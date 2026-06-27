Стоит ли покупать авто, которое "видит" хуже водителя: как работают электронные ассистенты
Автомобиль берет на себя все больше функций управления, облегчая работу водителя. Но статистика показывает, что владельцы не всегда пользуются большинством имеющихся электронных помощников.Какие основания для такого недоверия?
О том, можно ли доверять электронным помощникам водителя и как часто ошибаются "глаза" автомобильного автопилота, читайте в материале РБК-Украина.
- Когда автомобиль использует собственные "глаза" - можно ли обойтись без этого
- Бывают ситуации, когда машина плохо видит, однако опытный водитель всегда готов к такому случаю
- Причина ошибок камер и радаров – сам владелец авто или мастера, обслуживающие машину
- Ошибки "автомобильного зрения" приводят к авариям, но производители принимают меры предосторожности
Фото: камера - самый дешевый из датчиков, фиксирующих объекты вокруг машины (subaru.com)
"Глаза" вашего авто: зачем они нужны
Современные автомобили часто имеют собственные "органы зрения", даже если данная модель или комплектация не предусматривает функций автопилота. Речь идет не только о камерах (собственно, об этом мы рассказываем ниже), но и о датчиках и системах другого типа. Они нужны для:
- контроля машины в полосе движения и считывания дорожных знаков;
- отслеживания дистанции до впереди идущего авто (адаптивный круиз-контроль или автоматическое экстренное торможение);
- мониторинга слепых зон по бокам автомобиля;
- парктроника и системы помощи при парковке;
- выявления объектов вокруг автомобиля и их скорости;
- классификации объектов - пешеход, ребенок, велосипед, столб, автомобиль и т. д.;
- наблюдения за водителем (контроль усталости и сосредоточенности);
- ночного видения снаружи автомобиля в темное время суток.
Когда автомобиль "слепнет"
Подчеркнем, что иногда перечисленные выше датчики и системы работают в составе автопилота, которым оснащается все больше автомобилей. А иногда они не участвуют в управлении, а всего лишь предупреждают о сближении с теми или иными объектами.
Но и в первом, и во втором случаях водитель может столкнуться с ситуацией, когда датчики "зрения" машины отказывают - и человеку за рулем приходится полагаться только на собственную внимательность и мастерство. И хорошо, если это произойдет не внезапно.
Проливной дождь, ливень. Как бы ни старались дворники очистить стекло перед глазами водителя и фронтальной камерой (камерами), ее оптика может сдаться перед стеной воды, "стоящей" в пространстве вокруг машины. И это при том, что у многих моделей (в частности, Subaru и Tesla) из всех органов зрения есть только камеры. Однако другие виды датчиков в дождь видят лучше.
Снегопад. Помимо камер, густого снегопада также боятся и радары, которые сканируют пространство вокруг машины радиоволнами (в первую очередь спереди и по бокам). Еще хуже, чем современные 4G-радары, пробивают снежную мглу лидары - лазерные датчики, которые автомобиль использует для построения картины пространства вокруг себя. То есть такая непогода опаснее ливня - большее количество систем не сможет заменить или подстраховать водителя.
Туман. В густом тумане камера первой выйдет из игры. Беспомощным окажется и лидар - микрокапли влаги препятствуют прохождению световых лучей. А вот радары показывают себя здесь с лучшей стороны, особенно те из них, которые отвечают за ближний (0,2-0,3 м) и средний радиус действия (30-80 м). Неудивительно, что автопроизводители часто дублируют камеры радарами.
Низко стоящее солнце. Камеры, как и человеческие глаза, довольно легко ослепить ярким светом. Если на рассвете и на закате солнце светит низко над дорогой, системы безопасности будут полностью или частично парализованы. К счастью, не надолго - пока лучи не отвернут от оптики. Отчасти это касается и ультразвуковых датчиков, с помощью которых автомобиль "смотрит" на близкое, до 2 м, расстояние.
Темнота. Да, в темноте камера видит хуже - а иногда не видит вовсе. И если для конструкторов это принципиально, они устанавливают инфракрасные камеры. Отработанная на танках ИК-технология позволяет водителю увидеть опасные объекты еще до того, как на них попадет луч фар. Радарам, лидарам и ультразвуковым датчикам темнота не мешает вовсе.
Пар и дым. Локальное задымление или пар, например, из канализации или вентиляционной решетки, воспринимается камерами и некоторыми лидарами как физический объект, столкновения с которым нужно избежать. Такую бдительность конструкторы считают чрезмерной - и борются с ней.
Фото: чтобы составить представление об обстановке вокруг, автомобиль использует целую систему датчиков (unsplash.com)
Когда виноват сам водитель
Александр Черевко, руководитель подразделения сервиса и технической поддержки компании Robert Bosch в Украине, рассказывает о других причинах неидеальной работы систем безопасности:
"Бывает, что вспомогательные системы с использованием камер и радаров срабатывают не так, как задумали конструкторы. Даже в хорошую погоду, даже в простых условиях. И тогда имеем аварийные ситуации: машина в режиме адаптивного круиз-контроля настигает впереди идущую, теряет свою полосу, задевает за препятствия при маневрировании и прочее.
И причина здесь не в несовершенстве конструкции, а в том, что во время эксплуатации в машине было что-то нарушено - либо водителем, либо работниками автосервиса.
Напомню, что все подобные системы как элементы так называемого автономного вождения (автопилот) перед запуском в серию многократно тестируются, проходят сертификацию, и в нормальных погодных и дорожных условиях работают адекватно. Другое дело, когда вмешиваются какие-либо внешние факторы".
Камеры не видят: как это бывает
Конечно, конструкторам эти проблемы давно известны, и они, как говорится, принимают меры. Первая и самая надежная - предупреждение водителя о том, что система безопасности в данный момент отключается и следует полагаться только на себя.
Но бывают и более неприятные ситуации - когда электронный ассистент не распознал проблему, но из-за погоды или других факторов не может работать корректно. То есть когда для водителя отказ помощника становится сюрпризом.
Например, исследователями зафиксированы систематические случаи, когда во время дождя системы автоматического экстренного торможения и удержания в полосе движения часто работают некорректно.
Самый частый промах - когда во время дождя система автоматического удержания в полосе движения "не видела" разметку и требовала вмешательства водителя прямо во время движения.
Еще одна характерная ситуация - это когда, увидев впереди препятствие, автомобиль активирует автоматическое торможение, но "не дожимает" тормоза и обеспечивает нештатный, удлиненный тормозной путь.
К счастью, речь идет о ситуациях, смоделированных журналистами и исследователями в условиях испытательных полигонов. Ведь в реальности в сложных погодных условиях мало кто из водителей доверяет машине управление и торможение. Да и системы безопасности совершенствуются даже не с каждым поколением популярных моделей, а чуть ли не каждый год.
Проблемы с камерами и радарами: как избежать
Как показывают некоторые опросы (в том числе европейские), владельцы современных автомобилей часто игнорируют имеющихся у них электронных помощников и не пользуются ими. Отчасти – из-за недоверия, из-за опасений отказа и аварии.
Как владельцу убедиться, что все хорошо с его активным круиз-контролем, системами экстренного торможения, удержания в полосе, автономной парковки и тому подобное?
Руководитель подразделения сервиса и технической поддержки компании Robert Bosch в Украине Александр Черевко рассказывает:
"Электронным системам безопасности специальное обслуживание не требуется. Но важно ничего не испортить в них при эксплуатации или ремонте машины.
Если говорить о камерах и радарах, они должны быть выставлены относительно оси автомобиля с заданными углами. По разным причинам эти углы нарушаются:
- при замене лобового стекла, на котором стояла камера. После установки камерам и радарам требуется юстирование на специальном стенде, которые есть далеко не на каждой СТО;
- при ударе передней частью авто, когда смещается скрытый под облицовкой радиатора радар;
- при демонтаже/монтаже подрамника подвески, когда кузов изменяет свое расположение относительно колес;
- при нарушении углов установки колес (так называемый развал-схождение). Нарушение настроек подвески приводит к тому, что машина едет под углом к направлению движения и камера с радарами смотрят в сторону.
А иногда для сбоев в работе систем безопасности достаточно использования неоригинального лобового стекла - другой толщины, с другим углом преломления света. К сожалению, о таких нюансах знают не во всех мастерских. Поэтому так важно со всеми проблемами машины обращаться в проверенные СТО".
Словом, автомобилю с совершенными системами на борту и сервис нужен совершенный - с обученными работниками и соответствующим оборудованием.
В заключение
Несмотря на то, что по дорогам нескольких регионов мира уже ездят полностью автономные автомобили, со "зрением" у массовых серийных машин пока не все гладко. Поэтому и существует целый набор "глаз" - датчики нескольких типов подстраховывают друг друга в различных условиях движения.
Свое решение имеют и опытные водители. Хорошо зная особенности своего автомобиля и умея управлять им в любых условиях, они не полагаются на сто процентов на электронных помощников. Особенно при неблагоприятной погоде и в сложных дорожных ситуациях.
Кроме того, в наших публикациях мы разбирались с условиями эксплуатации в Украине автомобилей с автопилотом, выясняли, видит ли он ямы, и рассказывали о том, кто будет виновным в случае ДТП с роботом "за рулем".