыкли украинские граждане. Больший автомобиль среднестатистическому европейцу часто и не нужен: он не пользуется авто для загородных выездов (нет дачи), не ездит им на дальние расстояния по автобанам (для этого есть поезда или самолеты), не перевозит стройматериалы (ремонт - забота владельца жилья или специальной фирмы).

Поэтому, именно небольшая машина на два взрослых и два менее просторных пассажирских места - именно то, что нужно.

Лучше меньше, но новее

Большинство расчетливых европейцев стараются менять машины как можно чаще, то есть как можно ближе к окончанию гарантийного срока. Потому что так проще экономить на сервисе, страховках и прочих сопутствующих расходах.

Понятно, что с недорогими более дешевыми машинками такая "ротация" будет проще.

Она не одна

Довольно часто вторая машина в благополучной западноевропейской семье сознательно выбирается именно малого класса. И здесь во внимание берутся тоже не только экономические причины, но и упомянутые в предыдущих абзацах функциональные особенности - компактность, удобство с парковкой, налоговые тонкости.

Вывод

Мы отнюдь не агитируем отечественного потребителя срочно пересаживаться на миниатюрные городские автомобильчики - всему свое место и свое время. Как по нам, главное объяснение того, что у нас машины А- и В-классов не в почете - они менее универсальны.

А это качество - одно из самых главных для украинского пользователя. Который использует свое авто и для поездок на работу, и на пикник, и в отпуск, и на вывоз урожая с дачи и т.д.